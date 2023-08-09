Что грозит мужчинам бесплодием? От телефона в кармане до горячих ванн

Как утверждают российские врачи, в среднем три из десяти российских пар испытывают сложности с зачатием. Примерно в 30% случаев бесплодие возникает из-за снижения фертильности мужчины. О повседневных привычках, которые губят репродуктивное мужское здоровье, «Газете.Ru» рассказал научный руководитель по андрологии, уролог-андролог «Нова Клиник» Владлен Петрищев.

Привычка жить с лишним весом грозит снижением фертильности

Пары, где мужчины-партнеры страдают ожирением, сталкиваются с бесплодием в 1,5 раза чаще остальных. Особенно это касается мужчин, у которых проблемы с лишним весом наблюдаются с юности.

Ожирение снижает шансы не только на естественное зачатие, но и при подключении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Дело в том, что у пациентов с морбидным ожирением (при индексе массы тела более 40) риск развития олиго- и азооспермии (снижения количества или полного отсутствия сперматозоидов) почти вдвое выше, чем у мужчин с нормальным весом.

Механизм влияния ожирения многоступенчатый. Если кратко, то в организме мужчины увеличивается количество эстрогена (женского полового гормона), который способен подавлять сперматогенез (процесс образования и созревания сперматозоидов).

Наконец, ожирение может быть связано с эректильной дисфункцией.

Курение снижает качество сперматозоидов

Табачный дым содержит около 4700 химических элементов, проникающих в легкие курильщиков. Среди них есть несколько токсичных: никотин и его метаболиты (продукты химических реакций), бензопирен, ртуть. Эти вещества представляют непосредственную опасность для мужских половых клеток.

Исследование американского общества репродуктивной медицины продемонстрировало, что показатели спермограммы и функция сперматозоидов у курильщиков на 22% хуже, чем у некурящих. При этом эффект зависит как от дозы, так и от стажа курения.

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Негативное воздействие сигарет связывают с нарушением работы митохондрий – энергетических станций клетки, которые повреждаются из-за дисбаланса в системе окисления и восстановления в организме курильщика. Высокий уровень окислителей приводит к повреждению целостности молекулы ДНК сперматозоидов.

Мобильные телефоны и портативные компьютеры способны нарушать спермальную ДНК

Активно изучается влияние использования мобильных телефонов как источника низкоуровневого электромагнитного поля на качество спермы.

Повреждающее действие может быть связано с:

• термальным эффектом (так как мобильные телефоны часто носят в карманах брюк, происходит повышение температуры органов мошонки, а это вредно для мужского здоровья);

• увеличением продукции активных форм кислорода (свободных радикалов), которые способны повреждать спермальную ДНК.

Единого мнения по этому вопросу не существует. Так, одни ученые после проведенных исследований считают, что излучение мобильных телефонов ассоциировано со снижением подвижности мужских половых клеток. Например, в лабораторных условиях было доказано его негативное влияние на качество спермы животных. А другие исследователи не нашли доказательств того, что излучение мобильных телефонов снижает показатели эякулята (спермы), однако они отметили, что положение мобильного устройства относительно репродуктивных органов может иметь значение. Так, если гаджет находится в кармане брюк, это способствует нарушению ДНК сперматозоидов. А вот носить телефон в нагрудном кармане вполне безопасно.

Использование ноутбука, который мужчины часто располагают рядом с органами мошонки, значительно снижает подвижность половых клеток и увеличивает повреждение спермальной ДНК.

Воздействие высоких температур на половые органы приводит к временным нарушениям

Органы мошонки неслучайно расположены снаружи тела мужчины: сперматозоидам требуется более низкая температура. Например, риск бесплодия возрастает, если мужчина регулярно принимает горячие ванны.

Обычно такие изменения носят обратимый характер, то есть после устранения негативного фактора сперматогенез восстанавливается. Эти выводы были сделаны после наблюдения за здоровьем мужчин, чья профессиональная деятельность связана с высокотемпературным воздействием (рабочие горячих цехов, сварщики и некоторые другие специальности).

Употребление алкоголя снижает количество качественных сперматозоидов

Злоупотребление алкоголем – это еще один критический фактор, влияющий на качество спермы.

Результаты исследования показывают связь между приемом алкоголя и объемом спермы, морфологией и подвижностью сперматозоидов. Употребление спиртных напитков приводит к снижению объема эякулята и уменьшению сперматозоидов с нормальным строением.

Количество выпитого алкоголя, которое может повлиять на репродуктивную функцию, зависит от индивидуальных особенностей организма. Однако даже умеренное потребление (не более 3 единиц алкоголя в день, одна единица – это примерно 0,33 литра пива с содержанием спирта 4%) способно сказаться на качестве сперматозоидов.

Некоторые препараты могут привести к необратимым последствиям

Регулярное употребление запрещенных веществ и некоторых лекарственных препаратов (в особенности анаболических стероидов) может приводить к необратимому снижению репродуктивной функции. Например, стероиды, принимаемые атлетами, останавливают выработку собственных гормонов, необходимых для продукции сперматозоидов.

Кстати, информация о вредном воздействии кофе на репродуктивное здоровье мужчины – это миф. Многие не знают, но потребление кофе в больших количествах стимулирует повышение уровня тестостерона, что влияет на нормальные регуляторные механизмы сперматогенеза.