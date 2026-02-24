Размер шрифта
Директор ограбленного Лувра уволилась со второй попытки

BFMTV: Макрон принял прошение об отставке директора Лувра Лоранс де Кар
Exhibition On Screen/YouTube

Директор Лувра Лоранс де Кар подала прошение об отставке президенту Франции Эмманюэлю Макрону, и оно было принято. Глава государства расценил этот шаг как акт ответственности, передает BFMTV со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Французский лидер подчеркнул, что главный музей мира нуждается в спокойствии и новом мощном импульсе для реализации масштабных проектов по безопасности, модернизации и программы «Лувр — Новое Возрождение».

Макрон поблагодарил де Кар за ее работу и преданность делу в последние годы. Опираясь на ее неоспоримый научный авторитет, президент предложил ей новую миссию в рамках председательства Франции в G7, связанную с развитием сотрудничества между крупнейшими музеями стран-участниц.

Отставка де Кар последовала за громким ограблением Лувра: 19 октября злоумышленники всего за четыре минуты похитили исторические драгоценности, причинив ущерб на €88 миллионов. Директор музея сразу подала прошение об отставке министру культуры Рашиде Дати, но та его отклонила. В результате де Кар пришлось отчитываться перед парламентом.

В ходе расследования выяснилось, что проблемы с безопасностью Лувра стали очевидными еще в 2018 году. Музей объявил конкурс на разработку новой системы защиты. Пока же там установили решетки на окнах и планируют добавить к видеонаблюдению еще сотню камер.

Ранее следователи заподозрили охрану Лувра в помощи грабителям.

 
