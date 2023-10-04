Погиб, покупая подарок ученице: каким был знаменитый Викниксор из «Республики ШКИД»

В преддверии Дня учителя 5 октября «Газета.Ru» вспоминает об одном из самых известных и значимых педагогов прошлого столетия, Викторе Николаевиче Сороке-Росинском. Широкой публике он больше известнен как Викниксор из романа «Республика ШКИД», роль которого в одноименной экранизации блестяще сыграл Сергей Юрский.

«Завшколой — суровая фигура. Грозные брови, пенсне на длинном носу и волосы ежиком. Начало педагогической деятельности Виктора Николаевича уходило далеко вглубь времен. О днях своей молодости он всегда вспоминал и рассказывал с любовью. Воспитанники боялись его, но скоро изучили и слабые стороны», — так в повести Леонида Пантелеева и Григория Белых описывается директор школы-коммуны для беспризорников Виктор Николаевич Сорока-Росинский.

А каким он был на самом деле?

Несостоявшийся военный с разбитым сердцем

Педагог родился в 1882 году в семье обедневшего дворянина в небольшом городе Новгород-Северский Черниговской губернии, том самом, откуда князь Игорь совершил поход против половцев, известный по «Слову о полку Игореве».

Отец был военным, и будущий педагог мечтал о такой же карьере: любимым историческим персонажем мальчика был Александр Суворов. Но мать была категорически против. Она заявила, что в военное училище сын попадет «только через ее труп», а если он так любит Суворова, то пусть становится военным историком и пишет про Суворовские войны. В итоге Сорока-Росинский поступил на историко-филологический факультет в Императорский Санкт-Петербургский университет. На одном курсе с ним учился Александр Блок.

Во время учебы Сорока-Росинский заинтересовался психологией, тогда новым научным направлением, и продолжил исследования после окончания университета. Молодой специалист был уверен, что детей необходимо не только учить, но и воспитывать с применением психологических методик.

Позже направление в педагогике, объединяющее знания в области медицины, психологии и биологии, для развития ребенка получит название «педология», а затем будет объявлено лженаукой и забыто.

А пока Виктор Николаевич преподавал в гимназии и оканчивал курсы психологов-обследователей. В это время у него случился роковой роман с трагической развязкой: он застал любимую с другим, а после бурного объяснения она покончила с собой. Преподавателю грозили серьезное обвинение и каторга, пока суд не установил, что погибшая употребляла наркотики, держала в столике заряженный револьвер и часто угрожала близким самоубийством. Виктора Николаевича отпустили, но ему пришлось заново искать работу и восстанавливать репутацию.

Викниксор и нулевая величина

Революция 1917 года привела к появлению большого числа беспризорных детей и подростков, которых надо было учить и воспитывать. Первым педагогическим опытом для Виктора Николаевича и его жены Эллы Андреевны Люминарской, известной по книге про ШКИД как Эланлюм, стало Путиловское училище им. Герцена. Тогда оно называлось 15-й единой трудовой школой.

В 1920 году в жизни Сороки-Росинского появилась прославившая педагога и погубившая его карьеру Школа социально-индивидуального воспитания им. Ф. М. Достоевского для трудновоспитуемых.

Название ШКИД придумали воспитанники — бездомные, в большинстве своем осиротевшие мальчики-подростки, многие с уголовным прошлым. Учиться, работать и слушаться старших они не желали.

Виктор Николаевич решился на педагогический эксперимент: для перевоспитания он загрузил трудных подростков занятиями (по 10 часов в день) и физической работой, от колки дров до мытья посуды. В школе были введены элементы самоуправления: выбор старост, свой гимн и герб, выпуск стенгазеты.

Позднее два воспитанника, Леонид Пантелеев и Григорий Белых, написали повесть «Республика ШКИД». И книгу, и фигуру заведующего Викниксора, который был списан с Сороки-Росинского, высоко оценил Максим Горький. Произведение с предисловием Самуила Маршака опубликовали в 1927 году. Книга имела огромный успех, ее перевели на все языки СССР.

Авторы, тогда еще совсем юные, изобразили школьную жизнь веселым приключением, а себя и товарищей — лихими задирами и хулиганами, которые противостоят строгим учителям.

Надежде Крупской описание будней шкидовцев не понравилось: она назвала школу «бурсой (общежитие при духовном образовательном учреждении в дореволюционной России. — «Газета.Ru») с изолятором». С ней согласился выдающийся педагог Антон Макаренко: он счел систему перевоспитания Викниксора профессиональной неудачей, а самого заведующего в своих статьях назвал нулевой или отрицательной величиной. Результаты воспитанников, многие из которых получили образование и вышли в люди, не стали весомым аргументом в пользу эксперимента. Из школы Сороке-Росинскому пришлось уйти. Кроме того, его вообще лишили права преподавать в учебных заведениях.

Он работал методистом, занимался научной работой, считался значимым специалистом в области педологии. В 1936 года было принято постановление «О педологических извращениях в системе Наркомпросов». Науку объявили буржуазной и вредной, а экспериментальные программы закрыли. Викниксору разрешили пойти в общеобразовательную школу учителем русского языка и литературы.

Скитания, ненависть коллег, своя система

После начала войны супруга педагога пропала без вести во время эвакуации, он сам остался в Ленинграде, где работал в школе, дописывал учебники, вел дневник. В 1942 году страдающего дистрофией Сороку-Росинского эвакуировали на Алтай. По дороге туда у него украли вещи и документы.

Подлечившись и придя в себя, он снова начал работать учителем в Горно-Алтайске, а вернуться в Ленинград из-за бюрократических проблем смог только в 1948 году. Поскольку его дом был разрушен, педагог получил комнату в коммуналке и направление на работу в среднюю женскую школу.

Как вспоминают выпускницы, Виктор Николаевич учил их русскому языку по своей системе: с таблицами, считалками, «запоминалками». Во внеучебное время он водил их в театр и кино, причем тем, кто жил бедно, покупал билеты на свои деньги, а иногда давал мелочь на еду и всячески опекал.

Дети его любили, а большинство коллег откровенно ненавидели за яркость, методики обучения и результаты, которые они давали. О том, что Виктор Николаевич и есть Викниксор из книги, ученицы не знали, да и саму книгу достать было невозможно — как запрещенную ее изъяли из всех библиотек.

До конца жизни, несмотря на проблемы со слухом и зрением, Сорока-Росинский продолжал работать: будучи на пенсии, ночами он писал статьи по педагогике, а днем бесплатно занимался с ребятами, в том числе с дочерью дворничихи Верочкой Сметанниковой.

Когда она впервые в жизни получила пятерку, Виктор Николаевич, как обещал, отправился покупать ей в награду билеты в кино. На обратном пути он попал под трамвай, приближение которого не смог увидеть и услышать, и скончался в машине скорой помощи, не приходя в сознание. Ему было 77 лет. На похороны пришли многие его ученики, включая шкидовцев.

Источник: книга любимой ученицы Викниксора Р. И. Шендеровой «Знаменитый универсант Виктор Николаевич Сорока-Росинский. Страницы жизни».