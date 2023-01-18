От воздуха из влагалища до жалоб на размер половых губ: вопросы врачу об интимной пластике

Какие виды женской интимной пластики сегодня наиболее популярны? Почувствует ли сексуальный партнер разницу «до» и «после»? Как женщине понять, что мышцы влагалища начинают терять тонус и когда после родов можно делать интимную пластику? На эти и другие вопросы в интервью с «Газетой.Ru» ответила ведущий гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Екатерина Самохвалова.

– Какие виды женской интимной пластики сегодня применяются и для чего?

– До недавнего времени использовалась только большая оперативная пластика – гинекологические операции на влагалище, которые применялись уже при существенном опущении и выпадении женских половых органов. Это было достаточно травматично и предполагало большой период реабилитации, так как для восстановления утраченной анатомии иссекались и ушивались глубокие слои мышц.

За последние несколько лет были разработаны неинвазивные способы лечения – нитевой лифтинг (перинеовагинальная пластика). Это методики, где используются специальные шовные материалы (нити), которые вшиваются в соединительную ткань и мышцы промежности, чтобы сузить вход во влагалище и вернуть ему правильную анатомию. Смысл в том, чтобы на ранних стадиях опущения влагалища не допустить развития заболевания и предотвратить необходимость проведения большой оперативной пластики.

Важно знать, что у 60-70% женщин старше 40-45 лет есть те или иные проявления начальных стадий опущения влагалища, в том числе потеря тонуса мышц.

Также сегодня проводятся операции с применением филлеров с гиалуроновой кислотой. Например, они выполняют роль «мягкой подушки», если у женщины после родов остались грубые рубцы промежности, которые мешают жить половой жизнью. Кроме того, инъекции гиалуроновой кислоты восполняют упругость половых органов (при дряблости), увлажняют слизистую и даже лечат недержание мочи. Например, коррекция анатомии влагалища филлерами занимает 15-20 минут, коррекция недержания мочи – 5-10 минут. Однако, если у женщины есть выпадение половых органов, то лечение филлерами не поможет.

Чтобы решить сложные задачи, сегодня часто применяются комбинированные операции – нитевой лифтинг и коррекция филлерами.

– Как женщина может самостоятельно понять, что у нее есть проблема?

– Существует частая жалоба, которую большинство женщин стесняются даже озвучивать. Во время полового акта или физической нагрузки из влагалища выходит воздух – в результате можно услышать некий хлопок. Для этого явления есть отдельное название – квифинг.

На самом деле все это связано с тем, что у мышц влагалища снижен тонус. В итоге вместе с проникновением пениса во влагалище входит воздух, поскольку нет плотного контакта между половым членом и стенкой влагалища. Воздух остается во влагалище, а потом выходит оттуда со специфическим звуком.

Некоторые женщины не могут полноценно заниматься спортом. Например, у меня были пациентки, которые боялись ходить в спортзал, на гимнастику или йогу, так как в определенном положении или при резком движении из влагалища со звуком выходил воздух. Это становится еще и серьезной психологической проблемой.

Также о потере тонуса влагалища могут свидетельствовать рецидивирующие гинекологические инфекции, большое количество выделений. Часто пациентки рассказывают, что с возрастом начинают пользоваться более толстыми ежедневными прокладками.

Слабость мышц промежности может быть ассоциирована с недержанием мочи. Многие женщины отмечают, что эта проблема обнаруживается при кашле, начинается с нескольких капель на белье. Особенно участились случаи во время заболевания коронавирусом. Причина недержания мочи при кашле кроется в слабости запирающих мышц уретры.

close 100% Екатерина Самохвалова, гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Личный архив Екатерины Самохваловой

– По каким причинам влагалище теряет тонус?

– Чаще всего после беременности и родов. При этом причина даже не в родах, а именно в беременности – матка увеличивается в размерах и давит на мышцы промежности, которые в результате теряют тонус.

Также во время беременности под воздействием гормонов размягчаются связки, чтобы организм был готов к рождению ребенка. А после родов примерно у 60% женщин наблюдается синдром вагинальной релаксации (синдром релаксированного влагалища). Это больше зарубежный термин, в России мы также используется такое понятие как «большое влагалище» или «ёмкое влагалище».

