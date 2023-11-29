Можно ли выбрать донора яйцеклеток и спермы по внешности? Интервью с основателем криобанка

Использование донорских половых клеток нередко становится единственным шансом на родительство для россиян с бесплодием. Кто может стать донором ооцитов (яйцеклеток) и сперматозоидов? И можно ли «выбрать» ребенка с определенной внешностью и темпераментом, получив доступ к данным человека, сдавшего биоматериал? На эти и другие вопросы в интервью «Газете.Ru» ответила основатель криобанка Cryotop Наталья Сидоренко.

— Кто может стать донором ооцитов (яйцеклеток) и сперматозоидов?

— Донором ооцитов может стать женщина в возрасте от 18 до 35 лет. Одно из главных требований в нашем криобанке — у донора ооцитов уже должен быть минимум один ребенок — таким образом мы подтверждаем репродуктивную функцию. Донор ооцитов должна быть физически и психически здоровой, без алкогольной и наркотической зависимости.

Донором сперматозоидов может стать мужчина в возрасте от 18 до 35 лет. Из требований нашего банка — рост от 170 см, здоровый соматически и психически, без вредных привычек (курить нельзя, в том числе электронные сигареты).

Мы работаем только с гражданами РФ или с видом на жительство (независимо от пола донора).

— Почему для женщин-доноров есть требование быть матерью, а для мужчин быть отцом не обязательно?

— Это критерий отбора доноров ооцитов именно в нашем криобанке. Женская фертильность зависит от множества факторов (в отличие от мужской — там исследование спермы дает объективную картину). Поэтому женщина-донор проходит большее количество исследований, и в данном случае наличие ребенка для нас — еще одно подтверждение, что с репродуктивным материалом все в порядке.

— Какие анализы нужно сдавать женщинам и мужчинам, если у них есть желание стать донорами?

— Список необходимых анализов регламентирован Приказом МЗ №803-н от 30.07.2020. Женщины сдают анализы на ВИЧ, гепатит, сифилис, клинический анализ крови, коагулограмму, мазки из уретры и цервикального канала на различные заболевания. Помимо этого, гинеколог осматривает потенциального донора, оценивает фолликулярный резерв. Также проводим ЭКГ и флюорографию.

Мужчины в первую очередь сдают сперму. Мы делаем спермограмму, которая позволяет оценить потенциал материала к оплодотворению. Кроме того, проводится криотест (смогут ли сперматозоиды перенести цикл заморозки и разморозки). Если все в порядке, потенциальный донор направляется на медицинское обследование: анализ крови на группу и резус-фактор, ВИЧ, сифилис и гепатит, а также мазки на ЗППП (хламидиоз, герпес, цитомегаловирус и так далее).

close 100% Наталья Сидоренко, основатель криобанка Cryotop Личный архив

— Проверяют ли генетическое здоровье доноров? Например, на носительство распространенных мутаций.

— Мы обязательно делаем генетические тесты наших доноров – не только кариотипирование, но и расширенную панель на носительство заболеваний, которые могут передаваться детям. Это врожденная непереносимость фруктозы; муковисцидоз; фенилкетонурия; синдром Смита-Лемли-Опица; галактоземия; болезнь Вильсона; лейкоэнцефалопатия с вовлечением ствола головного мозга и спинного мозга и повышением концентрации лактата; болезнь Тея-Сакса; тугоухость; иммунокостная дисплазия Шимке; мукополисахаридоз (тип 1); синдром множественных врожденных аномалий, гипотании и судорог (тип 1); поликистоз почек с поликистозом печени или без него (тип 4); врожденное нарушение гликозилирования (тип 1а); диастрофическая дисплазия; синдром Ушера (тип 2а); нейрональный цероидный липофусциноз; спинальная мышечная атрофия (делеция 7 экзона).

— Это все дорогостоящие исследования. За чей счет они проводятся?

— Все анализы и исследования выполняются за счет криобанка.

— Кажется, что с мужчинами все проще. Они сдают сперму путем мастурбации? А как проходит процесс сдачи ооцитов у женщин?

— Да, мужчины сдают сперму в стерильный контейнер с помощью мастурбации. Для сдачи биоматериала в клинике оборудована специальная изолированная комната.

Если женщина-донор одобрена по всем показателям после полного обследования и допущена в программу получения клеток, ей назначается гормональная терапия для стимуляции овуляции и получения клеток для заморозки. Программу проводит опытный врач-репродуктолог, а сопровождает и контролирует своевременность выполнения всех назначений врача индивидуальный менеджер.

— Бывает ли такое, что яйцеклетки не удается получить?

— Да, может быть ситуация неполучения клеток. Несмотря на все усилия, такое случается при недостаточном ответе яичников на стимуляцию.

В наших договорах с донорами предусмотрен такой пункт, оплата в таком случае будет существенно меньше.

— Донорам всегда платят? Сколько получают мужчины, а сколько – женщины?

— Встречаются доноры, которые хотели бы подарить часть своих клеток безвозмездно, но это большая редкость.

