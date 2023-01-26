Читать плохие новости, курить и отсыпаться на выходных: что «убивает» сосуды

По словам российских врачей, несмотря на успехи современной медицины в борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы, заболеваемость ими только растет. В том числе становится все больше пациентов моложе 40 лет. Причин тому множество, но чаще всего корень проблемы кроется в привычках, которые повышают риски развития атеросклероза сосудов. Об этом «Газете.Ru» в своей колонке рассказал кардиолог, сомнолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Александр Казаченко.

Курение

О вреде курения для организма в целом и сосудов в частности можно написать отдельную статью с описанием всех тонкостей на уровне биохимии. Впрочем, достаточно просто посмотреть на статистику, а она неутешительна. Курильщики, в том числе пассивные, страдают от атеросклероза значительно чаще некурящих.

При этом отказ от курения снижает вероятность инфаркта и инсульта минимум на 30% – даже если атеросклероз у человека уже развился.

Из своего опыта и опыта знакомых кардиохирургов добавлю, что примерно половина пациентов, которые ранее успешно перенесли операцию после инфаркта, но при этом не бросили курить, рано или поздно сталкиваются с новым инфарктом. При этом повторное хирургическое лечение часто оказывается затруднено – из-за сильного атеросклеротического поражения сосудов сердца.

Неумение или нежелание расслабляться

Мы живем в удивительное время переизбытка информации, которая далеко не всегда отличается позитивной эмоциональной окраской. Нас окружает огромное количество поводов для переживаний за себя, своих близких, героев сериалов, страну, будущее планеты и вселенной. Все это рано или поздно порождает хронический стресс.

Наши предки использовали стресс для борьбы с опасностями: кратковременные выбросы адреналина помогали им спасаться от диких зверей и отбивать нападения вражеских племен. Сегодня потребность в физической защите уже не стоит так остро.

Вместо того, чтобы находить внешний «выход», адреналин направляет свое действие «внутрь» организма — повышает артериальное давление и увеличивает риски атеросклероза.

Негативному воздействию стресса подвержены даже те, кто не курит и следит за питанием. Так что не забываем отдыхать, расслабляться и наслаждаться спокойствием.

close 100% Кардиолог, сомнолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Александр Казаченко Личный архив Александра Казаченко

Неосознанное переедание

Кто не любит хорошо и вкусно поесть? Будем честны – большинство. Любовь к вкусной еде нередко заставляет полностью забыть об умеренности. Кроме того, в эпоху постоянной гонки за временем мы часто едим на бегу и жертвуем качеством пищи. К чему это приводит? К высокой вероятности нарушения метаболизма: повышению уровня «плохого» холестерина – липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) – главного виновника атеросклероза.

Другими последствиями неумеренности в еде становятся переизбыток глюкозы и мочевой кислоты с сопутствующими рисками развития сахарного диабета. И, конечно же, появление животика и набор лишнего веса.

Ожирение — это первое звено в цепочке опасных для сосудов состояний.

При этом об угрозе лишнего веса многие задумываются, лишь «перескочив» несколько размеров в одежде. К этому моменту лишний вес становится настоящим порочным кругом с массой сопутствующих проблем. Это ухудшение обмена веществ, стресс, снижение физической активности, депрессия из-за несоответствия своего тела «эталонам красоты», бессонница, синдром обструктивного апноэ во сне. А в конечном счете — повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма и риск раннего инфаркта или инсульта.

Привычка отсыпаться на выходных

Сон — это прекрасная и очень важная часть нашей жизни. Без него мы не можем существовать и самое главное – восстанавливаться.

Сон подобен батарее нашего смартфона. Мало заряда – приходится включать режим энергосбережения, чтобы он доработал до вечера, или экстренно искать зарядку. Если вы отсыпаетесь на выходных – значит, вы хронически не досыпаете в рабочие дни.

Недосып заставляет организм подключать резервы и активировать системы, ответственные за стресс.

Также важно помнить об оценке эффективности сна, выражающейся не только в длительности засыпания и частоте пробуждений. Если вы спите «хорошо», но постоянно хотите спать днем вне зависимости от продолжительности сна – это плохой признак. Лучше не тянуть и обратиться к специалисту.

Обещания начать «заниматься фитнесом с понедельника»

По вечерам перед сном в нас часто просыпается критик и стратег, напоминающий о важности здорового и активного образа жизни. Мы обещаем себе, что уже с подельника начнем новую активную жизнь и пойдем в спортзал! Правда не уточняем, о каком именно понедельнике речь.

Между тем малоподвижный образ жизни — это еще один бич современности, ведущий к набору веса со всеми вышеописанными последствиями. Не стоит забывать, что физическая активность, помимо положительного влияния на процент жира в организме, играет роль универсального антидепрессанта и помогает бороться все с тем же стрессом.

Даже среди тех, кто постоянно жалуется на непреодолимые сложности и невыносимые муки от походов в тренажерный зал, большинство признает, что после занятий спортом чувствует себя лучше.

close 100% Freepik.com

Злоупотребление алкоголем

Думаю, увидев этот пункт, многие вспомнят теории о профилактической роли небольших доз алкоголя на развитие атеросклероза. Возможно, небольшие дозы в некоторых ситуациях оказываются сравнительно «безвредными» и даже могут снизить уровень стресса. Проблема в том, что понятие «небольших доз» в сознание человека может растягиваться до неопределенных границ.

А это прямой путь к зависимости и перегрузке сердечно-сосудистой системы.

Плюс ко всему алкоголь повышает аппетит и провоцирует переедание. Частые «возлияния» неизбежно приведут к набору веса.

Не менее важен вопрос качества алкогольной продукции. Различные суррогаты алкоголя токсичны для организма и даже в малых дозах могут вызвать очень серьезные осложнения. Так что сведение употребления горячительных напитков к минимуму или полный отказ от алкоголя гораздо полезнее для предупреждения атеросклероза, чем профилактика гипотетически полезными «небольшими дозами».

Привычка лечиться «с помощью «гугла»»

Для меня как для врача, постоянно повышающего свою квалификацию, стремление пациентов к «самодиагностике» всегда вызывает большое недоумение. Удивительно, как часто люди больше верят информации с сомнительных интернет-ресурсов, чем врачу, за плечами у которого минимум восемь лет обучения, не считая различных курсов и самообразования.

Разумеется, отказываться от вредных привычек, выполнять рекомендации врача, пить таблетки с «ужасными» противопоказаниями – намного страшнее, чем слушать тех, кто разрешает этого не делать.

Однако здесь важно понимать — доверяясь непроверенной информации и всяческим альтернативным теориям, вы берете на себя полную ответственность за последствия своих решений.

В конце концов, кардиологи и сердечно-сосудистые хирурги остаются единственными, кто лечит атеросклероз и другие опасные заболевания. Поэтому последнее слово в выборе методов лечения и профилактики этой болезни должно оставаться за ними. Так что при подозрении на атеросклероз обращаться стоит не к «гуглу», а непосредственно к врачу. Специалист проведет необходимую диагностику, даст рекомендации по профилактике, а при необходимости — составит план лечения.