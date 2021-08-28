Поклонская ответила на угрозу Кулебы «испортить ей жизнь»

Зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская обратилась к главе МИД Украины Дмитрию Кулебе с просьбой перестать комментировать слухи о ее дальнейшей работе. Об этом парламентарий сообщила РИА «Новости».

Поклонская с иронией относится к сообщениям, что глава ведомства «испортит жизнь».

«Комментировать сплетни — это показатель несдержанности. Для министра иностранных дел лучше проявлять качества иного характера. В части его слов «испортить жизнь», так этим с 2014 года и занимаются в Киеве», — объяснила Поклонская.

По ее словам, всем украинцам в течение 7 лет только и «продолжают портить жизнь».

Ранее Кулеба прокомментировал возможное назначение Поклонской на пост российского посла в Кабо-Верде.

«Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если она ей остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь», — сказал глава дипмиссии Украины.

Также сообщалось, что Поклонская перейдет на работу в Африку. Ее коллеги в профильном комитете готовы рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской «в самое ближайшее время».