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Политика

Поклонская перейдет на работу в Африку

РБК: Наталья Поклонская может стать послом РФ в Кабо-Верде

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Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

Сергей Бобылев/ТАСС
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская может получить назначение на дипломатический пост. Как написал РБК, в Кремле уже обсудили вопрос о ее дальнейшем трудоустройстве — она может занять должность посла России в Кабо-Верде. Ожидается, что ее коллеги в Госдуме рассмотрят вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской в ближайшее время.

Наталья Поклонская может занять должность посла России в Кабо-Верде. Ее кандидатуру рассматривают в Кремле, сообщил РБК со ссылкой на источники. По сведениям собеседников издания, зампред комитета Госдумы по международным делам выразила желание заняться дипломатической деятельностью.

Ее коллеги в профильном комитете готовы рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской «в самое ближайшее время», а в Кремле уже обсудили дальнейшее трудоустройство парламентария, утверждают источники.

По данным РБК, документы для ее отправки в Западную Африку уже готовы. Опыта дипломатической работы у Поклонской нет.

Что говорит сама Поклонская

В беседе с РИА «Новости» она заявила, что ей «интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о будущем трудоустройстве пока преждевременно».

«Я еще являюсь депутатом Госдумы, поэтому комментировать какую-либо информацию о моем будущем трудоустройстве после окончания депутатской каденции и возможных назначениях я не буду, так как это преждевременно. Не хочу забегать наперед», — сказала она, подчеркнув, что как члену комитета по международным делам ей, в том числе, интересна и дипломатическая деятельность.

Кабо-Верде — небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Послом России в этой стране с 2018 года работает Владимир Соколенко.

О Поклонской

Наталья Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в выборах в Госдуму «в связи с новой работой». Парламентарий тогда сказала, что ей предложена работа, связанная со службой, но не уточнила, в каких органах. Позднее в видеообращении в Telegram-канале она сообщила, что «снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно». Она отметила, что так или иначе «будет работать во благо Крыма».

В 2014 году Наталья Поклонская была назначена прокурором Крыма, в этой должности она проработала два года. В 2016-м она покинула пост в связи с избранием в Госдуму. В 2016–2019 годах была зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В 2019-м перешла на аналогичный пост в комитет по международным делам. Его руководитель Леонид Слуцкий ранее сообщал, что будущее место работы Поклонской станет «логичным продолжением ее деятельности в нижней палате».

В 2017 году Поклонская уже в качестве парламентария организовала кампанию против фильма «Матильда» про российского императора Николая II. Как отмечали СМИ, депутат почитает Николая II, причисленного РПЦ к лику святых. В 2016 году она вышла на акцию «Бессмертный полк» с его иконой.

В 2018-м Поклонская оказалась единственным депутатом от «Единой России», проголосовавшим против повышения пенсионного возраста. Она отмечала, что «первая политическая пятилетка» ее многому научила. «Конечно, были ошибки, сейчас я их вижу и стараюсь делать выводы», — сказала политик.

Также известно, что некоторое время депутат тесно общалась с бывшим схиигуменом Сергием, основавшим Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области.

Путь в политику

Наталья Поклонская родилась 18 марта 1980 года в Крымской области (СССР). После громкого дела в отношении бывшего депутата Верховной рады Крыма Рувима Аронова, в котором она была гособвинителем, Поклонскую назначили Симферопольским межрайонным природоохранным прокурором. Позже она перешла на службу в Генпрокуратуру Украины.

Широкую известность Поклонская получила после назначения прокурором Крыма. Она стала популярна даже в Японии, поскольку ее внешность вписывалась в каноны красоты героинь аниме. Видео с первой пресс-конференции с участием молодого прокурора набрало более миллиона просмотров на YouTube, ее фотографии массово разошлись по соцсетям.

В мае 2016 года она стала самой красивой женщиной России по версии журнала «Русский репортер». Поклонская разведена, воспитывает дочь. Наталья играет на фортепиано, любит рисовать.

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