Почему у ребенка красные щеки и как это связано с зубами: отвечают врачи

О том, почему у детей краснеют щеки, как такие кожные проявления связаны с прорезыванием зубов, на что чаще всего бывает аллергия в раннем возрасте и чем мазать красные щеки у ребенка, «Газете.Ru» рассказали педиатр, детский стоматолог и аллерголог-иммунолог.

Почему у ребенка красные щеки

Как объяснила педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Союза педиатров России Марьям Сайфулина, гиперемия щек (красный румянец) – это не обязательно признак заболевания:

«У детей гиперемия щек может возникнуть в результате перегревания или переохлаждения. Часто даже при температуре –10°С/ –15°С, особенно в ветряную погоду, нежные щечки малышей могут раскраснеться и становиться шероховатыми».

Однако на щеках ребенка краснота может появляться вне независимости от температурных условий. Многие родители отмечают, что у детей красные щечки бывают при употреблении в пищу некоторых продуктов.

Педиатр подтверждает, что кожные проявления такого характера часто зависят от рациона питания ребенка. Так, причины появления красноты на щеках ребенка могут крыться в аллергии.

«В 80% случаев гиперемия щек у ребенка раннего возраста связана с аллергической настроенностью в виде диатеза. Аллергическая настроенность может проявляться даже у детей, которые находятся на грудном вскармливании. Например, если мама ела продукты, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию, вроде апельсина или апельсинового сока, то у ребенка могут покраснеть щечки. Здесь надо обращать внимание и беседовать с родителями, чтобы воздержаться от употребления красных, оранжевых, цитрусовых продуктов», – предупреждает Марьям Сайфулина.

Педиатр указала, что при искусственном вскармливании белок коровьего молока также может стать причиной того, что на щеках ребенка появляется краснота. Однако доктор подчеркивает, что дело вовсе не в специальных смесях для кормления, ведь они, как правило, адаптационные и гипоаллергенные:

«Как только после шести месяцев начинают вводить новые прикормы и смеси, у ребенка может появиться гиперемия щек. Это связано с тем, что многие продукты имеют в своем составе белок коровьего молока, и это одна из основных причин появления гиперемии, сухости кожи, шелушения и шероховатости на щечках.

Одна из главных причин, почему у ребенка красные щеки, – это аллергия на белок коровьего молока. Поэтому, когда ребенок находится на искусственном вскармливании, мы родителям рекомендуем исключить из рациона ребенка продукты, содержащие белок коровьего молока».

Кроме того, по словам доктора Сайфулиной, подобные кожные проявления могут наблюдаться у детей при запорах, так как при нерегулярном опорожнении кишечника токсины из него всасываются обратно в кровь, и это отражается на структуре и цвете кожи, в том числе щек.

Как объяснила педиатр, контактный дерматит также может стать причиной покраснения щек у ребенка. Например, гиперемию может спровоцировать прикосновение к наволочке или белью после стирки новым порошком, если он оказался аллергенным.

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«Иногда отмечается респираторный аллергоз, который может возникнуть на домашних животных – собак, кошек, или на корм для рыб. Эта аллергическая реакция проявляется не только заложенностью носа, но и покраснением щек», – поясняет Марьям Сайфулина.

В случае, если на щеках ребенка появились покраснения, педиатр рекомендует родителям обратиться к врачу, потому что это не всегда бывает следствием перегревания, переохлаждения или аллергии. В отдельных случаях за таким симптомом может скрываться серьезное заболевание, например, патология сердечно-сосудистой системы.

Доктор отметила, что в отдельных случаях у детей гиперемия на щеках может сопровождать инфекционное заболевание (вирусное или бактериальное). При повышенной температуре тела или при проявлении интоксикации (например, при кишечных инфекциях может наблюдаться жидкий стул, рвота). В таких случаях необходимо обязательно обратиться к врачу.

Почему краснеют щеки при прорезывании зубов

Анна Пятибратова, детский стоматолог «СМ-Стоматология» предупреждает родителей, что прорезывание зубов у ребенка может сопровождаться покраснением щек:

«Возраст прорезывания первых зубов – шесть месяцев. Последние зубы прорезываются в два с половиной года. Но это средние показатели и все индивидуально. Однако, как правило, примерно в полгода родители могут заметить, что у ребенка покраснели щеки. За этим симптомом может скрываться именно прорезывание зубов.

