Родитель – это не лучший друг: почему опасно слишком тесно дружить со своими детьми

По мере взросления ребенка родители могут принимать на себя разные роли, в том числе – лучших друзей сына или дочери. Однако, по мнению российских психологов, это опасная идея. О том, почему родители должны оставаться родителями, а друзья – друзьями, «Газете.Ru» в своей колонке рассказала практикующий психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева.

Что такое дружба и возможна ли она между родителем и ребенком

Дружба сама по себе – это равноправные отношения, которые построены на взаимном интересе, чувстве ответственности друг за друга и уважении. Они не могут быть основаны на материальной или психологической зависимости: и один друг, и второй вкладывают одинаковое количество эмоциональных и физических сил.

В семье отношения строятся иначе: соблюдается строгая иерархия, при которой родители берут на себя роль лидеров, а дети – подчиненных.

У каждого члена семьи также есть свои обязанности: у родителей – заботиться о детях, давать образование и помогать в сложных ситуациях; у детей – учиться жить в обществе и прислушиваться к родителям.

В психологии даже существует термин «парентификация», который объясняет смену роли ребенка на роль родителя. К примеру, родители развелись, когда мама была беременна младшим ребенком, и после его рождения она сказала старшему сыну: «Теперь у нас с тобой появился ребенок». Тем самым первенец принял на себя роль отца и не отошел от нее, даже будучи взрослым. Как следствие, у старшего ребенка проявляются тревожность и излишняя жертвенность, а у младшего – инфантильность и неумение принимать самостоятельные решения.

Дети любого возраста нуждаются в родителях, на которых можно положиться и которые не будут требовать взаимной эмоциональной и физической поддержки.

Выходит, что отношения родителей и детей по большей части не равноправны, но так и должно быть. При любых обстоятельствах родитель должен оставаться родителем, а ребенок – ребенком. Дружба между ними возможна только тогда, когда ребенок вырастает и перестает зависеть от своих родных.

close 100% Практикующий психолог и со-основатель детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенева Личный архив Наталии Дербеневой

Почему родители хотят дружить с детьми

Для родителей желание быть ближе к своему ребенку вполне естественно, однако иногда оно может переходить разумные границы. Разберем несколько потребностей, которые родители могут пытаться закрыть с помощью близкого общения с ребенком.

– Тотальный контроль. Следить за ребенком и контролировать его гораздо проще, когда он сам приходит к родителю со своими переживаниями и секретами. Однако в таких отношениях ребенок лишается возможности самостоятельного выбора и, прежде чем принять простое решение, вынужден идти за одобрением к родителю.

– Страх одиночества. Дружба с ребенком рассматривается родителем не только как залог доверительных отношений, но и попытка заблаговременно обезопасить себя от одиночества.

– Недостаток общения. Родитель может сознательно ограничивать свой круг общения или просто не стремиться к новым знакомствам, рассматривая ребенка как единственного друга и человека, с которым можно пообщаться.

Например, ко мне на консультацию приходила семья, которая беспокоилась за изменившееся поведение ребенка: девочка стала безынициативной, замкнулась в себе. В результате общения, наблюдения и тестирования мы выяснили, что у родителей не складывались отношения, и мама решила говорить обо всем не с папой, а с дочкой. Она рассказывала ребенку всю неприглядную правду, интимные подробности, которые обычно обсуждают с близкими друзьями.

– Желание почувствовать себя моложе. Когда взрослый и ребенок общаются на равных, может создаваться иллюзия того, что родитель отлично понимает молодежь и живет тем же, чем и она.

close 100% Freepik.com

Причины, по которым не стоит заводить дружбу с ребенком

Говоря об устройстве семьи и иерархии в ней, важно отметить, что наличие этой самой иерархии особенно важно для детей: ее соблюдение гарантирует ребенку чувство безопасности и комфорта, как физического, так и эмоционального. Когда же родитель меняет свою роль лидера на роль друга, это может крайне негативно сказаться на развитии ребенка.

1. Смещение фокуса в развитии. Ребенок знает об окружающем мире намного меньше взрослого, поэтому ему нужны поддержка и понимание со стороны взрослого, которые при этом не нужно эквивалентно отдавать взамен.

Когда родитель приходит к ребенку с жалобами на своего партнера и подробностями личной жизни, у ребенка смещается фокус с собственного развития на угождение родителю.

Он не может понять проблемы взрослых в силу возраста и вместо того, чтобы учиться новому и получать удовольствие от игр, он вынужден удовлетворять потребности родителя в общении на вовсе не детские темы.

2. Чувство вины перед родителем. Ребенок всегда эмоционально открыт к общению с родителем и стремится помочь в меру своих возможностей. Однако, когда родители приходят к нему со своими проблемами, ребенок просто ежится под грудой непонятных и непосильных ему вопросов.

Зачастую в таких ситуациях страдают мальчики, потому что им сложно противостоять маме и уходить от разговоров. Тем самым нарастает чувство вины и долга перед родителем, когда ребенок постоянно эмоционально его обслуживает и ставит его благополучие выше своего. Во взрослом возрасте такие установки мешают строить личные отношения, потому что даже в них человек будет переживать о родителе, нежели о себе и партнере.

3. Отсутствие опоры. В моей практике был случай, когда родители обратились за помощью, потому что у ребенка вдруг из ниоткуда появились тревожность и страх. Во время беседы выяснилось, что они посвящали малыша во все свои финансовые вопросы и сложности. Безусловно, говорить с ребенком о деньгах важно и нужно, однако делать это следует согласно его возрасту. Дошкольник наверняка не поймет, что такое ипотека, напротив, лишь испугается, ведь родители слишком подробно рассказали ему о своем нестабильном положении, тем самым лишив его опоры и чувства безопасности.

Стремясь к доверительным отношениям с детьми, родители не должны забывать о своих обязанностях, дисциплине и соблюдении личных границ.

Хорошие отношения в семье можно построить, поддерживая свой родительский авторитет без насилия, выслушивая ребенка и договариваясь с ним. Задача мамы и папы – обеспечить эмоциональную и физическую безопасность ребенку. Домашнее тепло подарит ребенку чувство опоры и стабильности, вне зависимости от того, что будет происходить за пределами семьи. И в этом большое преимущество того, чтобы быть ребенку родителем, а не другом.