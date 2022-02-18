«Нужны детали». В Кремле призвали проработать соглашения по безопасности

Нельзя игнорировать интересы отдельных стран при обсуждении всеобщей безопасности, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его оценкам, для обсуждения гарантий безопасности Украины необходимо проработать детали предполагаемых договоренностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

При обсуждении вопросов всеобщей безопасности не должна игнорироваться безопасность отдельных стран. Соответствующую позицию в пятницу, 18 февраля, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, запросившего гарантии безопасности для страны, не уступающие предлагаемым государствам-членам НАТО.

«Здесь нужны детали. Понятно, что обсуждения гарантий безопасности касаются безопасности всех.

Мы как раз и говорим о неделимости безопасности. Поэтому, обсуждая общую безопасность, конечно же, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран», — отметил Песков.

Он добавил, что «это как раз тот самый тезис, который мы отстаиваем, и тот самый тезис, который министр иностранных дел Сергей Лавров подробно разъяснил своим коллегам».

Зеленский накануне призвал западных партнеров предоставить Украине систему гарантий, которая не уступала бы той, которую предлагают государствам-членам НАТО.

Кроме того, он заявил о необходимости принять «глобальный документ по безопасности» с гарантиями для Украины, который бы подписали Россия и США.

Конфликт в Донбассе

Песков также назвал тревожной ситуацию в Донбассе.

«То, что происходит в Донбассе, еще раз повторю — это очень тревожные новости, которые действительно вызывают чувство тревоги, и потенциально они очень опасны», — констатировал он.

Представитель Кремля рассказал, как главу государства информируют о событиях на линии соприкосновения в Донбассе. «У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть, но, конечно, у Путина есть множество источников информации, которые позволяют составлять реальную картину положения дел», — пояснил он.

По его словам, президент РФ постоянно держит руку на пульсе, своевременно из соответствующих служб получает необходимые доклады.

Пескова также спросили, как Путин спит по ночам. «Спокойно. Его пресс-секретарь не менее спокойно, но чутко», — цитирует его ТАСС.

Напомним, в четверг в самопровозглашенных ЛНР и ДНР сообщили о сильном обострении обстановки на линии соприкосновения. Представители республик утверждают, что Украина предпринимает попытки эскалации конфликта.

Учения под командованием Путина

Песков указал, что учения стратегических сил с запусками баллистических ракет, которые пройдут 19 февраля под командованием президента РФ Владимира Путина — это «регулярный тренировочный процесс», о котором были заранее уведомлены все, кто должны об этом знать.

«Путин будет находиться в ситуационном центре. Подобные пуски невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый «черный чемоданчик», «красную кнопку» и т.п.», — сказал представитель Кремля.

Он полагает, что никакой озабоченности плановые учения вызывать не должны. «Вы видите, что сейчас идет целый ряд учений, и, опять же, это те действия, которые абсолютно прозрачны, абсолютно понятны для специалистов из других стран. Поэтому они не должны вызывать ни у кого обеспокоенности», — считает Песков.

По его словам, подобным маневрам предшествует целая серия уведомлений различным странам, весь процесс строго регламентирован.

Его также спросили, будет ли присутствовать на учениях вместе с Путиным прибывший в Москву глава Белоруссии Александр Лукашенко. «Если они решат там быть вместе, значит, они там будут вместе», — цитирует РБК ответ Пескова.

Учения, в которых примут участие ракетные войска стратегического назначения и силы нескольких флотов, пройдут не осенью, как обычно, а в начале года. Об изменении сроков их проведения стало известно в начале января 2022-го. Financial Times со ссылкой на отчет минобороны США связывала это решение с обострением ситуации вокруг Украины.

Саммит «пятерки» СБ ООН

На сегодняшнем брифинге Песков также оценил вероятность проведения саммита «пятерки» Совбеза ООН. По его словам, соответствующая инициатива Путина о проведении саммита «до сих на рабочем столе главы государства».

«На такой потенциальной встрече предлагалось обсудить основные вызовы.

А что, если не вызов то, что мы проходим сейчас в Европе?

Что касается конкретики: посмотрим, какие инициативы последуют», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Согласно последним опросам, деятельность Владимира Путина на посту главы государства одобряют от 63% до 69% россиян (по данным ВЦИОМ и Фонда «Общественное мнение»).