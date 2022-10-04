От стоматита до язвы желудка. Почему у ребенка желтый язык

Иногда родители замечают, что у детей меняется цвет налета на языке. В одних случаях какие-либо неприятные ощущения отсутствуют, в других – симптом может сопровождаться неприятным запахом изо рта и плохим самочувствием. Также изменение цвета налета может наблюдаться при приеме антибиотиков. О том, почему у ребенка присутствует желтый налет на языке, когда это норма, а когда – признак заболеваний, «Газете.Ru» рассказали педиатр, гастроэнтеролог и эндокринолог-нутрициолог.

Почему на поверхности языка появляется налет

Педиатр, гастроэнтеролог «Европейского медицинского центра» Ирина Попова объясняет расхожее у медиков выражение «Язык — зеркало функционирования организма» (в большей степени, функционирования желудочно-кишечного тракта):

«Это связано с тем, что эпителий языка очень быстро и часто обновляется. Известно, что клетки организма могут «переговариваться» между собой посредством сложных нейро-гуморальных механизмов и химических взаимодействий. Поэтому любое неблагоприятное состояние может приводить к нарушению процесса регенерации и отторжению поверхностных слоев неороговевающего эпителия, которыми покрыты сосочки языка».

Педиатр отмечает, что в норме язык должен быть розовым, однако неплотный белый налет, сквозь который проглядывает поверхность языка, рассматривается как вариант нормы. При этом, по словам врача, количество этого налета очень вариабельно даже у одного человека – в зависимости от времени года, наличия стрессовых факторов, приема медикаментов, вредных привычек. Также на появление налета в ротовой полости могут повлиять определенные продукты питания. Эксперт отметила, что в этом случае налет на языке может быть чисто косметической проблемой, которую можно решить с помощью правильного ухода.

Как поясняет врач, сам факт образования налета на языке не может давать основания для конкретных выводов о здоровье:

«Его нельзя рассматривать как отдельный симптом – это принцип любого медицинского обследования. Нужно обращаться за помощью специалиста – для начала к врачу общей практики, педиатру, терапевту. Затем при необходимости к гастроэнтерологу или другим специалистам, так как причины налета на языке могут быть различными».

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Почему язык покрыт желтым налетом

Если у ребенка появляется желтый налет на языке, который может сопровождаться неприятным запахом изо рта, некоторые родители пытаются выяснить причину данного симптома в домашних условиях. Однако врачи предупреждают, что это может быть сигналом заболевания, обострившемся при снижении иммунитета.

По словам доктора Поповой, желтый налет на языке может говорить о развитии патологического процесса в организме. Так, при появлении налета на языке, окрашенного в желтый цвет, речь может идти об изменении в работе внутренних органов, преимущественно печени, почек, желудка, поджелудочной железы и желчного пузыря. Также появление желтого цвета на языке иногда свидетельствует об инфекционном заболевании, которое может сопровождаться интоксикацией организма.

«Если налет стал плотным, густым, ярко-желтым или коричнево-желтым, к тому же сопровождается неприятным запахом изо рта – обращайтесь к врачу, чтобы выявить причины налета на языке», – предупреждает врач.

Также педиатр отмечает, что в случае запоров, при несоблюдении режима питания, злоупотреблении жирной, жареной, копченой пищей, избыточном употреблении мучных и других балластных веществ в организме накапливаются вредные вещества, а интоксикация организма сказывается на работе всего желудочно-кишечного тракта (ЖКТ):

«В поверхностном эпителии всего ЖКТ возникает дистрофия и другие неблагоприятные процессы, которые приводят к появлению желтого цвета на языке. В результате налета образуется больше обычного, он может приобретать разные оттенки от желтого до коричневого цвета, иногда зеленоватого. При этом запах изо рта связан не столько с самим налетом, сколько с общими патологическими процессами, а также с развитием гастроэзофагеального рефлюкса».

Как объяснил эндокринолог, нутрициолог, сооснователь клиники Biography Med Project Роман Терушкин, появление желтого цвета на языке может быть связано с повышенным содержанием билирубина в крови:

«Это желчный пигмент, являющийся одним из компонентов желчи. Кроме языка, желтый оттенок может приобретать и кожа. Билирубин повышается в крови при дискинезии желчевыводящих путей — это нарушение оттока желчи от печени по желчевыводящим путям (желчному пузырю и пузырному протоку). Причиной может быть либо слишком сильное, либо недостаточное сокращение желчного пузыря. Подобная проблема также приводит к застою желчи. Реже на фоне хронического стресса встречается спазм сфинктера Одди. Его дисфункция по гиперкинетическому типу сопровождается нарушением моторики его структур и оттока желчи в двенадцатиперстную кишку. Изменение цвета налета на языке возможно при синдроме избыточного бактериального роста и дисбактериозе.

Если ребенок здоров, цвет языка может поменяться от ряда красящих продуктов. К ним относятся чай, кофе, продукты с добавлением желтых красителей, в том числе чипсы».

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Что означает оранжевый налет на языке

Гастроэнтеролог «Теледоктор24» Екатерина Есакова сообщает, что налет на языке может быть как вариантом физиологической нормы, так и признаком заболеваний. Кроме того, фактором образования налета на языке, а также на слизистых оболочках полости рта может выступить прием антибиотиков и вредные привычки.

«Чаще всего причиной налета на языке служат неправильная гигиена полости рта или стоматологические проблемы. Также распространенной причиной налета могут выступать такие факторы как табакокурение, употребление алкоголя, наркотиков, некоторых лекарственных средств, обезвоживание организма, дыхание через рот, сухость во рту, сахарный диабет и различные заболевания желудочно-кишечного тракта. Налет на языке может быть различным по цвету, запаху, распространению, плотности», – комментирует гастроэнтеролог.

Некоторые родители обеспокоены вопросом, что означает оранжевый налет на языке. Доктор поясняет, что такой патологический окрас языка встречается довольно редко и может свидетельствовать о забросе кислоты из желудка в ротовую полость, то есть о наличии рефлюксной болезни. При этом процесс может сопровождаться неприятным запахом изо рта. Кроме того, по словам доктора, у детей оранжевый цвет языка может появляться после пищевых красителей.

«Более распространен желтый налет на языке. Он может говорить о неправильной работе желудочно-кишечного тракта, хроническом гастрите, язвенной болезни. Если налет сопровождается неприятным запахом изо рта, это может быть симптомом хронических запоров. Также желтый налет на языке может появляться у любителей чая и кофе, а также у заядлых курильщиков. При нарушении метаболизма желчных пигментов человек может также замечать желтоватые отложения на поверхности языка. При острых воспалительных реакциях в полости рта (стоматитах) и энтероколитах, а также при приеме антибиотиков налет желтого цвета практически неизбежен».

Екатерина Есакова подчеркивает, что по одному лишь налету на языке нельзя поставить точный клинический диагноз, поэтому желтый налет на языке или какой-либо другой необычный цвет слизистых оболочек полости рта – это повод обратиться к врачу.