Кроме того, в зоне риска женщины с избыточным весом – из-за нагрузки у них ослабляется структура мышц и соединительной ткани влагалища.

– Можно ли делать интимную пластику сразу после родов?

– Интимная пластика проводится не раньше, чем через шесть месяцев после родов. Дело в том, что должен пройти период естественного восстановления. Тело женщины меняется в течение девяти месяцев беременности, также изменения происходят и после родов.

Разумно дать женщине время на самостоятельное восстановление. Например, врач может порекомендовать специальные упражнения для мышц тазового дна (упражнения Кегеля) – всегда есть шанс, что проблема решится без операции. Но выполнять упражнения необходимо регулярно, этому следуют далеко не все пациентки.

– Интимная пластика чаще проводится для эстетики или восстановления функции?

– Мы больше за функцию, так как для любой операции должны быть определенные медицинские показания.

В норме половая щель должна быть сомкнута, чтобы сохранять определенную микрофлору. Если же половая щель из-за потери тонуса мышцами не сомкнута, то внутрь попадает чужеродная микрофлора. В результате многие женщины годами лечатся от инфекционных заболеваний, а лечить их бесполезно, пока не будет восстановлена нормальная анатомия.

Запрос на эстетику тоже есть, но она часто приходит вместе с восстановлением функции.

– Как часто женщины делают пластику малых половых губ «для красоты»?

– Пластика малых половых губ считается одной из самых частых пластических операций в мире.

Бывают ситуации, когда малые половые губы гипертрофированы, сильно выходят за пределы больших половых губ. Обычно девушки замечают эту особенность, когда начинают носить обтягивающую одежду. Также этот вопрос актуален для тех, кто занимается спортом. Например, одна пациентка жаловалась на размер малых половых губ не по эстетическим соображениям, а потому что это мешало ей комфортно заниматься конным спортом – при трении половые губы травмировались.

Однако многие женщины испытывают неудовлетворенность при виде своих малых половых губ без каких-либо на то оснований.

Представление о том, как должна выглядеть женская промежность, у многих современных женщин искажено.

Во время чтения лекций я часто упоминаю о британском художнике Джейми Маккартни, который создал «Великую стену вагин» (The Great Wall of Vagina), куда вошли сотни слепков женских гениталий. Можно увидеть, как по-разному выглядят женские вагины, и при этом все они являются вариантами нормы.

На интимную пластику «за красотой» часто приходят женщины после 45 лет, которые состоят уже во втором или третьем браке. Однако во время консультации выясняется, что у этих женщин имеются также и медицинские показания к операции. Дело в том, что в этом возрасте почти у 70% пациенток, которые пришли за эстетикой, в той или иной степени имеется опущение влагалища, снижение тонуса мышц промежности и снижение удовлетворенности половой жизнью.

Более молодые пациентки в возрасте до 30 лет обращаются с тем, что им не нравится внешний вид малых половых губ. Это примерно 10-15% желающих сделать интимную пластику. Если губы действительно гипертрофированы, то обсуждается операция, которая выполняется достаточно просто. Если проблема надумана, я стараюсь в мягкой беседе посоветовать обратиться на консультацию к психологу или психотерапевту.

close 100% Freepik

– Когда после интимной пластики женщина может возобновлять половую жизнь?

– Если это операция большой пластики (когда подрезали, ушивали ткани), то необходимо подождать минимум месяц. При этом важно получить разрешение врача после осмотра, так как ситуации бывают разными.

Если женщине проводился нитевой лифтинг, то, как правило, достаточно подождать две недели.

После пластики филлерами сексом можно заниматься через один-два дня, иногда через неделю, так как гиалоурановая кислота способна притягивать воду, из-за чего формируется отек.

– После операции способность получать удовольствие от секса сохраняется?

– Удовольствие женщины от секса связано не только с так называемой «физикой», но и с головой. Если у нее была внутренняя установка, что с ней что-то не так, то исправление дефекта поможет ей раскрепоститься и получать еще больше удовольствия.

Что касается физической составляющей, то чувствительность сохраняется, так как даже при операции с эстетической целью малые половые губы остаются на месте, их никто не удаляет.

– Сексуальный партнер почувствует разницу «до» и «после»?

– Мужчина совершенно точно может почувствовать эту разницу. Во-первых, женщины становятся более раскованными в постели. Во-вторых, после нитевого лифтинга меняются физические ощущения. Некоторые используют такую не очень уместную шуточку про то, что уходит ощущение карандаша в стакане.

Я всегда говорю о том, что взаимодействие мужчины и женщины – это парный вид спорта. В некоторых случаях рискованно ушивать так, чтобы сделать влагалище очень узким. Дело в том, что у мужчин тоже есть свои особенности – у некоторых с возрастом эрекция уже не такая, и проникновение может стать дискомфортным.

Если женщина вступает в новые отношения, может ли мужчина по каким-то признакам понять, что она делала интимную пластику?

Если партнер не хирург-гинеколог, то он никак не сможет понять, что женщина делала интимную пластику – ни по ощущениям, ни визуально.

Но женщины сами часто рассказывают своим мужчинам об интимной пластике.

– Как долго держится эффект после операции?

– Если была проведена операция большой пластики с иссечением мышц и ушиванием, то этот результат навсегда.

Эффект от нитевого лифтинга – на один-полтора года. При операции используются биодеградируемые нити, которые рассасываются примерно за 12-18 месяцев. Но у некоторых держится дольше – до двух лет. Особенно если у женщины нет избыточных нагрузок и хорошее кровоснабжение.

После 45 лет менять нити придется чаще, но на протяжении года они точно свою функцию выполнять будут.

Филлеры – как мягкий пластилин, и чем они плотнее, тем дольше сохраняется эффект. Обычно можно рассчитывать на целый год.

close 100% Freepik

– Можно ли после интимной пластики рожать естественным путем?

– Да, можно. Ни нити, ни филлеры не являются противопоказанием к естественным родам, поскольку за время беременности они рассасываются. Проведение повторной интимной пластики будет зависеть в том числе от того, как прошли роды.

Противопоказания к естественным родам могут быть после большой оперативной пластики. Например, когда подшивается уретра. Для решения этого вопроса беременной важно показать своему врачу выписку после операции. По закону выписки хранятся в медицинские учреждениях на протяжении 25 лет.

– Какие есть противопоказания к интимной пластике

– Иногда женщины приходят и просят сделать интимную пластику «по-быстренькому». Но существует целый список анализов и исследований, которые необходимо сдать перед операцией. Среди противопоказаний – острые воспалительные заболевания, аллергии на шовные материалы, болезни свертываемости крови и так далее.

Обязателен скрининг на рак шейки матки. Бывает, что пациентки приходят на пластику, а все заканчивается лечением онкологии.

– Какие осложнения могут быть после интимной пластики?

– Осложнения могут быть после любой операции. Не зря многие врачи шутят, что лучшая операция – та, которая не сделана. Но после интимной пластики нитями и филлерами риски минимальны.

Например, осложнением считается рецидив. Нередко с этим связано игнорирование рекомендаций врача. Например, женщина с избыточным весом сделала интимную пластику, но не хочет бороться с лишними килограммами, а они являются провоцирующим фактором опущения влагалища.

При инъекции филлерами бывают синяки в течении двух-трех дней, отеки, болезненность.

Также после любой операции может быть нагноение, если пациент не соблюдает рекомендации по уходу.

Случаются и местные нежелательные реакции на обезболивающие.

– Такие операции проводят под местной анестезией?

– Во время контурной пластики и введения филлеров обезболивание местное.

В некоторых случаях нитевой лифтинг можно проводить и под местной анестезией, но это нежелательно. Я за проведение седации для нитевого лифтинга во время операции, чтобы пациентки не чувствовали дискомфорт. А есть энтузиасты, которые уверяют, что им не нужна даже местная анестезия, так как они готовы терпеть болевые ощущения.

Нередко применяется спинальная анестезия, которую часто делают при родах. Пациентка остается в сознании, а период реабилитации проходит быстро.

– Бывают ли случаи, когда противопоказаний к операции нет, но врач должен отказать пациентке?

– Если доктор подозревает, что у пациентки есть психологические проблемы или даже психические, то он должен отказать ей в операции. Речь может идти о вариантах дисморфофобии – психического расстройства, при котором человек патологически недоволен своей внешностью.

Операция все равно не решит эту проблему. Мало того, она способна усугубить недовольство женщины собой. Это запрос для работы с психологом и психотерапевтом.