«В дороге ты принадлежишь себе»

Есть ли романтика в профессии дальнобойщика, наматывающего в месяц тысячи километров? И на какую зарплату может рассчитывать начинающий водитель? Почему девушки идут работать на железную дорогу и могут ли они построить там карьеру? «Газета.Ru» отвечает на эти вопросы в рамках проекта «Где (за)работать?».

С убитой «Оки» на фуру

«Это за офисными работниками начальник надзирает, а в дороге ты себе принадлежишь. Особенно эта свобода ощущается, когда есть возможность самостоятельно выбирать географию поездок», — объясняет «Газете.Ru» специфику профессии водителя большегруза Екатерина Миронова, дальнобойщица с многолетним стажем.

Именно стремление к свободе маневра привело жительницу Нижнего Новгорода в водительский цех. В детстве лето Екатерина проводила с родственниками на даче. Чтобы добраться до города, надо было километров пять идти пешком до ближайшей трассы, ловить попутку. Вот тогда и зародилось желание получить водительские права — чтобы ни от кого не зависеть.

В 18 лет она купила убитую «Оку», познакомилась с ребятами, которые занимались ремонтом авто. И какое-то время сама поработала в автосервисе — потому что ей это было интересно.

Екатерина мечтала работать водителем, но все вокруг твердили, что не женское это дело. Выучилась на ветеринара, но быстро поняла, что ветклиника не ее призвание — очень было жалко животных, которых приносили на усыпление.

Следующий этап карьеры, и вполне успешный — в кол-центре банка. И тут, уже будучи замужем, Екатерина осознала, чего действительно хочет от жизни. Скопив за время работы в банке денег, купила подержанную «Газель», чтобы заняться малотоннажными перевозками , а заодно — наработать водительский опыт.

Будущая дальнобойщица пыталась устроиться в какую-нибудь крупную автотранспортную компанию, но ей везде отказывали, мол, женщин не берем.

Дело дошло до того, что откликнулась на объявление о найме водителей на ассенизаторскую машину. «Рассказали про большую зарплату, а потом спрашивают, вы для кого эту вакансию рассматриваете? Когда узнали, что интересуюсь для себя, то в шок выпали», — вспоминает Екатерина.

В итоге она все же села за руль большегруза.

Самый географически протяженный рейс в ее трудовой биографии — из Нижнего Новгорода в Белоруссию, а потом в Красноярск (порядка пяти тысяч километров). Но дальнобойщики считают не только километры, но и дни. «Вахта может и месяц занять — из Казани в Самару, из Самары в Волгоград, из Волгограда в Ростов, из Ростова в Воронеж, вот такие могут быть рейсы», — говорит собеседница «Газеты.Ru».

Сейчас Екатерина и выходит в рейс, и развивает свой бизнес. Ее активы — фуры, обслуживающие южные регионы и Урал, станция ТО под Нижним Новгородом и соцсети, где она увлеченно рассказывает о ремонте большегрузной автотехники. Развивать автосервис гораздо сложнее, чем работать на трассе, признается Екатерина.

По ее мнению, войти в профессию сейчас гораздо проще, чем еще несколько лет назад.

«Если человек хочет работать с машинами, то для него открыты все дороги. На хорошее авто посадят, всему научат, расскажут, покажут. Нужно только иметь желание работать и зарабатывать», — объясняет Екатерина.

С комфортом и безопасно Ездить по российским дорогам все более комфортно и безопасно. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» обновляется дорожная сеть, а поездки становятся безопасными и комфортными.



В этом году приведут в порядок 26 тыс. км дорог – отремонтируют, реконструируют и построят новые участки. Например, скоростную трассу М-12 «Восток» в этом году продлили на 275 км от города Дюртюли до поселка Ачит, теперь трасса проходит через восемь регионов.

«Кадры решают все»

Заработать в этой отрасли есть все возможности, нехватка рабочих рук тут ощущается очень остро.

По данным рекрутингового сервиса SuperJob, по состоянию на август 2025 года логистическая сфера вошла в топ-5 отраслей с наиболее высокой потребностью в персонале , пропустив вперед себя только «промышленность» и «строительство».

Идет масштабная модернизация логистической инфраструктуры, развиваются мультимодальные маршруты, объясняли представители логистического бизнеса повышенный спрос на профессионалов-водителей.

«Активный поиск как водителей различных категорий, так и водителей более узких специализаций идет по всей стране», — комментирует «Газете.Ru» тренды на рынке труда директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Работы Артем Егоренков.

В I полугодии 2025 года в транспортно-логистической сфере были наиболее востребованы водители бензовоза, топливозаправщика и легкового автомобиля. Растет спрос и на узкопрофильных специалистов: например, на 8% выросла потребность в водителях автовышек.

Работодатели стараются привлечь новые кадры высокими зарплатами. Средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников на позицию водителя тягача по итогам I квартала 2025 года составили 145 451 руб./мес. , а на позицию водителя легкового автомобиля 141 658 руб/мес, отмечает Артем Егоренков.

По данным SuperJob, водителям-дальнобойщикам на Среднем Урале предлагают в среднем 200 тысяч рублей в месяц. Водителям автокранов и лесовозов чуть меньше — 150 тысяч рублей в месяц.

Еще одна важная тенденция, которую отмечают аналитики кадровых агентств, — логистические компании охотно берут к себе молодежь без опыта работы. Опрос менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб, проведенный рекрутинговым сервисом SuperJob в июне 2025 года, показал, что 67% занятых грузоперевозками предприятий нанимают выпускников колледжей и вузов.