Чаще всего покраснение кожи подбородка и щек возникает из-за активной работы слюнных желез или длительного механического воздействия.

При прорезывании десна начинает чесаться, и ребенок пытается устранить сильный зуд. Он сосет пальчики, кулачки, что усиливает слюноотделение. Текущая слюна высыхает на коже, вызывая ее раздражение, растрескивание и покраснение».

Однако причины появления красноты на щеках ребенка могут быть разнообразными. Родителей интересует, как данный симптом не спутать, например, с аллергией.

«При прорезывании зубов мы всегда обращаем внимание на десну. Она увеличена в размере, отекает, краснеет. Иногда через нее виден прорезывающийся зуб. Если у ребенка нет сопутствующих заболеваний и вы накануне появления красноты не давали новый продукт, скорее всего, мы имеем дело с прорезыванием зубов», – объясняет доктор Пятибратова.

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Чем мазать красные щеки у ребенка

Аллерголог-иммунолог Елена Гучапшева объясняет, что решение будет зависеть от причины, по которой у ребенка появились красные щечки:

«Если говорить о физических причинах, то к ним можно отнести воздействие внешних факторов – таких как холод и жару, повышенное слюноотделение. У маленьких детей терморегуляция несовершенна и требует коррекции».

Доктор дает советы, как действовать, если у ребенка наблюдаются кожные проявления из-за температуры внешней среды.

– Если ребенку жарко, его надо одеть в более легкую одежду, лучше из натуральных тканей, пропускающих воздух и влагу.

– Если ребенку холодно, его необходимо согреть. Не менее, чем за 20-40 минут до выхода, наносим на открытые участки тела защитный крем. Их на рынке представлено множество, многие имеют пометку cold. Главное – учесть возрастные показатели при подборе средства. Для детской кожи подойдут, например, «Морозко», «Румяные щечки», Mustella cold cream, Avene cold cream, Урьяж барьедерм, Libre derm cold cream, Витэкс winter care (зимний уход).

По словам Елены Гучапшевой, к повышенной чувствительности кожи может привести прорезывание зубов:

«Обильное слюноотделение и зуд десен ведет к раздражению детской кожи. Если родители видят сухость, то можно применять увлажняющие детские кремы (например, «Бепантен», «Д-пантенол», «Липобейз» детский крем), если кожа влажная, то предпочтения стоит отдать цинксодержащим кремам (например, «Цинокап», «Циновит», «Циндол»).

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«Об аллергии может идти речь, если родители замечают, что сыпь носит стойкий характер, сопровождается зудом и усиливается при употреблении в пищу определенных продуктов ребенком или матерью при грудном вскармливании. А также при использовании порошков, кремов, кондиционеров, после походов в гости туда, где есть животные и растения. За кожей надо ухаживать с помощью кремов, которые носят название «эмоленты» (например, крем Atopic, «Эмолиум», Topicrem, BELUPO Афлокрем, Baby Balance, Mustela stelatopia, Крем-эмоллиент детский BABE, Avene atopic, Aqua Dermica). Гормональные мази и кремы возможны к применению только после назначения аллергологом или дерматологом», – предупреждает доктор Гучапшева.

Аллерголог-иммунолог подчеркивает, что важно вовремя обратиться к врачу. Особенно в случае, если у ребенка наблюдается сыпь с признаками ОРЗ (инфекционная эритема): насморк, лихорадка, ломота в суставах, отек и краснота щек, капризы:

«Чаще вызывается парвовирусом, иногда его называют «синдром пощечины». Также сыпь может быть на теле, груди и шее.

Проходит, как и ОРЗ, в течение пяти-десяти дней и лечится, как вирус. Надо обильно поить ребенка и применять симптоматическое лечение, назначенное педиатром».

Также врач отмечает, что краснота может появиться при инфицировании кожи – после травмы, воздействия бактерий и других патогенов: «Чаще такое происходит при порезах, царапинах или если сухая кожа покрылась трещинами. Особенно стоит насторожиться родителям, если сыпь только на одной щеке, имеется уплотнение, отек. Здесь требуется консультация детского хирурга, дерматолога, а может и инфекциониста».