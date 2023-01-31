На Западе – на «ты», на Востоке – на «вы»: как детям обращаться ко взрослым родственникам

Как ко взрослым родственникам должны обращаться дети, чтобы сохранить уважение, но не выстраивать лишнюю дистанцию, — на «ты» или на «вы»? Своим мнением с «Газетой.Ru» поделились психологи.

«Объяснять, когда применимы «ты» и «вы», следует с четырех лет»

Наталия Дербенева психолог, сооснователь детского сада Infant School Хамовники:

— Современное общество очень разнообразно, и в разных семьях можно найти разные представления о том, как ребенку следует обращаться ко взрослому. В одной семье обращаться на «вы» принято даже к родителям, а в другой на «ты» обращаются друг к другу все.

Как правило, внутри семьи все же распространено обращение на «ты», которое по сути говорит об открытости и доверительных отношениях с близкими людьми. Круг такого общения определяется уже самими членами семьи: для кого-то близкие – это родители и бабушка с дедушкой, а для других – еще и дяди с тетями.

Объяснять ребенку разницу между «ты» и «вы» и случаи, в которых то или иное обращение применимо, следует уже с четырех лет.

Детям старшего дошкольного возраста уже должно быть понятно, что к людям, не входящим в близкий круг семьи (педагогам в саду, врачам и тем, с кем встречаешься впервые), следует обращаться на «вы», чтобы сохранить дистанцию в общении.

Родителям также следует учесть культуру общения, которая сложилась в семье, прежде чем учить ребенка обращениям. Возможно, среди всех дальних родственников принято обращение на «вы», а кому-то из них такое обращение со стороны ребенка может быть попросту приятно.

«Если родственник не играет серьезную роль в жизни ребенка, то обращение на «вы» может создавать ощущение чуждости»

Михаил Хорс, психолог, писатель, кандидат наук, эксперт телеканала «Мама»:

— Обращение на «вы» – это внешнее проявление уважения, атрибутика, которая имеет чисто традиционный характер для некоторых семей. Это проявление не имеет никакого значения, если оно не подтверждается внутренним ощущением важности и ценности для ребенка того или иного родственника.

Если за любым внешним проявлением уважения, в то числе за обращением на «вы», не стоит конкретное взаимодействие, которое показывает ребенку, что родственник играет действительно серьезную роль в его жизни, то такое обращение будет только создавать ощущение чуждости и личностной отстраненности ребенка от родственника. То есть будет формироваться такое же отношение, как к чужой тете на улице.

Наоборот, если родственник интересен ребенку и играет заметную роль в его жизни, то совершенно не важно, как он будет к этому родственнику обращаться. Ведь дети показывают свою любовь и уважение невербально: улыбки, объятия, непритворная радость при встрече и грусть при расставании. И этих искренних проявлений достаточно, чтобы понять, что человек важен и ценен для ребенка.

Помните, что слово «общение» происходит от слова «общность», а слово «уважение» – от слова «важно».

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«Вы» помогает ребенку обозначить в первую очередь тех взрослых, которые не входят в его близкий круг»

Анна Бояринцева, психолог, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания»:

— Такие вопросы появляются в случаях общения с родными – бабушками, дедушками, дядями, тетями, – а также со взрослыми друзьями родителей. Конечно, единственно верного ответа для всех здесь не существует. Но вы вполне можете определиться с вариантом, который будет комфортным именно для вашей семьи.

Выбор обращения ко взрослым внутри семьи определяется традиционно сложившимися коллективными смыслами.

Для русскоговорящего человека в обращениях на «ты» и на «вы» есть не только лексический, но и психологический смысл.

Когда мы обращаемся к какому-либо человеку на «вы», мы вкладываем в это уважение, признание его статусности, а также разграничиваем иерархичность в наших отношениях.

Во многих восточных культурах и сейчас принято обращаться на «вы» ко всем старшим родственникам без исключения. А, например, в английском языке, напротив, практически полностью отсутствует подобное разделение. У нас о вежливой форме «вы» ребенок чаще всего впервые слышит в детском саду, ведь в России к воспитателям принято обращаться по имени-отчеству. «Вы» помогает ребенку обозначить в первую очередь тех взрослых, которые не входят в его близкий круг.

Играет большое значение традиция, которая есть в конкретной семье. Возможно, отсутствие обращения на «вы» к старшим будет свидетельствовать о размытости границ в семье и потенциальном возникновении неуважения. Но также вероятно, что в обращении к старшему на «ты» подразумевается открытость и доверительность в отношениях. Поэтому внутри семьи возможно и естественно обращение на «ты». «Ты» мы говорим тем, с кем чувствуем себя на равных.

Дать однозначный ответ на вопрос «На «ты» или на «вы» должен называть ребенок родственников?» невозможно, ведь у каждой семьи свои порядки, устои и обычаи. И все же вопрос элементарной вежливости будет актуален всегда.