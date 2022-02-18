Песков рассказал, как Путин спит по ночам

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как главу государства информируют о событиях на линии соприкосновения в Донбассе.

«У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть, но, конечно, у Путина есть множество источников информации, которые позволяют составлять реальную картину положения дел», — сказал представитель Кремля.

По его словам, российский лидер постоянно держит руку на пульсе, своевременно из соответствующих служб получает необходимые доклады.

Журналисты в ходе брифинга также спросили пресс-секретаря, как Путин спит по ночам.

«Спокойно. Его пресс-секретарь не менее спокойно, но чутко», — сказал Песков.

Также Песков назвал тревожными новостями события в Донбассе.

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