Опасная алкоголичка или любимая бабушка: разрешать ли детям общаться с пьющей родней

Многие россияне стоят перед выбором: общаться или не общаться с пьющими родителями, если те категорически отказываются лечиться от алкоголизма. Отдельный вопрос с детьми: стоит ли им поддерживать связь с такими бабушкой и дедушкой и что им рассказывать о родственниках? Своим мнением с «Газетой.Ru» поделились психологи.

«Семейные тайны намного хуже, чем горькая правда»

Елена Гончарова, семейный психолог, член Российского Психологического Общества:

– Задача родителя – обеспечить благополучные условия для взросления ребенка. По этой причине любые решения в отношении коммуникации с зависимыми родственниками должны быть приняты из интересов ребенка. Видеть бабушку или дедушку в алкогольном опьянении не нужно. Если есть желание сохранить отношения, нужно поставить условие, что с ребенком общение возможно только в трезвом состоянии.

При этом взрослым детям родителей-алкоголиков нужно знать о себе, что они являются созависимыми членами семьи. Чем больше они будут контактировать, пытаться помочь, вылечить, вразумить маму или папу, тем сильнее их созависимость будет влиять на отношения с собственным супругом и детьми.

Коммуникация взрослых детей с родителями-алкоголиками нередко представляет собой игру в «cпасателя», где первые решают проблемы вторых из-за их зависимости. В эти «игры» втягивать детей нельзя: не нужно им жаловаться на собственных родителей, демонстрировать свою усталость от запоев или возможных выходок, не нужно «подкладывать» собственного ребенка, если рядом с внуком бабушка или дедушка прекращают пить. Если взрослый ребенок принимает для себя решение «cпасать», то это его индивидуальная ответственность и разделять ее с ребенком (даже если он давно совершеннолетний) не нужно.

Стоит ли маленьким детям знать правду о пьющем родственнике? Да. Семейные тайны влияют на коммуникацию намного хуже, чем горькая правда. Однако с детьми важно общаться максимально правдиво на том уровне, где они способны усвоить информацию и не травмироваться ею.

«Говорить о пьющих родителях со своим ребенком – наилучший путь»

Юрия Грязев, клинический психолог, психоаналитик:

– Необходимо выстроить «зону безопасности», договориться о простых правилах, при которых ребенок не будет вовлечен в ситуацию. Но бывает и так, что дети невольно становятся свидетелями запоя или состояния опьянения бабушки или дедушки.

С одной стороны, можно просто отказаться от того, чтобы ваш ребенок с ними общался, но это, скорее, вызовет больше вопросов – в результате придется объяснять ему, почему вы были против этого общения. С другой стороны, безумно стыдно признаваться себе в том, что вы являетесь ребенком алкоголика, а ваш ребенок – его внуком. Но это важно сообщить вашему чаду понятным для него языком.

Нужен ли такой родственник для вашего ребенка? Я считаю, что да. Но количество общения с ним должно быть регулируемым. Родственников не выбирают, а знание о них и об их пристрастии может послужить примером для воспитания здорового образа жизни для детей. Тем более, отрицая существование пьющих родителей, мы сами с собой играем в игру «Ку-ку», когда того, что мы не видим, как будто не существует. Как раз наоборот: все, что находится у нас в отрицании, действует на психику наиболее сильным и разрушительным образом.

А когда дети станут подростками, как раз ваш запрет на общение с родственниками станет основным рычагом давления на вас, и как следствие – основным камнем преткновения в ваших отношениях. Поэтому говорить о пьющих родителях со своим ребенком, говорить об их проблеме, признавать ее наличие и позволять общаться им – наилучший путь как для вас, так и для вашего ребенка.

«Дети имеют право знать своих бабушек и дедушек с лучшей стороны»

Светлана Дулепова, психолог, писатель, автор федерального социального проекта «Семьи России»:

– Родители – это наши корни. Нет никакого смысла обрезать свои корни, то есть прекращать общение с родителями. Да, иногда может казаться, что проще всего оборвать все контакты. Но наша задача – научиться благодарить родителей даже в самых непростых ситуациях. Стоит начать с благодарности за жизнь.

