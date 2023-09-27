«Не будешь спать – зашью глазки иголкой». Истории о воспитателях

27 сентября — день воспитателя и дошкольных работников. К сожалению, не всех представителей профессии можно назвать мудрыми, добрыми и любящими свою работу. «Газета.Ru» собрала истории о жестоких воспитателях и попросила юриста и психолога дать совет родителям, как помочь детям.

Олег — о побоях и заговоре взрослых

Олег рассказывает, что его воспитателя звали Светлана Леонидовна, и у нее были духи с навязчивым сладким ароматом.

«Голос у нее тоже был сладкий, как у лисички из сказок, а рука — тяжелая. Она била детей просто по любой ерунде: не доел кашу, криво поставил книжку, медленно одевался. Щедро раздавала подзатыльники, оплеухи, мальчиков дергала за уши, девочек за волосы. И пугала так, что кровь в жилах стыла: не вымоешь руки – в животе заведутся черви и прогрызут дыру, будешь разговаривать во время занятия — вырву язык, не будешь спать — зашью глазки иголкой», — вспоминает Олег.

По словам мужчины, дисциплина в группе была железная. А его мама Светлану Леонидовну просто обожала: с ней воспитательница хихикала, улыбалась, нахваливала сына. Один раз Олег пожаловался на нее, но мама отрезала: значит — заслужил.

Олеся — про пытку едой и странного Владика

Олеся рассказывает, что главным кошмаром ее детства был методист. «Она приходила в группу поговорить с воспитательницей и поиздеваться над Владиком. Это был несчастный и очень странный мальчик.

Сейчас понимаю, что у него были какие-то ментальные нарушения: он раздевался во время тихого часа и бегал голый, на прогулке мог долго ходить по кругу и повторять одну и ту же фразу, из всех продуктов признавал только хлеб и макароны.

Эта ужасная женщина регулярно приходила во время завтрака и проверяла наши тарелки, стандартно останавливаясь возле полной тарелки Влада. Сначала она уговаривала его, потом угрожала, затем начинала орать и пихать ложку в закрытый рот. Мальчик краснел, икал, рыдал, бился головой о стол, а она как будто становилась еще больше в размерах и победоносно улыбалась. Почему воспитатель не прекращала эту вакханалию, я не знаю», — возмущается женщина.

Анна — про темную кладовую и нервный тик

«Эта история не моя, моей подруги, назовем ее Оля. Наши мамы дружили, поэтому я хорошо знала о произошедшем. Оля была очень активным, веселым и не очень послушным ребенком, поэтому в садике ей постоянно попадало от воспитателя и особенно от нянечки.

Однажды мама пришла забирать Олю из садика. Одежда в шкафчике висит, а ребенка нет.

Оказалось, что нянечка во время тихого часа в наказание заперла ее в темной кладовке со щетками и прочим бытовым хламом, а потом – просто забыла.

В итоге пятилетняя Оля просидела несколько часов одна в темноте», — говорит Анна. По ее словам, нянечку даже не уволили, а Олю мама перевела в другой сад и потом долго лечила от нервного тика.

Арина — про разбитую чашку и шрамы

«Это был подведомственный садик по типу интерната: живешь там все лето, а родители только навещают иногда. И вот работала там такая Алевтина Фроловна. Однажды я разбила чашку: был страшный скандал, я порезалась, но никто не думал меня пожалеть, а Фроловна орала так, будто это был царский фарфор, а не белая типовая кружка.

Порез мой замотали марлей и заставили спать с поднятой вверх рукой всю ночь, то ли в наказание, то ли чтобы кровь не приливала к ране.

Всю ночь я, разумеется, не спала, а воспитательница сторожила меня и орала, если я просилась в туалет или начинала плакать. Так на всю жизнь шрам «в назидание» и остался», — говорит Арина.

Валерия — про запеканку и книжки

«В детстве я не переносила творог. К счастью, воспитательница в садике была понимающая и разрешала отдавать сырники и запеканку другим детям. Когда я перешла в новый садик и там дали запеканку, я, как привыкла, попыталась отдать ее соседке по столу. Но воспитательница возмутилась такому поведению. Вместе с нянечкой они как полоумные пытались запихнуть мне эту запеканку мне в рот, а когда меня в итоге вырвало, дали тряпку и заставили все это убирать», — рассказывает Валерия.

Так же она вспоминает, что читала лучше всех в группе, поэтому воспитательница заставляла ее вслух читать сказки после тихого часа, а сама занималась своими делами. «Тогда мне казалось, что это здорово, я такая взрослая, а сейчас думаю, что идея была так себе», — признается Валерия.

Куда обращаться, если ребенка обижают

По мнению юриста Стеллы Новорадовой-Василиади, если ребенок жалуется, что его обижают в саду, необходимо поговорить с родителями других детей. Если окажется, что хотя бы у одного есть такие же жалобы, можно инициировать служебную проверку.

«Для этого необходимо написать официальное заявление руководителю дошкольного учреждения в двух экземплярах. Первый экземпляр отдается заведующей, на втором в детском саду обязаны поставить отметку о принятии. По факту поступившей жалобы заведующая обязана инициировать проверку и принять меры, а в течение 30-и дней дать заявителю официальный ответ. Если ответа нет или заведующая отказывает в проверке, стоит обращаться в другие инстанции: местный отдел управления образования и прокуратуру», — объяснила специалист.

Она добавила, что если у ребенка есть телесные повреждения (синяки, ссадины), которые, с его слов, нанес воспитатель, родителям необходимо обратиться в травмпункт, где зафиксируют травмы и выдадут справку.

«Эту справку можно приложить к заявлению на имя администрации дошкольного учреждения с требованием привлечь педагога к ответственности, возместить ущерб здоровью и компенсировать моральный вред. Если сад не отреагирует, то подать его в местный отдел управления образования, а если и там молчат — в прокуратуру», — объяснила специалист.

Как понять, что у ребенка проблемы в саду

Татьяна Граве, детский психолог, объясняет, что дошкольники часто не рассказывают об обидах. Например, боятся воспитателя, который напрямую запугивал или просто просил «оставить все между нами». Детям очень сложно не подчиняться авторитетному взрослому, от которого они находятся в зависимости.

«Существует убеждение, что молчат дети, привыкшие дома к грубому обращению, но это не так. Ребенок, которого не наказывают, с которым считаются, тоже может не признаваться, что на него в саду кричали, оскорбляли, били. Он думает: раз меня наказали, значит, я заслужил. Рассказать дома, что ты был «плохим», стыдно, и он молчит.

По каким признакам можно понять, что происходит что-то не то? Тревожные сигналы:

• резкое изменение поведения: спокойный ребенок стал капризным, начал закатывать истерики, активный – очень тихим;

• «откат» назад в умениях и навыках: начал писаться, просит, чтобы покормили с ложки, боится спать один;

• физические недомогания без причины, обычно после выходных перед садиком: тошнота, температура, головная боль, которые проходят, если оставить дома.

Если есть подозрения, можно посмотреть на контакт ребенка и педагога: как здороваются, как прощаются, насколько свободно ведет себя ребенок. Попробуйте поговорить с другими родителями, нет ли у них таких проблем.

Очень важно помнить, если в группе обижают кого-то одного, остальные дети тоже страдают, поскольку становятся свидетелями насилия», – объяснила Граве.

Она добавила, что ребенок, которого обижали, должен знать: дело не в нем. «Основной посыл при разговоре стоит выбрать такой: «Ты не виноват, это может случиться с кем угодно. Иногда взрослые не заботятся о детях, делают им больно или плохо. Бывают ситуации, когда необходимо обращаться за помощью к другим взрослым, в этом нет ничего страшного».

Помогает сказкотерапия: жила-была девочка (мальчик), похожая на тебя, и однажды с ней случилась неприятная вещь… Конец у историй должен быть хороший: ребенок с помощью родителей разобрался с обидчиком», – рассказала эксперт.