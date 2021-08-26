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Политика

«Речь о сотнях людей, не больше». Кого возьмут на госслужбу при наличии двойного гражданства

Песков: исключение в указе о двойном гражданстве сделали для небольшой группы лиц

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на госслужбу без доступа к гостайне россиян, имеющих иностранное гражданство, при невозможности отказаться от него. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь идет, прежде всего, о тех, кто «до сих пор формально имеет гражданство Украины». Работать эти госслужащие смогут на условиях срочного трудового контракта, период действия которого не может превышать три года.

Подписанный президентом России указ о возможности приема на госслужбу россиян с гражданством других стран касается очень небольшого числа лиц, заявил 26 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Речь, в частности, идет о тех, кто «до сих пор формально имеет гражданство Украины», пояснил он.

25 августа Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на госслужбу без доступа к гостайне россиян, имеющих иностранное гражданство, при невозможности отказаться от него. Согласно документу, невозможность прекращения иностранного гражданства по независящим от россиянина причинам устанавливается решением президента или комиссией по вопросам гражданства при главе государства.

Для кого сделали исключения

«Этот документ ориентирован на очень небольшое количество людей. На очень небольшое количество граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России и устраиваются на государственную, муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, которое они… просто не могут ничего с этим сделать», — цитирует Пескова РИА Новости.

В качестве примера он привел тех, кто имеет украинское гражданство. «Люди, которые уехали из Украины. Они не могут ни связаться с кем-то на Украине, ни приехать туда, это просто чрезвычайно опасно для них. То есть де-факто они уже не считают себя гражданами Украины, но де-юре они где-то числятся. То есть речь идет, наверное, там о сотнях людей, не больше», — уточнил он. По его словам, именно для них было сделано такое исключение. «Оно обусловлено реальностью жизни, с которой приходится сталкиваться», — заключил Песков.

На каких условиях продолжат работу

Как следует из указа, обращения руководителей государственных и муниципальных органов «в связи с их намерением разрешить гражданам, которые замещали должности по состоянию на 1 июля 2021 года, продолжить прохождение службы могут быть направлены в комиссию до 15 ноября 2021 года».

При этом чиновники обязаны «принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства (подданства) иностранного государства». Если комиссия не признает невозможность прекращения иностранного гражданства, в нее можно будет обратиться повторно, если обстоятельства существенно изменятся. Указ вступил в силу с 25 августа.

Работать эти госслужащие смогут на условиях срочного трудового контракта, период действия которого не может превышать три года.

Закон об иноагентах

Отвечая на вопросы журналистов, Песков не исключил, что закон об иноагентах может быть скорректирован, если правоприменительная практика покажет такую необходимость. Он отметил, что после принятия закона иногда в ходе его правоприменения проявляются моменты, требующие корректировки.

«Если, действительно, цех, которого касается закон, и сами законодатели, и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы», — сказал представитель Кремля. Песков отметил, что признание средства массовой информации иноагентом «не означает его закрытия или ограничения работы», передает ТАСС.

Поправка о запрете иностранного гражданства

В апреле этого года Госдума приняла пакет законов, которые запрещают иметь иностранное гражданство или вид на жительство людям, осуществляющим государственную деятельность. Законы были подготовлены в развитие положений обновленной Конституции, поправки к которой Путин предложил в начале 2020 года.

Принимая закон во втором чтении, депутаты предусмотрели поправку, позволяющую госслужащим со вторым гражданством в исключительных случаях все же продолжить работу. Речь в ней как раз шла о ситуациях, в которых гражданство не прекращено по независящим от чиновника причинам. Как и в указе президента, было прописано и второе условие — отсутствие доступа к гостайне.

Ограничения на иностранное гражданство не будут касаться, в частности, чиновников в Крыму, которые не смогли отказаться от украинского гражданства — для этой категории еще в июне 2021 года был подписан отдельный указ.

А что с депутатами

В России также действует закон, согласно которому полномочия депутатов Госдумы и членов Совета Федерации прекращаются при наличии у них второго гражданства или вида на жительство.

По состоянию на начало 2020 года, когда речь впервые зашла о соответствующих поправках, статусом резидентов обладали около 20% депутатов Госдумы, написал Telegram-канал «Кремлевский безБашенник». По его данным, многие из них поспешили отказаться от второго гражданства.

Не обошлось и без скандалов, напоминает газета «Коммерсантъ». Прошлой весной парламентарии от КПРФ и «Единой России» обменялись обвинениями по поводу иностранного гражданства. По мнению коммуниста Дениса Парфенова, реплики в его адрес были связаны с заявлением о том, что «Госдума снова стала «бешеным принтером». «Законы принимаются теперь зачастую без обсуждения, без вопросов и ответов. Видимо, эта критика задела руководство Думы», — цитирует издание слова члена компартии. От участия в предстоящих выборах из-за введенного ограничения были вынуждены отказаться и некоторые кандидаты. В частности, наличие британского гражданства не позволило вести избирательную кампанию политику Владимиру Кара-Мурзе — младшему, о чем он сам сообщал в эфире «Эха Москвы».

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