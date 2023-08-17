Как повысить либидо мужчине? От еды и спорта до ароматов и флирта

По словам экспертов, снижение либидо у мужчин может быть связано с заболеваниями, образом жизни и психологическим состоянием. Специалисты рассказали «Газете.Ru», как повысить либидо мужчине, в том числе с помощью изменения образа жизни и мышления.

Что такое либидо и каковы причины его снижения

Многие понимают либидо как сексуальное влечение у мужчин и женщин. Более точное определение дал врач-уролог Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» на Басманной Андрей Смерницкий:

«Либидо, или сексуальное желание, – это половой инстинкт, рефлекс, необходимый для продолжения рода. Термин впервые был предложен психиатром Зигмундом Фрейдом, который считал, что в основе поведения человека существует лишь психическая доминанта».

Однако, по словам врача, на сексуальное влечение влияют не только психологические факторы, но и проблемы со здоровьем, а также наличие хронических заболеваний, психических расстройств. Каковы причины снижения либидо?

«В настоящее время доказано, что на либидо влияет и состояние внутренних органов. Недосыпания, хронический стресс, конфликтные ситуации, нерегулярная половая жизнь ухудшают половую конституцию – происходит снижение либидо у мужчин. Болезни внутренних органов (например, гипотиреоз – снижение функции щитовидной железы) способны негативно сказываться на либидо у мужчин. Сейчас достоверно известно, что не существует «женских» или «мужских» половых гормонов. Все фракции есть в обоих полах. Однако огромную роль играет баланс половых гормонов», – объяснил Смерницкий.

Снижение либидо у мужчин может негативно сказаться на их социальной жизни. Об этом рассказал Павел Фельдман, клинический и семейный психолог, психоаналитик, сексолог:

«С латыни либидо означает не только страсть и желание, но и стремление индивида – как следствие оно отвечает не только за половое влечение, но и за мотивацию и достижения. Объясняется это очень просто: в социальной среде внимание объектов влечения нужно заполучить, поэтому эта энергия расходуется не только на сам половой акт, но и на его достижение. Либидо – это основная действующая сила мужчины, напрямую связанная с тестостероном – мужским гормоном, отвечающим за мотивационно-волевую сферу, силу и уверенность в себе. Поэтому либидо связано с самореализацией».

Уровень тестостерона в организме и медикаментозное лечение

Существуют ли препараты, повышающие уровень тестостерона в организме?

Уролог Смерницкий отметил, что за последние десятилетия фармакотерапия продвинулась далеко вперед:

«Лекарства эффективны в отношении целого ряда заболеваний, но порой таят в себе опасность в случае необоснованного назначения или бесконтрольного применения. Препараты тестостерона не являются исключением. Хотя должен сказать, что препараты тестостерона – одни из наиболее безопасных, но только в случае назначения по строгим показаниям и в адекватных дозах».

Доктор подчеркнул, что медикаментозное лечение категорически нельзя назначать себе самостоятельно. Но мужчины могут повысить уровень тестостерона в организме и без помощи врачей.

По словам специалистов, для повышения либидо необходимо вести активный образ жизни, заниматься спортом, исключить злоупотребление алкоголем, снизить уровень стресса, употреблять продукты, содержащие необходимые для мужчин витамины и минералы.

Как повысить либидо мужчине: правильное питание

Причины снижения либидо могут крыться в неправильном питании мужчины.

Диетолог-эндокринолог Алена Барредо рассказала, что либидо у мужчин повышают Омега-3 жирные кислоты, которые в большом количестве можно получить из рыбы, морепродуктов, водорослей:

«Они улучшают синтез тестостерона, а также состояние сосудистых стенок, которые имеют важное значение в вопросах либидо и потенции. Поэтому мужчине обязательно нужно употреблять в пищу рыбу, лучше морскую и некрупного размера. Это может быть кета, горбуша, чавыча, сельдь, скумбрия, анчоусы, барабулька и так далее».

