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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Песков рассказал, как Путин спит по ночам

Песков рассказал, что Путин спит по ночам спокойно

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как главу государства информируют о событиях на линии соприкосновения в Донбассе.

«У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть, но, конечно, у Путина есть множество источников информации, которые позволяют составлять реальную картину положения дел», — сказал представитель Кремля.

По его словам, российский лидер постоянно держит руку на пульсе, своевременно из соответствующих служб получает необходимые доклады.

Журналисты в ходе брифинга также спросили пресс-секретаря, как Путин спит по ночам.

«Спокойно. Его пресс-секретарь не менее спокойно, но чутко», — сказал Песков.

Также Песков назвал тревожными новостями события в Донбассе.

Накануне представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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