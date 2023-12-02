Можно ли водить ребенка в сад с соплями? Отвечают врачи и юристы

Многие россияне вынуждены приводить своего ребенка в детский сад с насморком. В такой ситуации у воспитателей и других родителей появляется опасение в связи с возможным заражением детей в группе. О том, в каких случаях нельзя идти в сад, а когда ребенок с насморком не представляет опасности для окружающих, «Газете.Ru» рассказали врачи. А юрист и сотрудник дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) объяснили, могут ли родителям отказать в посещении сада и что вправе сделать воспитатели, если насморк у одного из воспитанников был замечен после того, как его родитель ушел.

Когда можно, а когда нельзя водить ребенка в сад с насморком

Как рассказала Дарья Маркова, педиатр СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, насморк может свидетельствовать как о вирусных заболеваниях, передающихся в детском коллективе воздушно-капельным путем, так и об аллергии, при которой ребенок не представляет опасности для сверстников. Кроме того, сопли без температуры могут свидетельствовать об адаптации к новой среде и коллективу:

«Если такого ребенка забрать из сада и отправить «на больничный», адаптационный процесс нарушится и в дальнейшем его придется начинать заново».

Когда нельзя водить ребенка в сад при насморке? По словам Дарьи Марковой, заразными дети считаются в двух случаях.

«Первый – если, помимо насморка, наблюдаются другие симптомы ОРВИ. Яркий симптом – лихорадка, когда поднимается температура, присутствует озноб: это значит, что вирус уже находится в крови и секреторных жидкостях (слюне, мокроте и выделениях из носа). Случай второй – очень выраженные прозрачные и хорошо «отделяемые» сопли. Такие, про которые говорят «текут ручьем». Обычно этот тип насморка сопровождается кашлем и чиханием.

Сильные сопли действительно могут указывать на заразность ребенка даже без температуры.

В остальных ситуациях сам по себе насморк еще ничего не означает. Более того, с обычными соплями малышу вполне можно гулять на улице. Конечно, если его не лихорадит, а насморк и кашель не усиливаются на свежем воздухе.

Позиция родителей из «лагеря» противников детей с насморком в детском саду мне понятна: страшно, что твоего ребенка могут заразить. И все-таки важно помнить, что детские «простуды» — это часть естественного процесса формирования иммунитета у ребенка».

Многие родители считают, что ребенок заразен за несколько дней до появления первых симптомов (в том числе насморка), поэтому проявляют озабоченность, когда кто-то из детей не приходит в сад по причине симптомов «простуды». Педиатр опровергла этот миф: «Ребенок, заболевая ОРЗ, заразен только в тот момент, когда у него самого появляются симптомы — насморк, кашель, температура».

Можно ли понять причину насморка по анализам

Эксперт Лаборатории «Гемотест» Роман Иванов объяснил, что каких-то специальных исследований для диагностики «простудных» заболеваний не существует:

«При первых признаках болезни важно показать ребенка врачу — по внешним признакам и симптомам специалист способен быстро понять, с чем связаны проявления болезни: с вирусной, бактериальной, грибковой инфекцией или действием аллергенов. Лабораторные или инструментальные обследования назначают, если возникают сомнения в причине болезни или симптомы стерты. Определиться с диагнозом помогают результаты клинического анализа крови, исследования на C-реактивный белок и прокальцитонин: они позволяют оценить активность воспалительного процесса и предположить его природу.

Чем выше уровень лейкоцитов в клиническом анализе и чем выше показатели СРБ и прокальцитонина, тем сильнее выражен воспалительный процесс, и ребенка точно лучше оставить дома».

Специалист добавил, что выявить аллергию также может только врач, а самостоятельно сдавать анализы не имеет смысла.

Нередко заложенный нос создает дискомфорт – ребенок может капризничать. Независимо от причины насморка, если дети себя плохо чувствуют, Роман Иванов советует оставлять их дома:

«Во-первых, это поможет защитить других детей, во-вторых — способствует более быстрому восстановлению и уменьшает риск развития осложнений (в некоторых случаях насморк может привести к отиту)».

Что могут предпринять сотрудники детского сада, если у кого-то из детей насморк

В сезон простуд взрослый, который привел своего ребенка с насморком в детский сад, в большинстве случаев столкнется с недовольством воспитателей и других родителей. Что в таком случае могут предпринять сотрудники детского учреждения?

Оксана Орешкина, руководитель сети детских билингвальных садов Synergy Kids, считает, что адекватной реакцией работников должна быть рекомендация родителям посетить педиатра:

«Принесите справку в детский сад о наличии аллергии и ее сезонного проявления, чтобы к вам не было никаких вопросов. Есть такая категория родителей, которые высмаркивают детей перед заходом в детский сад, быстро их переодевают и убегают, чтобы сопли не успели потечь, пока они рядом.

Но при обнаружении симптомов болезни воспитатели или медицинская сестра изолируют ребенка от остальных детей и сообщают родителям о необходимости забрать его из детского сада и показать врачу.

Если родители не хотят посещать доктора, то они могут побыть дома с ребенком до пяти дней и вернуться в детский сад без справки».

Педиатр Маркова подчеркнула, что если у ребенка нет температуры или других явных признаков ОРВИ, — определить, заразен он или нет, может только врач:

«На этот случай в периоды подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в детских садах проводят барьерные осмотры. Сам воспитатель также может пригласить в группу медицинского работника, если состояние кого-то из малышей вызывает опасения».

Могут ли по закону ребенку с насморком отказать в посещении детского сада

Оксана Красовская, ведущий юрист «Европейской Юридической Службы», сообщила, что действующие нормы законодательства дают детскому саду такое право.

«Во-первых, это установлено в Законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Согласно ст. 30 образовательная организация принимает локальные нормативные акты, которые регламентируют порядок осуществления образовательной деятельности. Детский сад устанавливает внутренний распорядок, в том числе утренний прием детей. При подготовке локальных нормативных актов должны учитываться нормы законодательства (включая санитарные правила). Так, согласно п. 3.1.8 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ежедневный утренний прием детей в саду проводится воспитателями и/или медицинским работником.

Сотрудники должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются. То есть согласно данной норме, у воспитателя есть право не допускать ребенка в сад».

Юрист добавила, что в ранее действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 были установлены такие же требования, только термометрия проводилась по показаниям (при наличии катаральных явлений, признаках интоксикации). И у многих родителей возникали споры с сотрудниками детских учреждений.

«С учетом требований законодательства, а именно в рамках ст. 44 Закона «Об образовании в РФ» родители обязаны соблюдать требования локальных нормативных актов образовательной организации. А обязанность всех граждан соблюдать требования санитарного законодательства прописана в ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — предупредила Оксана Красовская.

По словам юриста, чтобы не возникало спорных ситуаций при аллергических заболеваниях, родителям следует предоставлять в детский сад медицинскую справку.