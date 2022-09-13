От приема витаминов до воспаления в кишечнике: почему у ребенка зеленый кал

Почему у детей бывает стул зеленого цвета, зависит ли это от вида вскармливания младенца, какие продукты способны окрашивать стул и что опорожнение кишечника может рассказать о здоровье ребенка, «Газете.Ru» объяснили педиатры, иммунолог и терапевт-нутрициолог.

Что значит, если кал зеленого цвета

Как рассказала врач-педиатр «СМ-Клиника» для детей и подростков Елена Кантимирова, причины зеленого стула могут быть разными:

«Важно уметь отличать, когда стул зеленого цвета является вариантом нормы, а когда нужно незамедлительно обратиться с ребенком к врачу, чтобы не допустить прогрессирования заболевания и появления осложнений».

Эксперт уточнила, что цвет каловых масс у младенцев может зависеть от вида вскармливания, у детей постарше – от пищевых предпочтений, употребления определенных медикаментов, также появление зеленого стула может свидетельствовать о заболевании органов пищеварительной системы и пищевой аллергии.

Причины появления зеленого кала у ребенка, находящегося на грудном вскармливании

Педиатр Кантимирова объяснила, что появление зеленого стула у ребенка, находящегося на грудном вскармливании, может быть связано с тем, что состав микрофлоры у грудничков более неустойчив, чем у детей, находящихся на искусственном вскармливании:

«Бывает, что у грудных детей некоторые бактерии могут влиять на цвет кала, окрашивая его в зеленый цвет. Если при этом у малыша сохраняется хороший аппетит и не ухудшается самочувствие, а также отсутствуют беспокоящие его неприятные симптомы, то стул зеленого цвета можно считать нормой».

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Почему у ребенка на искусственном вскармливании (ИВ) зеленый кал

Почему у детей, находящихся на искусственном вскармливании, бывает стул зеленого цвета?

Врач-иммунолог, педиатр, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Айшат Идармачева поспешила успокоить родителей:

«Цвет стула может изменяться от темно-коричневого и светло-коричневого до зеленого и желтого. Зеленый стул может встречаться не только у детей на искусственном вскармливании, но и у детей на естественном вскармливании. Это далеко не всегда повод для беспокойства. Необходимо насторожиться, когда в зеленом стуле появляется примесь крови или когда зеленый стул сочетается с длительной диареей. В этом случае ребенок находится в состоянии эксикоза (обезвоживания): жидкость из организма выделяется преимущественно через стул, и малыш тем самым теряет важные электролиты.

Родителей также должно насторожить сочетание зеленого стула с обильными газами, плачем и капризами ребенка».

Также врач отметила, что у детей, находящихся на искусственном вскармливании, бывает индивидуальная переносимость некоторых смесей, из-за чего может быть стул зеленого цвета.

«В раннем возрасте у ребенка формируются желудочно-кишечный тракт и нервная система. Иногда организм может продуцировать излишнее количество желчи, в которой содержится билирубин, имеющий зеленую окраску. Избыток желчи в кишечнике может вызывать зеленоватый цвет стула», – заявила доктор Идармачева.

Какие продукты могут окрасить кал в зеленый цвет

Терапевт, врач превентивной медицины, нутрициолог сети клиник «К+31» Камила Туйчиева перечислила продукты питания, которые могут окрасить кал в зеленый цвет:

– щавель, шпинат, укроп, петрушка, руккола и другие зеленые салатные культуры;

– черная лакрица, некоторые виды карамели и мармелада с зелеными красителями.

Эксперт объяснила, что свежая зелень окрашивает стул за счет присутствия в ней пигмента хлорофилла, а мармелад и лакрица меняют цвет каловых масс за счет пищевого красителя.

При этом врач уточнила, что поводов для беспокойства здесь нет – опасности для организма такое явление не представляет, а цвет кала через какое-то время нормализуется сам.

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Какие препараты могут привести к появлению зеленого стула у ребенка

Стул зеленого цвета может появиться и после приема препаратов железа.

«Часто появление зеленого кала у ребенка бывает при лечении анемии препаратами железа, когда такую окраску калу придают компоненты лекарственного препарата, содержащие соли железа. Поэтому симптом в виде зеленого цвета кала сохраняется на протяжении всего лечения анемии», – предупредила Елена Кантимирова, добавив, что поводов для беспокойства это вызывать не должно.

