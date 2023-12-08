«20 рублей за 1 яйцо»: В России стали продавать яйца поштучно Генпрокуратура сообщила о подорожании яиц более чем на 40%

Рекордный рост цен на яйца и курятину привел к появлению новинки в магазинах — поштучной продаже яиц. Так они стали продаваться не только в регионах, но и в Москве. Скачком цен уже заинтересовалась Генпрокуратура, а эксперты называют разные причины подорожания: от инфляции до вспышки птичьего гриппа. В Российском птицеводческом союзе отметили замкнутый круг: россияне покупают больше яиц и курицы, потому что нет денег на другой животный белок, но тем самым взвинчивают спрос и цены.

Что происходит с ценами на яйца

В этом году яйца вошли в пятерку самых стремительно дорожающих товаров (быстрее дорожали только бананы и помидоры). Цены на яйца, а заодно и курицу побили рекорды в июле и с тех пор стабильно растут. За один ноябрь яйца по стране подорожали более чем на 15%. В ряде регионов, включая Москву, к началу декабря яйца начали продавать поштучно.

В столице одно яйцо можно купить в продуктовом сети «Верный» на юго-западе города. Яйцо самой низкой категории C3 там стоит 8,99 рублей. В Крыму «яйцо отборное» продается за 20 рублей, в Оренбурге одно яйцо предлагают за 11,5 рублей.

В сети «Верный» пояснили, что поштучная продажа яиц — «временная мера, введённая из-за дефицита яйца на рынке и неоправданно резкого роста закупочных цен». По заявлению компании, в ноябре-декабре спрос на яйца в центральных регионах России вырос на 5-8%, а в Татарстане и Свердловской области — до 25%.

Свежий опрос о ценах на яйца провело издание «Новые известия»: торговая сеть «Пятерочка» 8 декабря сообщила, что продает десять яиц С1 бюджетной марки «Красная Цена» за 115 рублей, в «Магните» указали, что реализуют тот же товар за сумму от 109 до 139 рублей.

Проверить производителей и розничных продавцов куриных яиц поручил 8 декабря генеральный прокурор России Игорь Краснов, сообщила Генпрокуратура в Telegram. Средняя розничная цена яиц выросла за год больше, чем на 40% , подчеркнула прокуратура.

«По всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен», - резюмировало ведомство.

Проверки будут идти совместно с антимонопольным органами. Соответствующее поручение Краснов дал во время заседания «экспертной группы по противодействию картелям». На встрече были представители Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли.

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что несколько торговых сетей согласились ограничить цены на яйца. В их числе — «Верный», «Азбука вкуса» и «Глобус».

Почему яйца дорожают

Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева 8 декабря заявила, что в стране нет дефицита яиц, а наценку ставят торговые сети . Свою роль также играют подорожание логистики, кормов и инфляция . Бобылева отметила, что производители не могут отвечать за цены на прилавках, с этим должны разбираться Минсельхоз и Министерство торговли.

«На десяток яиц идет 30%-я торговая наценка. <...> Мы не можем отвечать за отпускные цены. Нельзя отрицать и то, что цены выросли из-за логистики, горючего, оборудования, кормов, инфляции», - пояснила директор.

Гендиректор ЗАО «Птицефабрика Чайковская» Петр Бельков в свою очередь указал, что в России упало количество куриц - «поголовье птиц сократилось на 16 млн голов». Он добавил, что из-за птичьего гриппа вводят определенные ограничения Россельхознадзор и Роспотребнадзор. В итоге, пожаловался Бельков, на фоне подорожания яиц и власти, и простые россияне ругают производителей, не разобравшись в ситуации.

«Снова вся вина возлагается на крестьян. <...> Контрольные органы начинают понимать нас только тогда, когда в стране начинает не хватать яиц и куриного мяса», - резюмировал Бельков.

В этом году минимум шесть птицефабрик страны столкнулись со вспышкой куриного гриппа. Болезнь приводит к массовой гибели куриц, например, в Башкирии в октябре поголовье птицы упало на 43,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего по России на 1 ноября количество птицы снизилось на 3,2%, зафиксировал Росстат.

Минсельхоз заявляет, что цены взлетели, потому что в 2023 году значительно поднялся спрос на яйца .

Минпромторг со своей стороны утверждает, что торговые сети не виноваты в скачке цен. Глава министерства Виктор Евтухов сообщил, что некоторые продавцы даже продают яйца себе в убыток, «понимая, что цену поднимать нельзя». Причину Евтухов также видит в высоком спросе.

«Яиц в магазине меньше не стало. <...> Выросло потребление, и не только яиц, что не может не радовать. Россияне стали больше потреблять продуктов питания», - сказал министр.

Однако гендиректор Союза птицеводов в ноябре отмечала, что яйца и курятина просто стали для россиян «одним из немногих источников животного белка», на который у населения хватает денег. Однако в итоге формируется замкнутый круг: из-за роста цен на другие продукты покупатели начинают покупать больше курицы и яиц, но в итоге поднимается и их стоимость.