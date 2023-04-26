Поза нога на ногу, высокие каблуки и частое переохлаждение: что «убивает» суставы

Чтобы сохранить здоровье суставов, важно отказаться от вредных привычек, которые для многих россиян стали повседневными. О том, что «убивает» суставы, «Газете.Ru» в своей колонке рассказал ведущий травматолог-ортопед СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Анвар Гиниятов.

Малоподвижный образ жизни

Суставы созданы для того, чтобы постоянно находиться в движении, поэтому физическая активность является обязательным условием для поддержки их здоровья.

Движение способствует выработке синовиальной жидкости. Она расположена внутри суставной полости, помогает суставу усваивать питательные вещества и выполняет роль «смазочного материала». При малоподвижном образе жизни объем синовиальной жидкости сокращается, хрящевая ткань постепенно стирается, а в суставе развивается артрит – хроническое воспаление суставов. Поэтому для профилактики болезней суставов так важно сохранять подвижность и активность.

Днями на пролет тренироваться в спортзале или бегать марафоны при этом совсем не обязательно – достаточно будет чаще гулять на свежем воздухе и регулярно делать хотя бы базовую зарядку.

Дефицит физической активности ведет и к набору лишнего веса, что также негативно сказывается на состоянии суставного аппарата и разрушает хрящи. У пациентов с ожирением особенно страдают коленные и тазобедренные суставы.

Привычка сидеть в позе нога на ногу

При сидении в позе нога на ногу нагрузка внутри сустава распределяется неравномерно: он передавливается и слишком сильно растягивается.

Одновременно внутри сустава происходит перераспределение синовиальной жидкости: в одной части ее становится слишком мало, что приводит к сухости, в другой – слишком много, что может привести к повышению внутрисуставного давления.

Продолжительное сидение в позе нога на ногу приводит к преждевременному износу суставов и отслойке хрящевой ткани.

Рюкзак или сумка на одном плече

Привычку носить рюкзак на одном плече люди часто перенимают из детства, не задумываясь о ее вреде.

Постоянное ношение рюкзака на одной лямке дает неравномерную нагрузку на мышцы: одним приходится напрягаться, чтобы удержать «поклажу», другие остаются расслабленными. Постепенно это приводит к деформации позвоночника, искривлению осанки и истощению суставов шеи.

Отсутствие разминки перед физической нагрузкой

Суставы плохо переносят резкие колебания уровня физической активности.

Просидеть весь день за компьютером, а потом отправиться на пробежку – не лучшая идея. В состоянии покоя сустав охлаждается, в нем сокращается кровоток и выработка синовиальной жидкости. Резкая смена нагрузки становится для него огромным стрессом.

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Именно поэтому перед тренировками обязательно нужно как следует размять суставы, чтобы они прогрелись.

Слишком узкая обувь и высокий каблук

Обувь на высоких каблуках и слишком узкая колодка не только деформируют стопу и суставы пальцев ног, но и способствуют преждевременному изнашиванию коленных и даже межпозвоночных суставов.

Тесная обувь и неестественное положение стоп нарушают кровоток, из-за чего к суставам начинает поступать меньше питательных веществ.

Частое переохлаждение суставов

Переохлаждение крайне негативно сказывается на состоянии суставов. Чаще всего от холода страдают суставы на руках и ногах, особенно – голеностопные.

Переохлаждение провоцирует мышечный спазм и нарушает циркуляцию крови, из-за чего в суставных хрящах начинается воспалительный процесс. Постоянно воспаление, в свою очередь, со временем может привести к разрушению хряща и артрозу.

Злоупотребление жирной пищей

Для здоровья суставов важно пересмотреть свой рацион и отказаться фастфуда, пиццы, маргарина, майонеза, чипсов и так далее. Все эти продукты насыщены трансжирами, которые ослабляют хрящевую ткань и ускоряют развитие остеоартроза.

Следует также ограничить количество продуктов с насыщенными жирами и жирными кислотами Омега-6. В умеренных количествах они могут быть полезны, но их переизбыток в рационе может привести к развитию хронического воспаления в суставах.

Курение

Курение провоцирует постоянный спазм кровеносных сосудов, из-за чего в том числе ухудшается кровообращение суставов.

Дефицит питательных веществ ускоряет процессы старения суставной ткани. Кроме того, курильщикам намного сложнее справляться с последствиями различных травм: и кости, и суставы у них заживают дольше положенного.