Как защитить здоровье ребенка зимой: пять вопросов врачам

Многие родители жалуются, что в зимнее время дети болеют чаще обычного. Как это связано с отопительным сезоном? Можно ли выходить на прогулки с насморком и кашлем и что делать, если ребенок переохладился? Чем кормить детей в холодное время года и какие анализы сдавать при постоянных «простудах»? На эти вопросы «Газете.Ru» ответили врачи.

Можно ли простуженному ребенку ходить на зимние прогулки?

Ольга Гладченко, детский пульмонолог, педиатр клиники «Ниармедик» на Полежаевской:

— Практически на каждом приеме по поводу ОРВИ родители спрашивают: «Можно ли гулять?» Ответ зависит от каждой конкретной ситуации.

При высокой температуре, ознобе, тошноте или рвоте, жидком стуле, слабости гулять нецелесообразно. В таких ситуациях показан постельный режим и покой, частое проветривание комнаты и увлажнение воздуха.

Важно учитывать основной диагноз. При синдроме бронхиальной обструкции вдыхание холодного (прохладнее, чем в квартире) воздуха, может ухудшить ситуацию, усилить кашель. А вот при коклюше показаны прогулки в любое время года при температуре не ниже —15 ℃.

3. Зимой стоит ограничить по времени прогулки с ребенком при сильном насморке и нарушении носового дыхания — до 30 минут за один раз. При дыхании через рот воздух не согревается, не увлажняется, не очищается и не ионизируется, а это может приводить к повторным заражениям вирусами и бактериями, раздражению дыхательных путей.

4. При сопутствующем конъюнктивите нежелательны прогулки в ветреную погоду, так как ветер раздражает слизистые оболочки глаз и ухудшает течение болезни.

Подчеркну: решение о прогулках принимается совместно педиатром и родителями. Если ребенок активный, прекрасно себя чувствует и очень хочет гулять, то короткие прогулки до полного выздоровления не противопоказаны.

Как сухой воздух во время отопительного сезона влияет на детское здоровье?

Ильмира Шарипова, педиатр детской клиники «РЖД-Медицина»:

— Оптимальная влажность воздуха в помещении — 50-60%, температура — не выше 20-22 градусов. В отопительный сезон влажность падает ниже 40%, а температура поднимается выше 25-27 градусов. Это негативно влияет на слизистую носа, а значит, на здоровье ребенка в целом. Дело в том, что слизистая носа (при условии, что она достаточно увлажнена) выполняет важную барьерную функцию для организма: защищает от внедрения вирусов и бактерий.

При низкой влажности воздуха в помещении слизистая носа начинает пересыхать и перестает выполнять функцию барьера.

В ответ на это организм вырабатывает дополнительную слизь, чтоб увлажнить слизистую, в результате появляются сопли, заложенность носа, корочки. Родители думают, что ребенок простудился, поэтому начинают применять сосудосуживающие капли и закрывать все окна в доме. А в отопительный сезон без нормального воздухообмена (особенно с современными стеклопакетами) влажность воздуха падает еще ниже.

Кроме того, в помещении с очень сухим и слишком теплым воздухом у ребенка может наблюдаться кислородное голодание, что грозит повышенной утомляемостью, нарушением сна, снижением концентрации внимания, головными болями.

Что делать?

Самое главное — в детской спальне необходимо использовать увлажнитель воздуха (в современных моделях есть функции с автоматической поддержкой влажности). В отопительный сезон данный климатический прибор должен работать круглосуточно.

2. Ежедневно делать влажную уборку.

3. При наличии регулировки в отопительной системе не включать батареи на полную мощность. Также возле них можно ставить емкости с водой.

4. Увлажнять слизистую носа ребенка изотоническим раствором натуральной морской воды (это помогает размягчать корочки и восстанавливать носовое дыхание).

5. Регулярно проветривать помещение для насыщения его кислородом и снижения температуры воздуха.

Как понять, что у ребенка переохлаждение, и как ему помочь?

Дарья Тещенкова, педиатр медтехкомпании «Доктор Рядом»:

— Для правильной работы организма необходима определенная температура. При переохлаждении скорость реакций в наших клетках начинает снижаться: это защитный механизм — таким образом тело переходит в режим «энергосбережения». Все процессы, происходящие в организме, замедляются, а некоторые могут даже остановиться.

Самый высокий риск переохлаждения у детей грудничкового возраста, особенно тех, которые спят в коляске на свежем воздухе.