Причины зеленого стула: пищевая аллергия и проявление воспалительного процесса в кишечнике

Стул зеленого цвета может спровоцировать пищевая аллергия. Врач-педиатр Елена Кантимирова указала, что такая реакция бывает у детей на экзотические блюда или продукты-аллергены: «В таком случае у ребенка начинается диарея и нарушается ритм выделения желчи, что и приводит к зеленому цвету кала».

При этом доктор подчеркнула, что появление зеленого стула может свидетельствовать о наличии у ребенка некоторых серьезных заболеваний.

«Одной из серьезных причин появления зеленого кала являются кишечные инфекции, такие как сальмонеллез, дизентерия, лямблиоз. Особенно часто зеленый цвет кала встречается при сальмонеллезе, для которого характерно появление жидких пенистых испражнений темно-зеленого цвета с сильным запахом гнили.

Желто-зеленая окраска кала характерна для острых кишечных инфекций, вызванных вирусами (ротавирус, норовирус и так далее). Это сопровождается болью в животе и тошнотой, рвотой, потерей аппетита», – сообщила педиатр.

Также Елена Кантимирова назвала еще одну частую причину зеленого стула у ребенка – дисбактериоз, при котором изменение цвета каловых масс на зеленый обусловлено действием патогенных микроорганизмов, которые способствуют процессам гниения в организме.

«При этом состоянии каловые массы выглядят неоформленными, имеют мягкую, а иногда жидкую консистенцию и кислый или гнилостный запах. При развитии дисбактериоза характерно проявление и других неприятных и болезненных симптомов, часто это состояние характеризуется метеоризмом с болью в животе, спазмами и приступообразными болями через две-три часа после еды», – рассказала врач.

Кроме того, по словам доктора Кантимировой, зеленый кал часто является спутником хронических болезней желудочно-кишечного тракта: энтеритов, колитов, болезни Крона, гастрита, язвенной болезни. При этих заболеваниях полостное пищеварение нарушается, в результате чего образуются химические соединения, приводящие к появлению зеленого цвета в каловых массах.

Также к изменению цвета стула могут привести некоторые заболевания желчного пузыря и печени. «При этом, помимо появления зеленого цвета у кала, ребенок испытывает боль и тяжесть в правом подреберье. Цвет кала становится зеленым на несколько дней, например, при дискинезии желчевыводящих путей, до нескольких недель или даже месяцев – при холециститах и холангитах», — отметила Елена Кантимирова.

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О чем может говорить изменение цвета стула у ребенка

Опорожнение кишечника у ребенка – это важный процесс, который поможет в какой-то мере оценить состояние здоровья ребенка. Педиатр, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Марк Пружинин перечислил признаки заболеваний, которые можно распознать по цвету каловых масс, а также по консистенции и запаху:

– стул жидкий и частый (более десяти раз в сутки) с резким и зловонным запахом у новорожденных может стать свидетельством вирусных и бактериальных кишечных инфекций;

– частый жидкий и пенистый стул, сопровождающийся выраженным беспокойством ребенка, может говорить о лактазной недостаточности;

– причиной большого количества слизи в стуле может быть пищевая аллергия (чаще бывает у детей, находящихся на искусственном вскармливании);

– кровь в кале больше двух-трех раз может стать проявлением воспалительного процесса в кишечнике, паразитарных заболеваний и кишечных инфекций, пищевой аллергии, хирургической патологии (полипов), трещин ануса;

– светлый или белый кал с темной мочой бывает при патологии желчевыводящих путей, заболеваний печени.

«В первый год жизни малыша следует внимательно наблюдать за содержимым его подгузника и своевременно обращаться за врачебной консультацией», – рекомендовал Марк Пружинин.

Что делать, если у ребенка стул зеленого цвета

В первую очередь педиатр Кантимирова посоветовала родителям вспомнить, присутствовали ли в рационе ребенка новые для него аллергенные продукты или же те, которые могли окрасить кал в зеленый цвет.

«Важно оценить, беспокоят ли ребенка какие-то другие симптомы, сохранен ли у него аппетит и не ухудшилось ли общее самочувствие малыша. Если ребенок продолжает оставаться активным, хорошо ест и не жалуется на болевые ощущения в области живота, у него нет диареи и рвоты, то в таком случае медицинская помощь, скорее всего, не требуется и можно считать временное изменение кала на зеленый вариантом нормы. Но если появление зеленого кала у ребенка сопровождается ухудшением общего самочувствия, сопровождается метеоризмом с болью в животе, появлением тошноты, диареи, появлением прожилок крови, наблюдается рвота с примесями желчи или без них, то следует незамедлительно обратиться к врачу для выяснения точных причин появления у него таких симптомов и назначения соответствующего лечения», – предупредила доктор.