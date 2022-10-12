Пить кофе, быстро худеть и терпеть при позыве в туалет: что «убивает» почки

По словам российских врачей, почки в организме человека выполняют не только выделительную функцию, их работа также задействована в регуляции артериального давления и кроветворении. О самых распространенных привычках, которые способны разрушить почки, «Газете.Ru» рассказал Азамат Галимов, врач уролог-андролог «СМ-Клиника».

Поддержание постоянства внутренней среды организма, или по-научному гомеостаза, — это очень сложный и важный процесс для жизнедеятельности, происходит он в том числе благодаря почкам.

Этот парный орган выполняет функции, которые сложно переоценить, основные из них — детоксикация, регуляция водно-солевого обмена, выработка эритропоэтина — гормона, который участвует в процессе кроветворения и регуляции артериального давления. Известно, что через почки за сутки фильтруется примерно 150 литров первичной мочи.

Этот орган достаточно долго может компенсировать свои функции, однако его потенциал не бесконечен. Существуют вредные привычки, которые негативно отражаются на здоровье почек и соответственно на всем организме.

Экстремальные диеты

Резкое похудение, полное ограничение поступления жиров, может привести к патологической подвижности почки. А популярные кето-диеты с большим содержанием белков сильно нагружают этот орган и увеличивают риск возникновения мочекаменной болезни и повреждения почек.

Ни в коем случае нельзя использовать длительно и без контроля врача мочегонные препараты с целью похудения.

Бесконтрольный прием этих препаратов может привести к хронической почечной недостаточности.

Недостаточное потребление воды

Вода очень важна как для организма в целом, так и для правильного функционирования почек. Адекватный прием жидкости снижает риск возникновения почечной патологии.

Расчет количества потребляемой воды за сутки должен быть примерно 30 мл на 1 кг массы тела, но этот показатель может варьироваться в зависимости от времени года и физических нагрузок.

Повышенное потребление соли

Натрий — один из самых важных микроэлементов, он способствует нормальному функционированию нервов и мышц, а также помогает сохранить кальций и другие минеральные вещества в крови в растворенном виде.

Основным источником натрия в организме является поваренная соль. Однако повышенное потребление соли может негативно отразиться на состоянии почек, в том числе и потому, что соль повышает артериальное давление. Чтобы сохранить здоровье, потребление соли не должно превышать 5-6 г в сутки.

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Отложенное мочеиспускание или привычка терпеть

Первый позыв на мочеиспускание возникает при накоплении 100-150 мл мочи, он может быть легко подавлен.

При наполнении мочевого пузыря до 250–350 мл возникает императивный (неудержимый) позыв, откладывание которого может привести к рефлюксу (обратному забросу мочи из мочевого пузыря в почки) и развитию воспаления в почке.

Употребление большого количества кофеиносодержащих продуктов

Кофеин обладает мочегонным эффектом, поэтому заставляет почки работать в усиленном режиме. Поступление в организм большого количества кофеина приводит к перегрузке почечной ткани.

При этом известно, что употребление кофеина в умеренных количествах снижает риск образования камней в почках.

Алкоголь и курение

Одними из самых пагубных привычек, влияющих на функцию почек, являются алкоголь и табакокурение.

Метаболиты алкоголя и продукты горения смол, попавшие в кровь через легкие, токсически влияют на почечную ткань. Доказано, что курение значительно увеличивает риск развития онкологических заболеваний почек.

Малоподвижный образ жизни

Малоподвижный образ жизни и долгая сидячая работа могут привести к застойным явлениям в органах малого таза и почках, что влечет нарушение циркуляции крови.

Поэтому даже если вы находитесь на рабочем месте, постарайтесь выполнять небольшое физические упражнение (например, ходьба) каждый час.

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Отказ от полноценного сна

Во сне происходит восстановление и регуляция всех внутренних органов, в том числе и почек. Поэтому полноценный ночной сон, продолжительность которого составляет не менее восьми часов, очень важен для организма, а его недостаток со временем негативно отражается на функционировании почек.

Привычка бесконтрольного приема медикаментов

Для почек вреден длительный прием нефротоксичных препаратов. Например, нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), применяемых в качестве обезболивающих, например, диклофенак, кеторол, вольтарен и так далее.

При длительном приеме эти препараты могут оказывать прямое токсическое воздействие на клетки почечных канальцев.

Несбалансированный витаминами рацион

Считается, что употребление витамина В6 снижает риск образования камней в почках. В целях профилактики мочекаменной болезни достаточно принимать 40 мг витамина В6.

Витамин D оказывает на почки непосредственное воздействие, поскольку участвует в метаболизме кальция и фосфат-иона.

Как избыточное, так и недостаточное содержание в организме витамина D может негативно отразиться на функции почек.

Известно, что дефицит витамина D связан с повышенным риском альбуминурии (наличие белка в моче). Это патологическое состояние является одним из ранних признаков поражения почек. Интоксикация витамином D может приводить к развитию острой почечной недостаточности.