Ситуацию можно оценивать как критическую, если вы наблюдаете у ребенка следующие признаки:

• кожа стала холодной,

• щеки приобрели сначала красный цвет, а потом побледнели,

• контур губ стал светлым (в некоторых случаях даже синюшным),

• появилась икота или дрожь в конечностях,

• ребенок продолжает спать при попытке его разбудить, плохо откликается,

• икры и внутренняя поверхность бедра холодные, температура тела на термометре ниже 36 градусов (при этом важно помнить, что температура ниже 36,4 является нормальной для детей, которые совсем недавно появились на свет).

Растирать кожу ребенку в возрасте до одного года нельзя, так как можно повредить мелкие сосуды.

Младенца необходимо переместить в теплое помещение и дать согреться (при этом сразу раздевать не нужно).

Растирать кожу детей старше года следует руками или мягкой фланелевой тканью. Для замерзших ног можно сделать ванночку в тазу. Для этого налейте в него теплую воду не выше 32 °С и опустите туда уже растертые ноги. Очень важно соблюдать температурный режим воды, так как горячая вода провоцирует сильную боль.

Такую же процедуру можно провести для всего тела в ванной. Но во время ее приема воду надо постепенно подогревать – пока ее температура не достигнет 37 °С. При этом делайте массаж и растирание. Далее укутайте ребенка одеялом и положите в постель, предложите теплый чай или бульон.

Какие анализы ребенку нужно сдать для проверки здоровья зимой?

Денис Банный, эксперт Лаборатории «Гемотест»:

— Если ребенок здоров, достаточно проходить диспансеризацию по возрасту: она включает все необходимые исследования, которые позволяют эффективно контролировать состояние здоровья. Но если ребенок часто болеет, есть смысл проверить, не вызвано ли это теми или иными системными нарушениями.

В первую очередь рекомендуется сдать базовые исследования: общий анализ мочи и крови. Они позволят определить, не осталось ли в организме недолеченных инфекций и скрытых воспалительных процессов. Нередко именно они приводят к тому, что ребенок заболевает буквально через несколько дней после того, как вышел в школу или детский сад после больничного.

Если у ребенка часто болит горло, стоит исключить бактериальное поражение — оно может быть причиной рецидивирующих случаев ангины. Для этого используют специальные тесты на стрептококковую инфекцию.

Нелишним будет проверить, нет ли в организме недостатка витаминов и минералов — веществ, которые играют важную роль в работе иммунитета. В первую очередь оценить стоит уровень витамина D и железа. Первый имеет ключевое значение для иммунной системы, а его дефицит особенно распространен в зимние месяцы из-за недостатка солнечного света. Железо необходимо для производства гемоглобина — его недостаток может приводить к анемии и снижению сопротивляемости организма.

При этом принимать добавки без показаний строго не рекомендуется: некоторые из них могут не усвоиться (а значит, родители просто потратят деньги впустую), другие и вовсе способны накапливаться в организме и в случае избытка наносить непоправимый вред.

Если выявить причину частых болезней не получается, есть смысл сдать анализы на аллергию и паразитарные инфекции. Достаточно часто эти состояния протекают без каких-либо ярко выраженных симптомов, но при этом влияют и на иммунитет ребенка, и на его самочувствие в целом. Однако все это следует делать под руководством детского врача.

Какие продукты важно включать в рацион ребенка в зимнее время?

Мария Воротынцева, педиатр детской клиники «РЖД-Медицина»:

— Зима — это время, когда детский организм особенно нуждается в поддержке иммунной системы, ведь низкие температуры делают ребенка более уязвимым к различным заболеваниям. Поэтому родителям важно позаботиться о правильном питании ребенка.

• Фрукты и овощи — богатый источник витаминов и минералов. В зимнее время важно включать в рацион детей цитрусовые фрукты, капусту, морковь и картофель.

• Зелень (например, шпинат, петрушка и базилик) — отличный источник витаминов А, С и К.

• Молоко, йогурт и сыр содержат кальций, который необходим для здоровья костей и зубов. Это хороший источник белка и витаминов группы B.

• Орехи и семена богаты полезными жирами, белками и витаминами. Они помогают укреплять иммунную систему и улучшают функции мозга. Миндаль, фундук, грецкий орех и семена подсолнечника — отличный выбор для зимнего рациона ребенка.

• Злаки: овсянка и гречка содержат клетчатку, которая помогает поддерживать нормальную работу пищеварительной системы. Также в них есть витамины группы B, железо и магний.

• Рыба, мясо, яйца и бобовые — основной источник белка, который необходим для роста и развития детей. Эти продукты также содержат железо, цинк и витамины группы B.

• Не стоит забывать о воде. Адекватное потребление жидкости поддерживает нормальную работу почек и пищеварительной системы.