Я за то, чтобы осознавать и понимать, что любая зависимость – это болезнь. Часто человек начинает пить, когда внутри него сидит очень большая боль, таким образом он пытается ее заглушить. Не стоит учить родителей «как им надо жить», доказывать свою правоту.

Общение с родными необходимо налаживать в «трезвые дни». Опять-таки без претензий и нравоучений. Запомните: любовь и уважение творят чудеса.

Отдельный вопрос – общение с внуками. Дети имеют право знать своих бабушек и дедушек с лучшей стороны. Можно заострять внимание на том, что они выпивают, а можно говорить об их умениях и талантах: «Вот это смастерил твой дедушка, он вложил сюда всю душу. Знаешь, сколько часов ему потребовалось и как именно он это соорудил? Сейчас я все расскажу». Тогда дети запомнят именно теплые моменты о своих родных, а не ваши претензии к ним.

close 100% Freepik

«Непредсказуемость поведения не может гарантировать безопасность ребенку»

Кристина Дюран, психолог:

– Дети алкоголиков в большинстве случаев во взрослой жизни проживают два сценария.

Первый сценарий – это вечное спасательство: отражение и проживание созависимости во всех смыслах слова. Это сменяющиеся чувства любви, жалости, сочувствие к близкому, страдающему алкоголизмом, а также ненависти и презрения. В качестве методов включаются шантаж, уговоры, давление – что угодно, чтобы человек смог взять себя в руки и заняться собственным здоровьем.

Второй сценарий, по которому идут дети, это изоляция. Ощущение постоянного стыда и презрения к своим родителям часто сопровождаются обидой за то, что те выбрали алкоголь, а не семью. С этой болью они начинают постепенно изолироваться и со временем прекращают общение полностью либо сводят общение до формального минимума. Есть те, кто «исключает» родственника, страдающего алкоголизмом из своей семейной системы – то есть делают вид, что этого человека не существует.

Ни тот, ни другой сценарий никакого позитива в жизнь взрослого человека не приносят.

Первое, что необходимо понять ребенку алкоголика (взрослому или не взрослому), что мама и папа – это отдельные люди. Что границы их жизни, их мировоззрения, их выбора и их ответственности существуют точно так же, как существуют границы личного выбора, жизни и ответственности взрослых детей. Задача каждого зрелого взрослого – выбирать себя и обеспечивать безопасность собственных детей.

Алкоголизм – это заболевание, характеризующееся расстройством психики в прямом смысле слова. А там, где присутствует расстройство психики, есть непредсказуемость поведения. Поэтому вопрос оставлять или не оставлять ребенка с пьющими родственниками в данном случае стоять не должен, так как непредсказуемость поведения не может гарантировать безопасность ребенку.

Необходимо понять для себя следующее – если вы занимаете позицию взрослого, вы должны признать ту же позицию за своими родителями:

«Я занимаю позицию взрослого, признавая позицию взрослого в своих родителях/родственниках, страдающих алкоголизмом. Я полностью осознаю и принимаю, что это их выбор, полностью осознаю и принимаю, что это не моя вина – ни один маленький ребенок так же, как и ни один взрослый не может стать причиной чьего-то выбора. Выбор – это решение, которое принимается внутри, вне зависимости от того, какие обстоятельства извне не существовали».

В соответствии с этой точкой зрения и следует принимать решения. Поэтому никогда и никого не исключайте из своей семейной системы, не делайте вид, что этих родственников не существует. Так как подобная позиция деструктивно скажется и на вас, и на ваших собственных детях, и в целом на будущем вашей семейной системы.

В соответствии с возрастом говорите ребенку правду в том виде, в котором он готов ее принять: что это выбор бабушки, дедушки – они решили жить так.

Корректно интересуйтесь здоровьем, оказывайте минимальную помощь, проводите время совместно, так как пьющий человек равен больному человеку, следовательно, он непредсказуем и небезопасен. Оставлять ребенка в опасности или не оставлять – ответ для любого зрелого человека очевиден.