В борьбе за молодых специалистов победят те компании (и это относится не только к транспортно-логистическому бизнесу), что смогут предоставить помимо высоких зарплат удобный график, понятную карьерную траекторию и, что очень важно, интересные задачи, подчеркивали аналитики SuperJob.

Дух путешествий

Помощнику машиниста локомотивного депо «Курск-Сортировочный» Анастасии Чоп работать интересно, в железную дорогу она влюбилась еще в детстве.

«Мне нравилось на вокзал ездить, смотреть, как поезда прибывают на перрон. Когда мне было 14 лет, в своем родном городе Донецке я пошла в кружок «Детская железная дорога» с профессионально-техническим уклоном. Большая часть детей, что в нем занимаются, выбирают потом железную дорогу», — рассказывает Анастасия «Газете.Ru».

Окончив в 2018 году Курский техникум железнодорожного транспорта, она получила специальность «техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». А в 2024 году у нее появилась возможность выучиться на помощника машиниста электровоза.

«Мне нравится дух путешествий, нравится не сидеть на месте. Ни одна поездка не похожа на предыдущую. Это вдохновляет», — говорит Анастасия.

Помощник машиниста локомотивов — одна из наиболее востребованных сейчас в компании специальностей (наряду с электромеханиками, монтерами пути, составителями поездов, дежурными по станции, электромонтерами контактной сети, осмотрщиками-ремонтниками вагонов и машинистами), рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ОАО «РЖД».

Кандидаты со средним профессиональным образованием, которые хотят работать в РЖД, должны учитывать, что их, возможно, будут проверять на стрессоустойчивость.

«Самое главное в нашей профессии — дисциплина, выносливость физическая и психологическая. Помощник машиниста должен не только разбираться в устройстве локомотива, но и быть готовым быстро реагировать на нештатные ситуации, которые могут возникнуть в пути следования», — объясняет Анастасия Чоп.

По ее мнению, железная дорога — это самый безопасный способ доставить людей из пункта А в пункт В.

По рельсам все быстрее Сегодня железные дороги в России перевозят 87% всех грузов (без учета трубопроводного транспорта) и почти треть пассажиров. И это не предел: по нацпроекту «Эффективная транспортная система» строится высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург, модернизируется Восточный полигон, в который входят БАМ и Транссиб.

Думать быстро

«Грузоперевозки в России на водителях держатся, машина это не поезд, она может куда угодно подъехать, мобильность другая», — так объясняет значение профессии дальнобойщика Василий Панферов из Миасса Челябинской области.

Как и его коллегу Екатерину Миронову, в профессию Василия привела любовь к большой и мощной технике. Рос он в деревне и с детства хотел стать трактористом. Получил права, но так как был молод, в совхоз не взяли. Начал размышлять куда податься, отучился на права категории С и уехал на Север.

Работал там по специальности, но скучно было. Потом начал перегонять «Уралы» по России. И получив уже категорию «Е», подался в дальнобойщики.

По его мнению, главное требование к водителю большегруза (помимо знания ПДД) — это умение быстро и с умом действовать в нештатной ситуации.

«Без соображения можно пропасть. Если встал на морозе при минус 40, то счет идет на секунды, надо действовать быстренько, чтобы машину поставить на ход, пока она конкретно не замерзла. Давай попробуем вот это здесь прикрепить. Держится? Все держится! Запустил, офигительно, все работает, поехали в цивилизацию, где потеплее, поближе к сервису», — образно объясняет Василий Панферов.

За день водитель большегруза проезжает не менее 500–600 километров.

«Кого-то эта цифра может испугать, но когда уже не первый год находишься в дороге, то привыкаешь, тем более что у современных авто более комфортный салон, автоматическая коробка передач», — говорит Панферов.

В перспективе на смену водителям грузовиков или такси придет беспилотный транспорт, полагают футурологи. При этом люди будут заниматься программированием, контролем и обслуживанием такого транспорта.

Прорывные технологии для обслуживания авто используются уже сейчас, напоминает президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«3D-принтеры раньше покупали, чтобы фигурки покемонов делать. А сейчас на них зарабатывают деньги — печатают запчасти, и не только пластиковые, но и из металла. Для молодых ребят здесь огромное пространство для творчества», — отмечает Шапарин в беседе с «Газетой.Ru».

Технический прогресс неизбежно изменит и труд водителя.

«В грузоперевозках будущего, и не такого уж далекого будущего, вполне возможным будет сценарий, когда человек управляет большегрузным транспортом и, может быть не одним, удаленно. Но для этого ему нужно знать специфику этой работы. Профессия будет трансформироваться, и ее комфортность будет повышаться. Это больше про компьютеры будет, чем про рулежку и баранку. А внедрение роботизированных технологий сделает ее более привлекательной для молодежи», — считает Шапарин.

Сами водители не видят в ИИ конкурента. Как показали данные опроса, проводившегося Национальным автомобильным союзом, 57% водителей в той или иной форме согласны, что внедрение беспилотных технологий даст возможность освоить специальность оператора беспилотного транспорта.

80% всех грузов в России перевозится автотранспортом и этот показатель растет. А роботизированные технологии могут применяться далеко не во всех сегментах перевозок.

«Люди востребованы здесь сейчас и будут нужны всегда — если не в качестве водителя непосредственно, то оператора такой техники», — резюмирует Антон Шапарин.