В Кремле оценили обстановку в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Донбассе.

«Что происходит в Донбассе — это тревожные новости, которые вызывают чувство тревоги, и потенциально они очень опасны», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Журналисты также спросили мнение Пескова относительно сообщений о том, что президент США Джо Байден и его помощники пользуются услугами 17 разведывательных структур страны, и как в России обстоят дела с разведслужбами.

«Разведслужб США много различных. У [президента РФ Владимира] Путина все хорошо, у нас их (разведслужб — прим.) не так много, но действуют они не менее эффективно», — сказал пресс-секретарь.

Накануне представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском.