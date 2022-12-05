«Во время стресса ночные оргазмы или поллюции встречаются чаще»: интервью с сексологом

Многие на личном опыте знакомы с таким явлением как оргазм во сне. И если про подростковые поллюции знает большинство, то тема оргазма во время сна у взрослых мужчин и женщин поднимается не столь часто. От чего зависит способность его испытывать? В каком возрасте это происходит чаще всего? Когда оргазмы во сне могут быть опасны? На эти и другие вопросы «Газете.Ru» ответил врач-сексолог, вице-президент Профессионального объединения врачей сексологов Андрей Булах.

– Оргазм во сне – настоящий или действуют другие механизмы?

– Оргазм во сне – самый что ни на есть настоящий: мужчина эякулирует, а у женщины сокращаются мышцы влагалища, матки и тазового дна.

Это явление считается вариантом так называемого психоэмоционального оргазма, он возникает при возбуждении зон мозга, отвечающих за сексуальную разрядку (при этом стимуляция эрогенных зон отсутствует или минимальна).

– Как зависит получение оргазма от пола и возраста?

– Оргазм во сне бывает и у женщин, и у мужчин, и это совершенно нормально.

Существуют научные данные, что к 45 годам 37% женщин испытывают оргазм во сне. При этом чаще всего он бывает у женщин в возрасте от 40 до 50 лет, что связано с усилением сексуальности в этом возрасте.

Что касается мужчин, то с этим явлением знакомо большинство – как минимум 80%. Пик таких оргазмов, более известных как «поллюции», приходится на подростковый возраст, а к 30 годам их частота обычно уменьшается в силу угасания сексуальности.

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– От чего зависит способность испытывать оргазм во сне?

– Факторов существует очень много. Отметим основные из них.

1. Сон сексуального содержания. Это сексуально возбуждающий сон во время фазы быстрого движения глаз или фазы быстрого сна: увеличивается кровоток в области таза, и мозг становится идеально подготовлен для оргазма во сне.

Известно (проводились соответствующие исследования), что 8% сновидений и у мужчин, и у женщин носят эротический характер, а 4% из них заканчиваются ярким оргазмом. Чаще всего им снится: половой акт, сексуальные предложения, поцелуи, фантазии и мастурбация.

2️. Предшествующий сильный стресс или волнение. Во время стресса (без истощения!) ночные оргазмы или поллюции встречаются чаще, чем в более спокойный период жизни.

Слишком сильное беспокойство или эмоциональное возбуждение может вызвать спонтанный оргазм во время сна – это связано с перевозбуждением и перегрузкой мозга в фазу быстрого сна.

3️. Сон лежа на животе. Люди, которые спят на животе, имеют тенденцию к недостаточному поступлению кислорода к мозгу по ночам, и из-за этого им чаще снятся более яркие, интенсивные сны, в том числе о сексе.

Также во время сна на животе усиливается приток крови к половому члену и клитору, создается более плотный контакт между кроватью и половыми органами – это дополнительные условия для возбуждения.

4. Предшествующая сексуальная стимуляция без полноценной разрядки. Сюда относятся различные внешние сексуальные стимулы: фильмы, фото, рисунки, возбуждающие рассказы, сексуальные фантазии. А также интимное общение с партнером, в том числе петтинг и даже половой акт, который не закончился оргазмом. Это объясняется тем, что приток крови к половым органам частично сохранился, психика находится в состоянии перевозбуждения.

5️. Длительное отсутствие сексуальной разрядки. Особенно это актуально для молодых мужчин. В данном случае оргазм во сне является способом снятия сексуального перевозбуждения и застоя в малом тазу и половых железах.

У женщин ситуация иная: часто оргазму во сне предшествует период более высокой сексуальной активности, а потом резкое ее прекращение.

6️. Определенный период в цикле и в жизни женщины. Чаще у женщин оргазм во сне происходит в периоды, когда кровь сильнее притекает к тазу: перед и во время менструации, в период овуляции, на фоне беременности, во время пременопаузы.

Частота ночного оргазма увеличивается, если эти периоды сопровождаются сексуальным воздержанием.

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– Почему кто-то испытывает оргазм во сне часто, а кто-то – ни разу?

– Это зависит от некоторых особенностей организма человека и стиля его жизни:

– От темперамента: более возбудимые люди, как правило, испытывают оргазм чаще.

Особенно это касается эмоциональных людей, которые подавляют проявление эмоций. Для них оргазм во сне – это вариант разрядки.

– От половой конституции: чем она сильнее, тем выше шанс испытать оргазм во сне. Половая конституция – это врожденный сексуальный и не только потенциал, он определяет в том числе сексуальные потребности и возможности.

– От наличия и качества половой жизни: чем более удовлетворен человек интимными отношениями с партнером, тем реже возникают условия для появления оргазма во сне.

Достаточно часто оргазм во сне испытывают женщины, которые не могут во время близости полноценно раскрепоститься и у которых возникают сложности с полноценной сексуальной и эмоциональной разрядкой.

– От образа жизни: при наличии различных эмоциональных стимулов человек чаще испытывает оргазмы во вне. В данном случае это способ разрядки для организма.

– От приема веществ, обладающих стимулирующим и возбуждающим действием (алкоголь, тоники, кофе, курительные вещества, некоторые препараты).



– Могут ли оргазмы во время сна быть опасными для здоровья?

– Оргазм во сне не является признаком сексуального расстройства или сексуальной дисфункции. Но все же есть ситуации, когда, возможно, понадобится помощь специалиста.

1. Если эротические сны с сексуальной разрядкой снятся очень часто и мешают выспаться.

2. Если оргазм во сне вызывает чувство вины и тревоги.

3. Если такие сны сопровождаются активными действиями, например, активной мастурбацией или снохождением и становятся причиной получения травмы, в том числе гениталий.