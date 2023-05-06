Придется «расплатиться» телом: 10 привычек, которые неминуемо приводят к набору веса

Российские врачи уверяют, что пищевые привычки имеют первостепенное значение для нормализации веса и сохранения стройности. Однако речь не всегда идет о вредных вкусовых пристрастиях как таковых – любви к жирному, жареному, сладкому. Существуют и менее очевидные пищевые привычки, способные привести к набору веса. О них «Газете.Ru» в своей колонке рассказала нутрициолог, диетолог, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Оксана Панова.

Привычка доедать все на тарелке

«Пока все не съешь, из-за стола не встанешь», — эту фразу в детстве слышал каждый. Родители бдительно следили, чтобы после приема пищи тарелка оставалась пустой. Одни из любви к дисциплине, другие – из страха оставить ребенка голодным.

Многие продолжают следовать этой установке и во взрослом возрасте, даже не задумываясь о ее вреде для фигуры. Важно прислушиваться к внутреннему ощущению насыщения, а не стремиться «доесть все до конца». В противном случае это неминуемо приведет к превышению суточной калорийности рациона и набору лишнего веса. Особенно если речь идет о больших порциях, которые, например, вам накладывают в гостях.

Еда за компанию

Этот пункт особенно актуален для сотрудников офисов. Выпить чай «с чем-нибудь» вкусным, соблазниться угощением от коллег, даже если не голоден – типичные ситуации офисной жизни.

К сожалению, под «чем-нибудь» редко подразумеваются овощи или другие полезные перекусы. В ход идут шоколадки, печенье, вафли и другие продукты, насыщенные сахаром, быстрыми углеводами и трансжирами. В результате количество съеденных за день калорий незаметно, но ощутимо увеличивается.

close 100% Оксана Панова, нутрициолог, диетолог, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Личный архив

Чрезмерная любовь к «доставкам»

Современный ритм жизни требует от человека невероятно больших затрат энергии. Время и силы на приготовление домашней еды остаются не всегда. Неудивительно, что для многих входит в привычку заказывать на дом готовые блюда. Однако такой стиль питания грозит стать губительным для фигуры.

При всем изобилии вариантов, далеко не все выбирают полезные или низкокалорийные блюда. Обычно речь идет о пицце, бургерах, роллах с калорийными начинками, а не о салатах или котлетках на пару.

Существует и риск переедания. Например, если вы заказываете больше блюд, чем нужно, и планируете отложить излишки «на потом», но в итоге съедаете все за один раз.

Поход в магазин за продуктами на голодный желудок

Привычка вредная как для фигуры, так и для кошелька. Чувство голода во время похода за продуктами заставляет покупать гораздо больше еды, чем было запланировано изначально. И далеко не всегда она оказывается полезной. В основном в корзину отправляются чипсы, орешки, выпечка, майонезные салаты и прочие вредности.

Еда перед экраном

За просмотром интересного фильма так и тянет «что-нибудь пожевать». Именно этот психологический трюк обеспечивает кинотеатрам стабильно высокие продажи попкорна.

Но если в кино эта привычка еще может быть простительной, то на постоянной основе придерживаться ее точно не стоит.

Когда человек поглощен происходящим на экране, он перестает фокусировать внимание на еде и теряет счет съеденному. В результате мозг получает сигнал о насыщении намного позже положенного.

Во время приема пищи все внимание должно быть нацелено на еду. Не стоит совмещать трапезу с просмотром телевизора или новой серии любимого сериала. То же самое касается использования гаджетов. Читать новости в телефоне или «зависать» в соцсетях во время еды – не лучшая идея.

«Спасение» еды

Не самой очевидной причиной набора веса может стать привычка доедать остатки. Продукты в холодильнике вот-вот испортятся? Дети не доели свою порцию? «Срочно надо доесть, ведь не пропадать же еде» – обычная логика в таких ситуациях.

Однако постоянное «доедание» может привести к превышению суточного лимита калорийности. А в случае с истекшим сроком годности продуктов – и вовсе стать причиной пищевого отравления.

Привычка успокаивать себя сладким

Сладкое часто воспринимают как этакий съедобный «антидепрессант». Сахар усиливает выработку в организме гормона радости эндорфина, за счет чего человек успокаивается.

Привычка есть сладкое для работы мозга

Другая популярная привычка – использовать сладости для стимулирования мозговой активности. Так, многие любят подкрепляться шоколадом во время напряженной умственной работы. При поступлении в кровь большой дозы сахара активность мозга и организма в целом действительно повышается. Вот только эффект от такой «подзаправки» оказывается краткосрочным. Уже через 15–20 минут на смену сконцентрированности на задачах приходит усталость, сонливость и чувство голода.

«Снятие стресса» алкоголем

Бокал вина после рабочего дня, пятничный поход в бар с коллегами – алкоголь нередко становится самым простым и доступным инструментом для снятия стресса. Однако с контролем над массой тела регулярные алкогольные возлияния уживаются не слишком хорошо.

Во-первых, стоит учитывать, что спиртные напитки сами по себе достаточно калорийны. Наибольшую опасность для фигуры представляют сладкие вина, сидры с добавками, коктейли с ликерами и газировкой. При этом даже низкокалорийный алкоголь вроде красного сухого вина или светлого пива остается таковым исключительно в умеренных количествах. Пара пол-литровых кружек или полбутылки вина однозначно станут «калорийной бомбой».

Во-вторых, спиртное усиливает аппетит. Человек начинает «налегать» на различные закуски и получает дополнительную порцию лишних калорий.

Фрукты на ужин

Выбор фруктов на ужин – не лучшая идея. Особенно, если речь о продуктах с высоким гликемическим индексом: бананах, винограде, сладких яблоках. Они содержат большое количество природных сахаров, которые повышают уровень инсулина в крови и способствуют набору веса. Так что после 18:00 от сладких фруктов следует полностью отказаться, а употребление несладких – ограничить.