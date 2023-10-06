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Тесты
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Цивилизация
Семья и Дети

Ненавидели, бросали и издевались: самые несчастные дети из книг

Пять современных романов о детских страданиях

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Книга Александра Николаенко «Муравьиный бог. Реквием»

Книга Александра Николаенко «Муравьиный бог. Реквием»

Издательство: «Редакция Елены Шубиной»/labirint.ru
4 ноября лауреатом крупнейшей российской литературной премии «Ясная Поляна» в номинации «Современная русская проза» стала Саша Николаенко за роман «Муравьиный бог: реквием». Главный герой книги — Петруша, чьи родители разбились на машине, а бабушка винит в этом его. Что произошло в конце с единственной подругой по вине мальчика — лучше вообще не знать. «Газета.Ru» предлагает еще пять книг о несчастливом детстве, которые стоит прочитать.

«Похороните меня за плинтусом», Павел Санаев

«Муравьиного бога» чаще всего сравнивают именно с этим романом. Книга начинается со слов: «Меня зовут Савельев Саша. Я учусь во втором классе и живу у бабушки с дедушкой. Мама променяла меня на карлика-кровопийцу и повесила на бабушкину шею тяжкой крестягой. Так я с четырех лет и вишу».

Бабушка буквально душит внука опекой, тяжелой, требовательной и нездоровой любовью, больше похожей на ненависть.

Повесть автобиографическая, и все персонажи более, чем реальные, а некоторые еще и известные. Например, «карлик-кровопийца» — артист Ролан Быков, отчим автора, а мама — актриса Елена Санаева, Лиса Алиса из фильма про Буратино.

«Замок из стекла», Джаннетт Уоллс

Этот роман — тоже автобиография. Будущая журналистка Джаннетт Уоллс родилась у ярких и талантливых родителей-нонконформистов: мать самозабвенно рисовала, отец мечтал создать стеклянный замок на солнечных батареях и постоянно искал себя.

Вот только заботиться о четырех детях им было недосуг, ведь написать картину куда важнее, чем стоять у плиты, а потратить деньги правильнее на новые краски, даже если дочерям придется доедать выброшенные в помойку сэндвичи одноклассников и ходить в обносках.

На протяжении книги героиня взрослеет, а восхищение такими непохожими на других родителями сменяется обидой и болью.

«Молчаливая слушательница», Лин Йоварт

Если родителей из предыдущего романа можно было, пусть и с огромной натяжкой, назвать эксцентричными и безрассудными, то отец главной героини Джой — просто чудовище, жестокое и беспощадное.

Старейшина церкви, уважаемый гражданин Джордж Хендерсон истязал собственных детей за малейшую провинность и измывался над женой. Тема домашнего насилия, кроющегося за благопристойным фасадом, раскрывается в книге глубоко и впечатляюще.

«Там, где раки поют», Делия Оуэнс

Героиню книги, Кию, дразнят Болотной Девчонкой. Она действительно живет в доме на болотах, а компанию ей составляют птицы и лягушки. Мать уходит из семьи, оставив маленькую Кию, ее братьев и сестер на жестокого пьющего отца.

Дети взрослеют и при первой возможности покидают грязный и голодный дом, а Киа остается наедине с отцом, который не способен позаботиться даже о себе.

Когда он пропадает, она остается одна, если не считать супружескую пару Скока и Мейбл, которые покупают у девочки мидии и помогают по мере сил, и юношу по имени Тейт, который учит ее читать и писать, а позже становится первой любовью.

«Калечина-Малечина», Евгения Некрасова

В романе Евгении Некрасовой, который критики окрестили «новой московской мифологией», горести девочки Кати — мелкие, обыденные, повседневные. Одноклассники дразнят и обижают, учительница унижает, дома орут или не обращают внимания.

Для маленькой, вечно лохматой Кати повседневность становится настолько невыносимой, что она решает свести счеты с жизнью, но осуществлению замысла мешает Кикимора, мифическое существо, которое, в отличие от окружающих ее людей, помогает девочке.

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