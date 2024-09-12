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Названы самые престижные профессии в РФ

ВЦИОМ назвал профессии врачей и программистов самыми престижными в РФ

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Shutterstock/G-Stock Studio

Россияне назвали работу в медицине и IT назвали самой престижной в стране. Об этом сообщил ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) по итогам опроса населения.

По данным опроса, престижными эти профессии считают 32% опрошенных, что выше, чем в 2023 году, когда им считали престижными около 30%. Отмечается, что с 2021 года уважение к айтишникам выросло в два раза — с 16 до 32%.

«Престиж профессии врачей в общественном мнении начал укрепляться в 2018 г. (26%), то есть до начала пандемии; ранее медицинскую сферу называл престижной примерно каждый десятый (2006 г., 2009 г., 2012 г. — 11-12%)», — сообщили социологи.

17% граждан назвали престижной работу в силовых структурах — ВС РФ, полиции, МВД, МЧС и пр. Отмечается, что россияне стали чаще называть престижной работу педагога — ее назвали такой 16% опрошенных. При этом в 2012 году профессию учителя считали 4% опрошенных, но в 2021 году — 19%. Еще 11% опрошенных заявили о престиже работы инженеров, и 9% — юристов.

До этого сообщалось, что за первое полугодие 2024 года количество вакансий в сфере «Транспорт, логистика и перевозки» увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 312,5 тыс. позиций.

Ранее были названы самые популярные профессии среди подрабатывающих летом подростков.

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