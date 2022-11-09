Порнофильмы, анаболики, частая мастурбация: что «убивает» мужскую потенцию

По словам российских врачей, негативно сказаться на потенции могут самые разные факторы: сердечно-сосудистые заболевания, гормональный дисбаланс, невротические расстройства, переохлаждение ног. Некоторые патологии требуют немедленного обращения к врачу. Но нередко нарушение потенции бывает обусловлено мужскими привычкам – о них в своей колонке «Газете.Ru» рассказал Гусейин Садыков, уролог-андролог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник».

Малоподвижный образ жизни

Низкая физическая активность – одна из самых распространенных проблем современного человека. Большинство мужчин проводят свой день на рабочем месте, а домой добираются на машине. На тренажерный зал или даже обычную прогулку сил и времени обычно уже не остается.

Такой образ жизни приводит к застою крови в малом тазу. Часто на этом фоне развивается простатит, что в дальнейшем сказывается на сексуальной активности.

Анаболические стероиды

Многие мужчины ведут активный образ жизни (что хорошо), но некоторые из них начинают принимать анаболики. А это уже плохо. Когда тестостерон поступает извне, организм воспринимает это как сигнал к тому, что собственный гормон вырабатывать уже не нужно. Следствием приема анаболических стероидов становится дисфункция яичек, снижение либидо и нарушение эректильной функции.

Просмотр порнофильмов

Просмотр порнофильмов, если это не сопровождается половым актом, провоцирует застой секрета в предстательной железе и семенных пузырьках. При частом повторении это приводит к развитию серьезных сексуальных нарушений, в первую очередь к преждевременному семяизвержению и снижению эректильной функции.

Частые мастурбации

Частые мастурбации также провоцируют преждевременное семяизвержение, а затем и психогенную эректильную дисфункцию.

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Недосып

Ритм жизни большинства современных мужчин не позволяет не только полноценно отдохнуть и расслабиться, но и элементарно выспаться.

В среднем для восстановления сил требуется спать около семи-девяти часов. В реальности эта цифра часто сокращается до пяти-шести. Регулярный недосып крайне негативно влияет как на психоэмоциональное состояние, так и на гормональный фон.

Трудоголизм

Казалось бы, стремление много работать, чтобы хорошо зарабатывать, можно только приветствовать. Но в итоге вовлеченность в трудовую деятельность 24/7 и постоянный стресс провоцируют снижение настроения и нарушение гормонального фона. А это уже прямой путь к снижению потенции.

Прием антидепрессантов и противоневритических препаратов

Пытаясь справиться с проблемами, мужчины могут начать прием препаратов, позволяющих победить невроз и депрессию. К сожалению, есть у таких средств и побочные эффекты. В частности, они могут значительно снизить либидо и ухудшить эректильную функцию.

Злоупотребление фастфудом

Для поддержания мужского здоровья необходимо правильно питаться. В рацион нужно включать полезные продукты с высоким содержанием белка, различных витаминов и минералов. Это в идеале. В реальности же многие мужчины в течение дня довольствуются фастфудом.

Пользы от таких блюд, кроме чувства быстрого насыщения, нет. А вот вреда достаточно. Из-за частого употребления высококалорийной пищи развивается инсулинорезистентность (низкая чувствительность к инсулину), гиперхолестеринемия (патологическое состояние, фактор развития атеросклероза), алиментарное (связанное с нарушенным обменом веществ) ожирение, что в результате приводит к сексуальной дисфункции.

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Злоупотребление алкоголем

Алкоголь вызывает атеросклеротические изменения сосудов, провоцирует заболевания печени, что ведет к нарушению обмена веществ, способствующему развитию различных форм сексуальных нарушений.

Отдельно нужно остановиться на вреде пива. Многие мужчины считают, что это совершенно безобидный напиток, который не может нанести никакого вреда здоровью. Увы, это совсем не так.

В состав пива входят фитогормоны, которые имеют структурное сходство с эстрогенами – женскими гормонами. В итоге у любителей пива нарушается гормональный баланс. Снижение уровня тестостерона влечет за собой массу самых неприятных последствий, вызывает снижение либидо и ухудшение оргазма.

Поскольку пиво является напитком высококалорийным, у мужчин постепенно увеличивается масса тела. Избыток эстрогенов способствует отложению висцерального жира (вокруг внутренних органов), поэтому появляется так называемый «пивной живот».

В некоторых случаях высокая концентрация женских гормонов может спровоцировать повышение пролактина, переизбыток которого тоже способен стать причиной нарушения потенции.

Курение

Пристрастие к сигаретам – это еще один фактор, который способен снизить потенцию. Во-первых, никотин влияет на состояние сосудов: ухудшается кровенаполнение кавернозных тел, в связи чем появляются проблемы с эрекцией.

Во-вторых, окись углерода провоцирует снижение содержания кислорода в тканях, из-за чего страдает иммунитет, повышается риск воспалительно-инфекционных заболеваний мочеполовой сферы.

Курение также влияет на деятельность эндокринной системы и влечет за собой нарушения гормонального фона.