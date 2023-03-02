«Польза спермы для женского организма – это миф»: интервью с андрологом

Правда ли, что запах и вкус семенной жидкости зависят от питания мужчины? Как количество, консистенция и напор эякулята влияют на зачатие? Сколько времени сперматозоиды «готовы ждать» яйцеклетку во влагалище? Как на качество спермы влияют спорт и сауна? На эти и другие вопросы в интервью «Газете.Ru» ответил уролог-андролог, руководитель отделения «Центр мужского здоровья» сети «Нова Клиник» Гусейин Садыков.

– Из чего состоит мужская сперма?

– Сперма состоит из семенной плазмы и сперматозоидов, находящихся в этой среде.

Спермоплазма – это смесь выделений половых желез, представляет собой воду, в которой растворены химические вещества (органические и неорганические). В ее состав входят белки, жиры, гормоны, ферменты (лактатдегидрогеназа, кислая фосфатаза), углеводы, минералы, селен, цинк, витамины, лимонная кислота.

От качества спермоплазмы зависят многие характеристики сперматозоидов – в медицинской практике чаще встречается ухудшение их подвижности и морфологии. Например, при недостаточном уровне цинка и селена снижаются качественные и количественные показатели спермы.

– Правда ли, что запах и вкус семенной жидкости зависят от питания мужчины?

– Да, действительно, некоторые продукты способны влиять на вкус спермы. Например, употребление в пищу ананасов, персиков, дыни, клюквы, огурцов и томатов придает сперме сладковатый привкус. Спаржа, капуста, чеснок, лук, перец – острый.

Чрезмерное употребление жареного и острого придает сперме остроту и может немного снизить ее качество. Поэтому, если пара планирует зачатие ребенка, следует отказаться от большого количества специй в блюдах и жарки продуктов.

close 100% Гусейин Садыков, уролог-андролог, руководитель отделения «Центр мужского здоровья» сети «Нова Клиник» Личный архив

– А зависит ли качество спермы от того, каким путем был достигнут оргазм – мастурбацией или во время полового акта?

– Нет, не зависит. Например, вспомогательные репродуктивные технологии (инсеминация, ЭКО) предполагают, что мужчина сдает материал путем мастурбации – его провожают в специальную комнату и выдают контейнер для спермы.

Другое дело, если оргазм при мастурбации был недостаточным – тогда качество спермы может быть хуже.

– Говорят, что мужская сперма полезна для женского организма. Это правда или миф?

– Это миф. Единственная цель попадания спермы в организм женщины – это наступление беременности. Полезен сам факт близости с партнером и оргазм.

– Некоторые женщины после незащищенного полового контакта отмечают, что у них на коже появляются прыщи. Это связано с гормонами, которые присутствуют в эякуляте?

– Те мужские гормоны, которые попадают со спермой во влагалище, являются белками и аминокислотами. Они никаким образом не влияют на гормональный фон женщины.

Однако гормональные изменения у женщины могут вызывать сам половой акт и оргазм. Эмоции, которые испытывает женщина во время оргазма, влияют на ее гормональный фон, но здесь все индивидуально. Например, у некоторых женщин из-за гормонального дисбаланса и наличия предрасположенности к образованию прыщей половой акт может способствовать их появлению.

– Используют ли сперму в косметологии и фармакологии?

– Есть данные, что сперму применяли для омоложения еще в Древнем Риме. Сейчас тоже используют в качестве компонента различных средств. Но здесь скорее речь идет о сперме животных.

Это хороший комплекс из белков, микроэлементов и гормонов (преимущественно тестостерона). Тем не менее, никто не исключал аллергические реакции, поэтому говорить о безусловной пользе здесь нельзя.

– Говорят, что многие лекарства проникают в биологические жидкости. Если мужчина принимает какие-либо серьезные препараты, могут ли они через эякулят попасть в организм женщины и сказаться на ее здоровье?

– Даже такие серьезные препараты, как антибиотики, противовоспалительные средства, антидепрессанты в основном выводятся с мочой, а в спермоплазму попадают в минимальных количествах, что не оказывает токсического влияния на женский организм.

На чем действительно негативно сказываются попавшие в спермоплазму препараты, так это на качестве сперматозоидов.

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– Раньше на женских форумах делились такой информацией: если во время полового контакта у мужчины меньше спермы, значит, его можно заподозрить в измене. Есть ли основания?

– Да, при частых половых отношениях количество спермы может снижаться. И, наоборот, после воздержания объем эякулята может увеличиваться.

Но это не повод обвинять мужчину в неверности. Возможно, у него проблемы со здоровьем и необходимо посетить врача.

Если уменьшение объема спермы наблюдается при регулярной половой жизни с двух-трехдневными периодами воздержания, то необходимо двукратно (с перерывом в две-три недели) провести спермограмму и проконсультироваться у специалиста.

– Количество эякулята влияет на зачатие? Какое минимальное количество необходимо?

– В норме объем спермы составляет от 1,4 мл до 10 мл за одну эякуляцию. То есть верхняя граница нормы – это примерно две чайные ложки.