Для повышения уровня тестостерона в организме диетолог-эндокринолог порекомендовала есть тыквенные семечки, потому что они содержат большое количество цинка, который улучшает чувствительность к тестостерону и усиливает его выработку у мужчин.

«Еще один продукт, который необходим для повышения потенции и либидо, – это гранат. Он содержит большое количество антиоксидантов, витамина С, цинка и селена, которые улучшают синтез тестостерона. Кроме того, в гранате много веществ, которые могут обладать феромоноподобным действием», – объяснила Алена Барредо.

Специалист добавила, что для повышения либидо у мужчин можно употреблять мускатный орех: эта приправа содержит в себе вещества, улучшающие приток крови к половым органам.

«В перепелиных яйцах содержится большое количество лецитина и «хорошего» холестерина, за счет которых налаживается синтез тестостерона. Бразильский орех, отличающийся большим количеством селена, играет важную роль для мужского здоровья, так как усиливает выработку тестостерона», – отметила Барредо.

По словам уролога Смерницкого, избыток легкоусвояемых углеводов, а также жиров в рационе мужчины вызывает ожирение – в том числе висцеральную форму, наиболее неблагоприятную для репродуктивной системы:

«Окружность талии мужчины более 94 см вызывает гормональный дисбаланс, снижает уровень тестостостерона (гипогонадизм). Появляется гиперэстрогения, нарушается работа гипоталамо-, гипофизарной-яичковой оси, возникает инсулинорезистентность. Патофизиологическая связь между ожирением, дефицитом тестостерона, снижением либидо, ухудшением эрекции и нарушением сперматогенеза на сегодняшний день установлена и не вызывает сомнений».

Как повысить либидо мужчине: активный образ жизни

Снижение либидо у мужчин может быть обосновано нежеланием мужчины заниматься спортом.

Уролог Андрей Смерницкий объяснил важность активности для повышения либидо:

«Как показывает исследование, интенсивная адекватная физическая нагрузка у мужчин в течение 12 недель повышает уровень тестостерона в организме на 36%. А всего один час такой необычной на сегодняшний день физической нагрузки, как рубка дров, одномоментно повышает уровень тестостерона на 48%. После ежедневных 15-минутных нагрузок на велотренажере в течение 12 недель повышает уровень тестостерона на 17%».

Фитнес-тренер, эксперт-методист XFIT Руслан Панов сообщил, что нередко на сексуальное желание влияет уверенность в себе, а тренировки могут подстегивать и психологические, и некоторые физиологические аспекты мужской силы.

«Если речь о физиологии, основной задачей занятий будет работа с застойными явлениями таза и стимуляция кровообращения в этой области. Немаловажно расслабление мышц. Кстати, часто у людей, увлекающихся только силовыми нагрузками, повышен тонус малого таза, поэтому кровь поступает в мышцы, а не в центры «сексуальной мощи». Для расслабления этой зоны подходят такие виды активности: йога (дыхательные практики и расслабление); сайклинг (улучшение работы сердца и массаж мышц тазового дна сиденьем велотренажера); миофасциальный релиз (техники самомассажа, избавляющие от перенапряжения); стрейчинг (функциональная гибкость суставов избавляет от напряжения в области таза)», – прокомментировал Руслан Панов.

Как повысить либидо мужчине: здоровый образ жизни

Врачи предупредили, что вредные привычки способны негативно сказываться на либидо, они существенно снижают сексуальное влечение у мужчин.

Андрей Смерницкий заявил, что безопасного алкоголя не существует:

«Это токсин, яд, который даже в малой дозе негативно влияет на сердечную мышцу, сосуды и нервную ткань. Хроническая интоксикация алкоголем приводит к снижению выработки тестостерона яичками, что обязательно скажется на потенции. Пивной алкоголизм наиболее опасен и вреден для мужчин. Злоупотребление пивом приводит к ожирению и гормональному дисбалансу, повышению эстрогенов, снижению тестостерона и как следствие — исчезновению либидо».

