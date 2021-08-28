«А за Поклонскую не беспокойтесь»

В Киеве намерены проверить, является ли еще Наталья Поклонская гражданкой Украины. «Если она ей остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь», — указала глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Ранее сообщалось, что Кремль может назначить Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде. По оценкам политологов, власти Украины просчитались и опоздали, поскольку никаких оснований «портить жизнь» российским политикам со вторым гражданством в любом случае уже нет. Почему — объясняем в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» депутату Госдумы Наталье Поклонской. Соответствующим образом он прокомментировал новости о ее вероятном назначении на должность посла России в Кабо-Верде.

«Я слышал это на уровне каких-то допущений. Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если она ей остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь. Но если она уже вышла из гражданства и является только гражданкой России, то это их дело назначать кого угодно и куда угодно», — сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

Напомним, накануне стало известно, что Поклонскую уже в ближайшее время могут назначить российским послом в Кабо-Верде. Эту информацию, в частности, подтвердил ее коллега по Госдуме, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

Реакция Москвы

Отвечая на выступление Кулебы, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала его «перестать комментировать сплетни о ее дальнейшем трудоустройстве».

«Комментировать сплетни — это показатель несдержанности. Для министра иностранных дел лучше проявлять качества иного характера. В части его слов «испортить жизнь», так этим с 2014 года и занимаются в Киеве. Всем гражданам Украины только и делают, что портят жизнь», — приводит ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что Кулеба грамотный человек, но в своем высказывании «позволил себе барские замашки – мол, проверим еще, чей холоп». «По поводу его угрозы испортить мне жизнь, так таких желающих очень много, можно в очередь становиться в алфавитном порядке желательно», — подчеркнула парламентарий.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заступился за Поклонскую. «Министр иностранных дел Украины прокомментировал возможное назначение нашей коллеги, депутата Госдумы Натальи Поклонской послом. При этом сделал это так, что его заявление правильно бы рассмотреть в ЕСПЧ», — написал он в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что в Украине «готовы использовать против своих граждан меры, которые присущи тоталитарным режимам». Он, в частности, привел в пример лишение жителей Донбасса права участвовать в выборах, дискриминацию по языковому принципу и разноплановую блокаду Крыма, многие жители которого остаются украинскими гражданами.

«А за Поклонскую не беспокойтесь. Она гражданка Российской Федерации. Ее права и свободы будут защищены от всех нападок. И от таких министров тоже», — заключил спикер.

В конце мая Поклонская объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах «в связи с новой работой», но детали не раскрыла.

Кабо-Верде — небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Послом России в этой стране с 2018 года работает Владимир Соколенко.

О гражданстве Поклонской

Оценивая «возможности испортить жизнь» российским политикам со вторым гражданством, в Киеве немного запоздали и просчитались, отмечают политологи. Как заявляла Поклонская в 2017 году, у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014-м.

Кроме того, 25 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на госслужбу без доступа к гостайне россиян, имеющих иностранное гражданство, при невозможности отказаться от него. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь идет, прежде всего, о тех, кто «до сих пор формально имеет гражданство Украины». Работать эти госслужащие смогут на условиях срочного трудового контракта, период действия которого не может превышать три года.

«Этот документ ориентирован на очень небольшое количество граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами РФ и устраиваются на государственную, муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, которое они… просто не могут ничего с этим сделать», — сказал Песков.

«Вполне вероятно, что этот указ разработан в том числе и для назначения Поклонской. Чтобы не сложилась ситуация, когда ей нельзя быть послом РФ в силу действия закона, который сами же депутаты Госдумы в том числе и приняли. И не зависеть от каких бы то ни было действий Киева. Поэтому в Украине немного запоздали и просчитались», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Григорий Александров.

Поясняя юридическую сторону вопроса, член Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Борис Грузд привел в пример ситуацию, когда отказаться от второго гражданства невозможно. «Предположим условная Поклонская хочет выйти из гражданства Украины, а в этом государстве, допустим, она привлечена к уголовной ответственности за «государственную измену». Вот и будет налицо ситуация, предусмотренная указом, когда гражданство «не прекращено по независящим от него причинам», — приводит его комментарий «Фонтанка».

Наталья Поклонская родилась 18 марта 1980 года в Крымской области (СССР). Она работала в Генпрокуратуре Украины. В 2014 году была назначена прокурором Крыма. В 2016-м покинула пост в связи с избранием в Госдуму. В 2016–2019 годах была зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В 2019-м перешла на аналогичный пост в комитет по международным делам.

Добавим, что потенциальный президентский рейтинг Поклонской в России оценивался социологами в 0,4% в 2017 году (когда она уже была широко известна и представляла интересы крымчан в Госдуме).