Объем спермы зависит от множества факторов, например, гормонального состояния, наличия или отсутствия воспалительных заболеваний придаточных половых желез.

Уменьшение объема эякулята (менее 1,4 мл) возможно при гипогонадизме (патологии, развивающейся на фоне дисфункции тестикул у мужчин и яичников у женщин, – прим. «Газеты.Ru»), воспалительных заболеваниях предстательной железы, ретроградной эякуляции.

Увеличение объема (более 10 мл) встречается при воспалительных заболеваниях придаточных половых желез, предстательной железы, семенных пузырьков.

При малом или чрезмерно большом объеме качество спермы может ухудшаться, а шансы на успешное зачатие снижаются.

Хотя при малом объеме спермы увеличивается концентрация сперматозоидов на 1 мл, но при этом снижается их подвижность и жизнеспособность. В чрезмерно большом объеме спермы снижается концентрация сперматозоидов на 1 мл, что уменьшает вероятность зачатия.

– Как консистенция спермы влияет на зачатие? Почему бывает слишком густая или слишком жидкая?

– При слишком жидкой сперме снижается концентрация сперматозоидов на 1 мл, что приводит к снижению вероятности зачатия. При очень густой сперме сперматозоиды менее подвижны из-за уменьшения благотворного влияния микроэлементов на стенку сперматозоидов. Это тоже снижает вероятность зачатия.

Слишком густая сперма встречается при воспалении придаточных половых желез, при этом сокращается количество сока предстательной железы, что приводит к сгущению эякулята.

Слишком жидкая сперма также является следствием воспалительного процесса. В данном случае имеет место чрезмерная продукция сока простаты, желез Купера или Литера.

В обоих случаях необходимо обследование и проведение соответствующего лечения. Наличие этих нарушений может снижать вероятность зачатия.

– Можно ли по виду (на глазок) отличить «хорошую» для зачатия сперму от «плохой»?

– Да, в редких случаях, например, при появлении элементов крови сперма приобретает красноватый или бурый цвет. А при наличии лейкоцитов или гноя – зеленоватый (с неприятным запахом).

– От чего зависит сила (напор) семяизвержения и как это влияет на зачатие? Если эякулят не «выстреливает», а «вытекает», можно ли надеяться на беременность?

– Во время фрикций из устья семенных протоков и предстательной железы, семенных пузырьков, желез Купера или Литера, расположенных на семенном бугорке, выделяются сперматозоиды и секрет этих органов. Образуется сперма. Во время оргазма эта сперма должна выстреливать наружу.

При воспалении предстательной железы или семенного бугорка сперма не выстреливает, а вытекает. Также она может выстреливать в полость мочевого пузыря, что значительно снижает вероятность зачатия.

При хорошей эякуляции сперме легче достигать шейки матки. В зависимости от степени вытекания снижается вероятность зачатия, но шанс есть. Если интенсивность вытекания совсем низкая, то сперма может и не дойти до цели.

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– Сколько времени сперматозоиды «готовы ждать» яйцеклетку во влагалище?

– В результате семяизвержения во влагалище попадают до 200 млн сперматозоидов, где кислотность составляет PH 4, что является для них агрессивной средой.

В течение двух часов большая часть из них погибает (жизнеспособность сперматозоидов во влагалище, уретре и на головке полового члена составляет около двух часов). Но это связано с агрессивной средой, а не со здоровьем мужчины.

Выжившая часть сперматозоидов двигается дальше – к шейке матки, где для защиты от внешних факторов имеется слизистая пробка, которая тоже может являться препятствием для прохождения сперматозоидов.

После прохождения шейки матки оставшаяся часть (около 10 млн) продвигается дальше – по фаллопиевым трубам к яичникам. Достигая яйцеклетки, один сперматозоид проникает через стенку, после чего происходит оплодотворение.

С момента попадания в полость влагалища до проникновения в яйцеклетку проходит до 12 часов. При отсутствии оплодотворения в течение 48 часов сперматозоиды погибают.

– Если во время романтического вечера мужчина выпьет несколько бокалов вина, как это отразится на качестве спермы для зачатия?

– Алкоголь в любых количествах, включая и вино, и пиво, негативно влияет на качественные характеристики спермы и сперматозоидов сразу же после приема. А вот восстанавливается качество спермы в течение месяца-полутора.

При планировании беременности рекомендую отказаться от приема алкоголя и курения.

– Как на качество спермы влияют спорт и сауна?

– Умеренные занятия спортом благотворно влияют на качество спермы. Физическая активность влечет за собой повышение уровня тестостерона и адреналина, что способствует нормальному синтезу сперматозоидов.

Чрезмерные спортивные нагрузки, наоборот, изнуряют организм, что ухудшает качественные и количественные характеристики спермы.

Для поддержания мужского здоровья заниматься спортом нужно два-три раза в неделю по полтора-два часа. Предпочтение следует отдавать подвижным видам спорта.

Посещение сауны, бани или прием теплых ванн негативно сказываются на качестве спермы, так как перегревание органов мошонки приводит к ухудшению ее качества. Даже природой так заложено, что температура в полости мошонки на два градуса ниже температуры остального тела.