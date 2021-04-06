США заявили об открытости «для взаимодействия с Москвой» по Украине

Соединенные Штаты «открыты для взаимодействия с Москвой» в связи «достоверными» сообщениями об усилении российских войск на границе с Украиной и в Крыму, приводит Reuters сообщение Госдепартамента США.

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Чуть ранее представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс в ходе брифинга отказался ответить на вопрос журналиста, считает ли Вашингтон, что Россия готовится вторгнуться в соседнюю республику.

Также он указал, что Белый дом попросил Москву объяснить скопление войск в южных регионах РФ, назвав подобные действия российских властей «провокациями». США готовы заняться этой ситуацией, подчеркнул представитель Госдепа.

По словам пресс-секретаря Госдепа, передвижения российских войск якобы связаны с предшествовавшим нарушением режима прекращения огня в Донбассе, в результате которого четыре украинских солдата погибли и еще четверо были ранены.

«Мы призываем Россию воздерживаться от действий по эскалации», — сказал Прайс.

Он указал, что Соединенные Штаты обеспокоены любыми попытками Москвы «запугать» Украину, независимо от того, на чьей территории это происходит — российской или украинской.

«Мы попросили Россию объяснить эти провокации. Но, что еще более важно: мы передали нашим украинским партнерам сигнал уверенности.

Мы поддерживаем Киев. Мы поддерживаем нашего партнера Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — сказал дипломат.

Под сигналом он имел в виду телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, в ходе которого глава Соединенных Штатов подтвердил готовность оказать Киеву военную поддержку на фоне «российской агрессии».

Россия заявила, что находится в контакте с Соединенными Штатами на высоком уровне по поводу напряженности на Украине. Также Москва отвергла опасения Запада по поводу наращивания российской военной мощи на юге.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уточнил, что Москва отвергла как «необоснованные» опасения, высказанные Вашингтоном по поводу ситуации на южных границах. Говоря о Донбассе, он обвинил Киев в невыполнении договоренностей по деэскалации конфликта.

«Если бы наши американские коллеги были обеспокоены этим, это действительно помогло бы стабилизировать ситуацию», — заметил представитель МИД РФ.

Со своей стороны, Министерство обороны Украины сообщило, что летом украинская и британская армии проведут совместные военные учения Cossack Mace («Казачья булава») с участием военнослужащих стран-членов НАТО.

В заявлении Генерального штаба вооруженных сил Украины говорится, что в учениях примут участие более тысячи военнослужащих как минимум из пяти государств трансатлантического военного альянса.

«На маневрах будут отработаны оборонительные действия с последующим наступлением с целью восстановления государственной границы и территориальной целостности государства, подвергшегося агрессии со стороны одной из враждебных соседних стран», — говорится в комментарии командования учений.

На фоне всего происходящего пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передвижение российской армии по территории государства не должно вызывать беспокойство у других стран, так как РФ не представляет угрозы для них, сообщает ТАСС.

«Никто не блуждал и не блуждает, российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения надежной безопасности нашей страны», — подчеркнул он, ответив на сообщения о том, что якобы российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что Россия не представляет угрозу ни для одного государства мира, в том числе и для Украины. По его словам, РФ всегда очень внимательно относится к своей безопасности.