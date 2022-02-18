Песков оценил возможность проведения саммита «пятерки» Совбеза ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность проведения саммита «пятерки» Совбеза ООН. Об этом представитель Кремля рассказал в ходе брифинга.

По его словам, инициатива президента России Владимира Путина о проведении саммита до сих на рабочем столе главы государства.

«На такой потенциальной встрече предлагалось обсудить основные вызовы. А что если не вызов то, что мы проходим сейчас в Европе? А что касается конкретики. Посмотрим, какие инициативы последуют», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что конкретных дат саммита «пятерки» Совбеза ООН пока что нет. Он также отметил, что совместное заявление пяти стран-обладательниц ядерного оружия — России, Китая, Соединенных Штатов, Великобритании и Франции — было согласовано по дипломатическим каналам.

До этого Песков заявил, что после совместного заявления ядерных держав необходимо провести саммит с участием лидеров России, Китая, Соединенных Штатов, Великобритании и Франции.

Россия, Китай, США, Великобритания и Франция заявили о недопустимости ядерной войны.

В совместном заявлении руководства пяти стран также указано, что ни одна страна не будет указывать целью ядерного оружия другие страны, а также то, что Россия, Китай, США, Великобритания и Франция будут совместно укреплять меры по предотвращению «непреднамеренного применения» ядерного оружия.