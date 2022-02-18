Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Силуанов выступил за легализацию обмена криптовалюты на рубли 13:48
Штамму «омикрон» предрекли исчезновение 13:45
Адвокат Моргенштерна подтвердил наложение ограничений на автопарк рэпера 13:43
В России подорожали автомобили Hyundai 13:42
В Союзе таджикистанцев потребовали «максимального наказания» для напавших... 13:41
Девятилетний школьник стал самым молодым в мире инструктором по йоге 13:36
В Кремле рассказали, где будет Путин во время будущих учений 13:35
Расторгуев объяснил, почему редко слушает песни «Любэ» 13:34
Подозреваемые в убийтсве туриста из Москвы в КЧР сдались полиции 13:34
Глава Минфина Украины заявил о спокойной ситуации с финансами в стране 13:33

В Кремле оценили обстановку в Донбассе

Песков назвал тревожными новостями события в Донбассе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Малолетка/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Донбассе.

«Что происходит в Донбассе — это тревожные новости, которые вызывают чувство тревоги, и потенциально они очень опасны», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Журналисты также спросили мнение Пескова относительно сообщений о том, что президент США Джо Байден и его помощники пользуются услугами 17 разведывательных структур страны, и как в России обстоят дела с разведслужбами.

«Разведслужб США много различных. У [президента РФ Владимира] Путина все хорошо, у нас их (разведслужб — прим.) не так много, но действуют они не менее эффективно», — сказал пресс-секретарь.

Накануне представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть