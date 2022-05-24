Как купать новорожденного ребенка, чтобы не навредить ему

После возвращения из роддома у родителей появляется множество вопросов по уходу за грудничком. Среди них – как купать новорожденного ребенка, какой должна быть температура воды, почему нельзя купать малыша после кормления? За разъяснениями «Газета.Ru» обратилась к самому первому доктору новорожденного ребенка – неонатологу.

Когда можно купать ребенка после выписки из роддома

Василиса Авраменко, врач-неонатолог, эксперт телеканала «Мама», член союза профессиональной поддержки материнства, отвечает на основной вопрос молодых матерей: «Когда можно купать ребенка после выписки из роддома?» Эксперт уверяет:

«Купать начинают после выписки в тот же день либо на следующий».

При этом доктор, занимающийся наблюдением за новорожденными, обращает внимание, что нужно разделить понятия «подмывать» и «купать». Подмывать в роддоме можно сразу с первого дня. А вот с полноценным мытьем в некоторых случаях стоит повременить.

«Иногда могут рекомендовать воздержаться от купания, если была сделана прививка от туберкулеза в руку (БЦЖ или БЦЖ-М). Но здесь стоит помнить, что во время купания нельзя тереть место укола. Если вода попадет на место прививки, то ничего страшного не произойдет. Также не является противопоказанием к купанию наличие не отпавшей пуповины (пуповинного остатка или скобки)», – объясняет неонатолог.

Когда можно полностью купать новорожденного

Поскольку в роддоме младенцев обычно полностью не моют в детской ванночке, многие мамы сомневаются, не опасно ли купать новорожденного ребенка с первых дней его жизни. Неонатолог Авраменко спешит успокоить молодых родителей:

«Полностью купать можно хоть с первого дня, просто обычно в роддоме условия не позволяют, получается только подмывать. Соответственно, сразу после выписки ребенка можно купать».

В чем купать новорожденного ребенка

Доктор предупреждает, что в большой ванне купать ребенка небезопасно, поэтому обязательно нужно делать это в детской ванночке.

«Какая будет детская ванночка – это уже на выбор родителей. Она может быть со специальной горкой, но как правило, такие больше подходят для детей чуть подросших, а не для новорожденных. Однако это зависит от веса и роста ребенка при рождении. Также могут использоваться ванночки на подставке, но это больше для удобства родителей и особенно для мам, у которых было кесарево сечение. Такая детская ванночка регулируется под рост родителя – таким образом не перегружаются спина и руки».

Какой должна быть температура воды при купании младенца

Василиса Авраменко не рекомендует родителям придерживаться старого метода – «метода локтя» (когда температуру воды оценивали с помощью чувствительность кожи на локте):

«У всех порог чувствительности разный и непривыкшая кожа может почувствовать комфортную воду для взрослого человека, но для ребенка это может быть слишком горячо или слишком холодно. Поэтому во избежание ожогов или переохлаждения первое время лучше использовать специальный водный термометр. Оптимальная для ребенка температура воды – 36,5-37,5 градусов. По сути это температура тела – она будет максимально комфортна».

Многие взрослые, особенно родители первенцев, считают необходимым кипятить воду для купания малыша. Неонатолог уверяет, что это необязательно – подойдет обычная теплая вода из-под крана.

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Нужно ли добавлять в воду специальные средства для купания малыша

Чем мыть ребенка и при этом избежать аллергической реакции?

Неонатолог Василиса Авраменко отвечает: «Новорожденного, да и вообще детей первого года жизни, не нужно купать в каких-то специальных средствах, травах (могут вызывать раздражение или аллергию) и тем более антисептиках (могут сушить кожу). То же самое касается специальных средств для купания. Кожный покров – это «защитник» малыша, и то, с чем сталкивается этот орган, может вызвать реакцию. Чем меньше воздействий, тем коже легче приспособиться к окружающей среде».

Однако доктор уточняет, что если все-таки мыть ребенка с использованием средств для купания, то рекомендуется их добавлять в воду не чаще, чем два раза в неделю.

«В воду также можно добавить масло для купания – чтобы смягчить воду, особенно если вы знаете, что она у вас жесткая», – уточняет Василиса Авраменко.

Как купать новорожденного ребенка правильно

Многие молодые родители интересуются, что мыть в первую очередь – половые органы, ручки и ножки или сначала протереть все складочки кожи. Однако неонатолог сообщает, что в целом нет четкого алгоритма, что моем в первую очередь, что в последнюю – это на усмотрение родителей.

Зато есть разные методы купания новорожденного. Например, так называемое адаптационное купание – в пеленке.

«Иногда используется купание в пеленке, особенно когда у родителей это первый ребенок. А также в случае с активными детьми, так как купание в пеленке позволяет родителям спокойно приступать к купанию каждой части тела. Но это не обязательно. Если взрослые чувствуют себя уверенно, а малыш не сопротивляется и спокойно относится к процедуре, то это метод не потребуется», – уверяет специалист.

Доктор отмечает, что чаще используется обычное купание с поливанием сверху водой из ковшика, то есть с головы до пят, но порядок может меняться.

Как при необходимости очистить кожный покров ребенка? Неонатолог рекомендует:

«При желании во время купания можно использовать мягкую кубку или специальную рукавичку, на которую нанести детское средство для купания. Распределить его, и только после этого наносить на кожу ребенка. Не рекомендуется делать наоборот – наливать средство для купания на ребенка, а потом распределять по коже. Лучше это сделать на свою руку, на губку».

Доктор Авраменко объясняет, что наносить на кожу средства для купания или для очищения кожи нужно только в том случае, если вы подмываете ребенка от стула либо действительно кожа чем-то загрязнилась. В остальных случаях достаточно просто теплой воды.

«Если вы увидели после использования средства сухость, покраснение или сыпь, то лучше заменить его на другое или не использовать вообще никакое», – предупреждает неонатолог.

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Как часто купать ребенка

В то время, как одни родители привыкли купать новорожденного ребенка каждый день, другие считают, что одного раза в неделю достаточно.

На вопрос «как часто купать младенца» врач-неонатолог не дала универсального ответа для всех, так как это зависит от предпочтений и культурных особенностей разных стран: «Строгих рекомендаций нет, но стоит отметить, что ребенок должен быть чистым, чтобы его кожа могла выполнять все защитные функции. Не должно быть никаких покраснений или повреждений кожи. А это часто случается если, например, недостаточно часто меняется подгузник или остатки стула остаются на коже ребенка».

При этом стоит помнить, что купание выполняет еще одну важную функцию.

«В целом купание способствует не только очищению кожи, но и воздействию на ее рецепторы – стимулирует неврологическое развитие ребенка. Поэтому процедура купания хороша со всех сторон. Один раз в день я бы рекомендовала каждому ребенку купаться полностью – то есть ежедневно», – доктор Авраменко.

Почему нельзя купать малыша после кормления

Многие родители слышали, что нельзя купать малыша после кормления, но не знают почему.

Неонатолог упомянула о двух основных версиях, одна из них: «Если речь идет о ребенке после двух недель жизни, объем съедаемой пищи (молока или смеси) возрастает и при самом купании родители меняются положение ребенка и из-за анатомических особенностей ребенок может срыгнуть. Соответственно ребенок лишится необходимых ему питательны веществ для роста и развития».

Есть еще и вторая версия.

«После того, как человек принимает еду, идет некоторое перераспределение кровотока – более интенсивно начинает кровоснабжаться желудок и кишечник. При купании используется теплая вода, поэтому приток крови может идти к коже и мышцам. В результате может нарушаться кровораспределение вплоть до нарушения давления (его снижения). Но все же это больше применимо к горячим процедурам, например, горячим ваннам. А детям первого года жизни такие процедуры не проводятся», – объясняет неонатолог.

Что нужно делать после купания

Можно ли после мытья увлажнять кожу детским маслом? Доктор Авраменко отвечает так:

«В первый месяц жизни новорожденного детское масло можно использовать только для смягчения воды. Непосредственно на кожу масло не наносится, поскольку это может формировать такие условные пленки, покрывающие поры. В результате происходит нарушение дыхания кожи и теплообмен, соответственно, ребенок может перегреваться, поскольку его терморегуляция только устанавливается. Поэтому масло для кожи не используем».

В категорию запрещенных средств можно отнести и специальные детские ватные палочки с ограничителями. Доктор уверяет, что они не подходят для грудничков:

«Во-первых, они могут травмировать, так как достаточно большие для новорожденного. А во-вторых, их нет смысла использовать, ведь нос и уши не рекомендуется трогать, так как железы пока не так активно работают и ушной серы много не вырабатывается».

В целом после купания неонатолог рекомендует просушить кожные складки, а также кожу вокруг пуповинного остатка, если он не отпал (в этом месте должно быть сухо и число, чтобы имелся доступ к воздуху). После купания при необходимости можно использовать увлажняющий крем или подсушивающий крем под подгузник. А для сохранения тепла необходимо адекватно одеть ребенка, иногда после купания можно использовать шапочку.