Доноры-женщины в Москве получают 85-100 тыс. рублей (зависит от количества полученных клеток). Если у донора редкий фенотип (в данном случае это совокупность внешних признаков и других параметров в анкете), могут быть индивидуальные условия.

Мужчины за одну порцию получают от 5 тыс. рублей. Сдавать сперму можно раз в три-четыре дня. За несколько месяцев регулярной сдачи доноры получают 120-150 тыс. рублей.

Выплата производится после получения биоматериала, а в случае с мужским биоматериалом требуются карантин шесть месяцев – это латентный период таких заболеваний как ВИЧ, гепатиты B и С и ЗППП. Все это время сперма хранится замороженная, а через полгода — повторная сдача анализов на инфекции. Поэтому у доноров-мужчин выплата гонорара производится в два этапа.

— Сколько стоят донорские клетки для потенциальных родителей?

— Средние цены в Москве: женские ооциты стоят от 25 тыс. до 30 тыс. рублей за одну клетку, мужской биоматериал — от 20 тыс. до 25 тыс. за порцию.

Цены могут отличаться в зависимости от градации донора (стандарт, премиум и так далее). Но мы не работаем с такой градацией.

— Может ли клиент выбрать донора по каким-то параметрам — внешность, характер, способности и так далее?

— Основной фактор, по которому выбирают донора, — это схожесть по фенотипическим признакам с реципиентом клеток: если родители кареглазые брюнеты, они будут стараться выбрать такого же донора.

Мы предоставляем детские фотографии донора и описание внешних признаков (цвет глаз и волос, вес, рост, телосложение). А также национальность, группу крови и резус-фактор. Дополнительно — образец почерка и запись голоса. Также мы указываем образование, род профессии, увлечения, психологический портрет (психолог обязательно собеседует донора и составляет портрет). Добавляем знак зодиака донора — для некоторых клиентов это важно.

— С донорами, которые не являются гражданами РФ, вы не работаете. А может ли иностранный гражданин купить донорский материал и воспользоваться им в России?

— Иностранные граждане могут проходить лечение и в зависимости от показаний пользоваться донорским биоматериалом. Мы производим его транспортировку в клинику репродукции, где пациент проходит программу лечения. Использование этого биоматериала в конкретной программе — это уже зона ответственности клиники.

— Помимо банка половых клеток, существуют донорские банки эмбрионов. Их отдают пары или оплодотворение происходит с помощью донорских клеток людей, которые никогда друг друга даже не видели?

— Мы работаем с эмбрионами, которые были получены только на базе донорского биоматериала. Мы не работаем с парами, которые готовы передать свои эмбрионы в донорский банк. Чаще всего партнеры об этом даже не задумываются в период прохождения собственной программы лечения.

Если эмбриону присвоен статус «донорский», это значит, что участники программы оплодотворения (то есть доноры) заранее об этом знали и прошли обследование — оно более широкое, чем перед стандартной программой ЭКО.

— Какая существует вероятность, что донор и ребенок, рожденный от его биоматериала, могут встретиться?

— Донор не сможет потом найти ребенка, который был рожден при помощи его клеток — вероятность очень низкая, стремящаяся к нулю.

Мы чаще всего работаем с анонимными донорами: при обращении в банк донору присваивается индивидуальный номер, и все дальнейшие взаимодействия с ним происходят только по индивидуальному номеру.

Биоматериал, который был получен от этого донора, штрих-кодируется индивидуальным номером донора. Существуют и другие инструменты — например, инструкции по защите данных в банке.

Почему люди решают стать донорами

Мужчина-донор смерматозоидов:

— Мне 26 лет. Московская область. Не женат. Первая причина — интерес пройти обследование. Вторая — дать жизнь ребенку (продолжить генетическую цепочку), так как возможностей создать семью у меня сейчас нет. Родственникам пока не рассказывал, так как будут вопросы, а сейчас не хочется это обсуждать. Как я отношусь к тому, что где-то будет расти мой ребенок? Наверное, есть некоторый интерес, любопытство и немного переживаний за этого человека. Конечно, я ничего не узнаю, но надеюсь, у него все будет хорошо.

Женщина-донор ооцитов:

— Мне 31 год, живу в Московской области, замужем, есть один ребенок. У меня несколько подруг имеют проблемы с рождением детей. Одна из них сама работает в сфере репродуктивных технологий и много рассказывала о женщинах, которые мечтают о беременности. Поэтому для меня донорство — это в первую очередь доброе дело. Изначально я даже не знала, какая сумма полагается за эти услуги — увидела только тогда, когда приехала подписывать документы.

Переживаний, что кто-то будет воспитывать моего биологического ребенка, у меня нет. Но стать донором для кого-то из своих подруг я не смогла бы. Все-таки это другая ситуация, когда ты видишь своего ребенка — возникают особые эмоции. О моем донорстве знают только самые близкие — муж и сестра. Надеюсь, я помогла какой-то женщине, а моим подругам поможет кто-то другой.