Вредные привычки – это распространенные причины снижения либидо. К ним относят не только злоупотребление алкоголем, но и курение.

По словам уролога, каждая выкуренная сигарета вызывает спазм всех сосудов организма на 30 минут, а две сигареты в час приводят к тому, что организму хронически не хватает кислорода, снижается кровенаполнение сосудов полового члена, ухудшается эрекция.

Как повысить либидо мужчине: ароматы и отказ от длительного воздержания

Есть несколько секретов, которые могут увеличивать сексуальное влечение у мужчин и располагать их к сексуальному контакту.

Об этом рассказала Светлана Фаст, сексолог-психолог, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets:

«Чтобы быть в хорошей сексуальной форме, нужно поддерживать сексуальную активность, избегать длительного воздержания. Любая функция, которая долго не используется организмом, переходит в «спящее» состояние. Необходимо проявлять либидо не только в половом акте, но и более многогранно: телесные практики, фантазии, флирт, секстинг, ласки c партнером».

Сексолог обратила внимание на использование косметики и эфирных масел с афродизиаками:

«Главным ароматом для мужчин считается пачули, именно он помогает чувствовать себя сексуальным, мужественным и успешным. Этот аромат усиливает потенцию и делает тело более восприимчивым к ласкам. Иланг-иланг усиливает половое влечение, а имбирь способствует быстрому восстановлению между любовными утехами».

Также Светлана Фаст порекомендовала развивать спящие эрогенные зоны: «На теле мужчины целая «карта удовольствия». Нужно изучать и экспериментировать, чтобы определить самые чувственные зоны. Их стимуляция может усиливать возбуждение, расслаблять, доставлять удовольствие».

Как повысить либидо мужчине: психологические аспекты

Если обсуждать причины снижения либидо, то, по словам клинического психолога, особое место занимают психологические проблемы (трудности в отношениях, тревога и навязчивые мысли, стресс и усталость, депрессия, комплексы и сниженная самооценка).

«Нередко наблюдается снижение либидо у мужчин, которые не удовлетворены собой, испытывают стресс в жизни. Навязчивые мысли – главный враг секса. Любые переживания во время секса ударяют по эрекции, мужчины страдают синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи, переживают, что не оправдают ожиданий партнерши. Когда гетеросексуальный мужчина перед сексом думает о себе (то есть о мужчине), это отбивает у него всяческое сексуальное желание», – объяснил Павел Фельдман.

Психолог подчеркнул: залог хорошего секса – мысленное расслабление и фокусировка на процессе и партнерше.

Снижение либидо у мужчин может быть связано с тем, что пара находится вместе уже достаточно давно. В таком случае психолог-сексолог Фельдман порекомендовал обратить внимание на следующие пункты:

1. Секс не должен проходить по одному и тому же сценарию, превращаться во что-то бытовое и рутинное, иначе это быстро надоест – разнообразьте вашу сексуальную жизнь.

2. Спросите о желаниях и фантазиях своей партнерши – не бойтесь говорить об этом, думая, что можете ее как-то задеть, куда больше задевает отсутствие секса. Говорить лучше не словами «меня не устраивает», а фразами «я бы хотел».

3. Не стоит заниматься мастурбацией, так как это разрядка вашего либидо.

4. Важно успевать соскучиться друг по другу, не нужно проводить все время вместе.

5. Полезно ходить на свидания друг с другом, желательно включать в них что-то новое, добавлять положительные эмоции – это стимулирует гормональную систему и либидо, пробуждает сексуальное желание.

6. Полезно флиртовать друг с другом, говорить комплименты.

«Вывод простой: мужское либидо взаимосвязано со всеми направлениями его жизни. Поэтому если вы хотите хорошие отношения с насыщенной сексуальной жизнью – не ждите, что все за вас сделает и даст вам партнерша. Мужская инфантильность – одна из основных проблем нашего времени», – подытожил психолог Фельдман.