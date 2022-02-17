«Режим тишины разорван в клочья». Что известно про обострение в Донбассе

В самопровозглашенных ЛНР и ДНР утром в четверг сообщили о сильном обострении обстановки на линии соприкосновения. Представители республик сообщают, что Украина предпринимает попытки эскалации конфликта. Данные о пострадавших уточняются. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе существенно обострилась за последние сутки. Об этом заявил в четверг, 17 февраля, начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.

«Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта.

Призываем международных наблюдателей зафиксировать факты агрессивных действий со стороны киевских боевиков и принять незамедлительные меры для предотвращения кровопролития на Донбассе», — отмечается в его экстренном заявлении.

Как сообщили в представительстве ДНР и ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, подразделения ВС Украины в четверг в течение двух часов обстреляли районы девяти населенных пунктов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Выпущено порядка 160 боеприпасов калибра более 12,7 мм», — цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что обстрелы произошли с 5:32 до 7:42 мск. В зону поражения попали районы населенных пунктов Коминтерново, Октябрь, Новоласпа, Петровское в ДНР, а также Веселенькое, Донецкий, Золотое-5, Нижнее Лозовое, Сокольники в ЛНР. Применялись минометы калибра 120 мм и 82 мм (всего выпущено 67 мин), гранатометы различных типов (90 боеприпасов), стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Как сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник, ВСУ в течение часа обстреливали населенный пункт Новоласпа в ДНР из минометов и гранатометов. «В течение часа идет бой. По населенному пункту вооруженными формированиями Украины ведется обстрел из гранатометов и минометов крупного калибра.

Народная милиция ДНР активно подавляет огневые точки противника. Режим тишины на линии боевого соприкосновения разорван в клочья», — заявил он.

Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики открыли ответный огонь по точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию ДНР.

«С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника.

Информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется», — сказал представитель ведомства.

С июля 2020 года в регионе формально действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Он, в частности, запрещает применение вооружения, размещение военной техники вблизи населенных пунктов, ведение инженерных работ на позициях. После январских праздников в Донбассе отмечается рост напряженности, констатирует ТАСС.

«Геноцид в Донбассе»

На прошедших в Москве переговорах президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц затронули тему возможного признания Москвой самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Обращение по этому вопросу в адрес главы российского государства подготовили депутаты Госдумы. По их мнению, такая мера помогла бы защитить жителей республик от «геноцида».

«По нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, — это и есть геноцид», — сказал Путин.

Комментируя сложившуюся вокруг Украины ситуацию, он отметил, что люди его с Шольцем поколения уже были свидетелями «войны в Европе». Речь идет об операции НАТО против Югославии, проведенной в 1999 году без санкции Совбеза ООН. «Это очень плохой пример. Но он был», — заявил президент РФ.

По его словам, Россия не хочет повторения этой ситуации. «Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну», — пояснил он.

Шольц в ответ указал, что «в Югославии несколько другая ситуация царила, там была опасность и угроза геноцида». По его мнению, в Югославии за счет операции НАТО удалось воспрепятствовать этой угрозе, и теперь «там все мирно развивается» и народы Балкан нашли перспективу в направлении ЕС, пишет РБК.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что «россияне известны своими методами распространения дезинформации».

«Что ж, россияне известны своей риторической эскалацией, они также известны методами распространения дезинформации во всем мире и в восточноевропейских государствах. Поэтому, думаю, мы должны приложить все усилия, чтобы общаться с ними с недоверием», — сказала она, подчеркнув, что «именно Россия несет ответственность за развязывание конфликта на Донбассе».