Почему нарушается менструальный цикл? От пестицидов до смены часовых поясов

По словам российских гинекологов, женское здоровье и способность к зачатию зависит от гормонального фона, показателем которого выступает менструальный цикл. На баланс гормонов оказывают влияние не только заболевания, но и повседневные привычки. Акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Екатерина Федорова рассказала «Газете.Ru», какие особенности образа жизни могут привести к нарушениям в женском организме.

Частые путешествия

У женщин, часто меняющих часовые пояса, может «сбиваться» менструальный цикл. Как это работает?

Мелатонин, который производится эпифизом (отдел головного мозга), наиболее активно продуцируется в вечернее и ночное время – он сигнализирует организму, что пора ложиться спать. При смене часовых поясов в дальних поездках этот гормон продолжает вырабатываться так, как будто мы остались дома. Чтобы перестроиться на новый режим, организму приходится подавлять действие мелатонина, вслед за этим меняется и баланс половых гормонов.

Конечно, если такие эпизоды происходят редко, то серьезных проблем не будет. Однако регулярная и резкая смена часовых поясов способна нарушить менструальный цикл.

close 100% Екатерина Федорова, акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Личный архив

Неполноценный сон

Особенно хочется подчеркнуть важность полноценного сна для женского организма. Требуется 7–8 часов сна в сутки – причем именно ночью и обязательно непрерывно.

Несоблюдение режима сна и бодрствования приводит к плохому самочувствию и нередко становится причиной сбоев менструального цикла – в частности, его нерегулярности.

Связано это с нарушением продукции:

• гормонов, регулирующих репродуктивную функцию;

• мелатонина.

Неправильный уровень физической нагрузки

Как чрезмерные физические нагрузки, так и гиподинамия (малоподвижный образ жизни) могут приводить к неправильной работе органов гормональной системы и сбоям менструального цикла.

Известно, что многие профессиональные спортсменки сталкиваются с нарушениями менструального цикла.

Организму нужны умеренные физические нагрузки: заниматься спортом до изнеможения или постоянно лежать на диване очень вредно.

Излишняя худоба

Многие считают, что для репродуктивного здоровья женщины вреден только избыток веса. Однако это не так.

Недостаток массы тела также оказывает негативное влияние на гормональный фон.

Дело в том, что часть половых гормонов вырабатывается в подкожной жировой клетчатке. Если ее мало, то их синтез нарушается, что приводит к проблемам с циклом.

Важный момент: нарушение менструального цикла может быть спровоцировано резкими перепадами массы тела. Поэтому снижать или набирать вес рекомендуется медленно и поэтапно.

Отказ от жиров в рационе

Диету соблюдать можно и нужно, но необходимо помнить о рациональном питании. Многие жиры (масла) являются полезными для организма – например, те, что содержатся в авокадо, орехах, оливковом масле. Они необходимы и для синтеза гормонов, и для поддержания уровня витаминов D, А, Е.

Важно понимать, что благодаря присутствию в рационе всех питательных веществ, витаминов и микроэлементов можно поддерживать правильные обменные процессы в организме и нормальный гормональный фон.

Контактирование с пестицидами

Малоизвестный факт: пестициды (препараты, которые используются в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями и возбудителями болезней растений) отрицательно влияют не только на обменные процессы в организме человека, но и на менструальный цикл.

Эти вещества способны спровоцировать снижение и даже полную блокировку продукции гормонов.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что у женщин, которые постоянно контактируют с пестицидами (например, в процессе обработки цветов или при употреблении в пищу продуктов, выращенных с их применением), менструальный цикл заметно удлиняется. Следует ограничить воздействие таких веществ на организм и по возможности употреблять в пищу только экологически чистые продукты.

Злоупотребление кофе и чаем

Безусловно, чай и кофе употреблять можно, но в небольших количествах (одну-две чашки в день). В высоких дозах кофеин вызывает спазм сосудов, негативно влияя на организм в целом. Это может в свою очередь спровоцировать болезненные менструации.

Кроме того, избыток кофеина приводит к повышенной нервозности, раздражительности, что значительно усиливает проявления предменструального синдрома.

Частые стрессы

Общеизвестный факт: психоэмоциональное перенапряжение оказывает негативное воздействие на организм человека в целом. А врачи добавляют: «И на женское здоровье особенно».

Дело в том, что во время стресса вырабатывается большое количество кортизола, который подавляет синтез половых гормонов, в результате нарушается менструальный цикл.