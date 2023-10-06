Ненавидели, бросали и издевались: самые несчастные дети из книг

«Похороните меня за плинтусом», Павел Санаев
«Муравьиного бога» чаще всего сравнивают именно с этим романом. Книга начинается со слов: «Меня зовут Савельев Саша. Я учусь во втором классе и живу у бабушки с дедушкой. Мама променяла меня на карлика-кровопийцу и повесила на бабушкину шею тяжкой крестягой. Так я с четырех лет и вишу».
Бабушка буквально душит внука опекой, тяжелой, требовательной и нездоровой любовью, больше похожей на ненависть.
Повесть автобиографическая, и все персонажи более, чем реальные, а некоторые еще и известные. Например, «карлик-кровопийца» — артист Ролан Быков, отчим автора, а мама — актриса Елена Санаева, Лиса Алиса из фильма про Буратино.
«Замок из стекла», Джаннетт Уоллс
Этот роман — тоже автобиография. Будущая журналистка Джаннетт Уоллс родилась у ярких и талантливых родителей-нонконформистов: мать самозабвенно рисовала, отец мечтал создать стеклянный замок на солнечных батареях и постоянно искал себя.
Вот только заботиться о четырех детях им было недосуг, ведь написать картину куда важнее, чем стоять у плиты, а потратить деньги правильнее на новые краски, даже если дочерям придется доедать выброшенные в помойку сэндвичи одноклассников и ходить в обносках.
На протяжении книги героиня взрослеет, а восхищение такими непохожими на других родителями сменяется обидой и болью.
«Молчаливая слушательница», Лин Йоварт
Если родителей из предыдущего романа можно было, пусть и с огромной натяжкой, назвать эксцентричными и безрассудными, то отец главной героини Джой — просто чудовище, жестокое и беспощадное.
Старейшина церкви, уважаемый гражданин Джордж Хендерсон истязал собственных детей за малейшую провинность и измывался над женой. Тема домашнего насилия, кроющегося за благопристойным фасадом, раскрывается в книге глубоко и впечатляюще.
«Там, где раки поют», Делия Оуэнс
Героиню книги, Кию, дразнят Болотной Девчонкой. Она действительно живет в доме на болотах, а компанию ей составляют птицы и лягушки. Мать уходит из семьи, оставив маленькую Кию, ее братьев и сестер на жестокого пьющего отца.
Дети взрослеют и при первой возможности покидают грязный и голодный дом, а Киа остается наедине с отцом, который не способен позаботиться даже о себе.
Когда он пропадает, она остается одна, если не считать супружескую пару Скока и Мейбл, которые покупают у девочки мидии и помогают по мере сил, и юношу по имени Тейт, который учит ее читать и писать, а позже становится первой любовью.
«Калечина-Малечина», Евгения Некрасова
В романе Евгении Некрасовой, который критики окрестили «новой московской мифологией», горести девочки Кати — мелкие, обыденные, повседневные. Одноклассники дразнят и обижают, учительница унижает, дома орут или не обращают внимания.
Для маленькой, вечно лохматой Кати повседневность становится настолько невыносимой, что она решает свести счеты с жизнью, но осуществлению замысла мешает Кикимора, мифическое существо, которое, в отличие от окружающих ее людей, помогает девочке.