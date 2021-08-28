Володин прокомментировал желание Кулебы «испортить жизнь» Наталье Поклонской

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал желание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы «испортить жизнь» депутату Наталье Поклонской, которую могут назначить послом России в Кабо-Верде.

«Министр иностранных дел Украины прокомментировал возможное назначение нашей коллеги, депутата Госдумы Натальи Поклонской послом. При этом сделал это так, что его заявление правильно бы рассмотреть в ЕСПЧ», — пишет Володин.

Спикер Госдумы отметил, что в Украине готовы использовать против своих граждан меры, которые присущи тоталитарным режимам. Володин привел в пример лишение жителей Донбасса права участвовать в выборах, дискриминацию по языковому принципу и разноплановую блокаду Крыма, многие жители которого остаются украинскими гражданами.

«А за Поклонскую не беспокойтесь. Она гражданка Российской Федерации. Ее права и свободы будут защищены от всех нападок. И от таких министров тоже», — резюмировал Володин.

Ранее Наталья Поклонская ответила на угрозу Кулебы «испортить ей жизнь».