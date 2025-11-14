Директор Лувра ответит в парламенте на вопросы о безопасности музея

Лоранс де Кар, директор парижского музея Лувр, 19 ноября выступит на заседании профильного комитета по делам культуры в парламенте, где ее спросят о мерах по обеспечению безопасности музея в связи с недавним ограблением. Об этом сообщает Le Figaro.

По сообщению СМИ, руководителя администрации заведения спросят о предстоящей реорганизации безопасности музея и дальнейшем управлении им.

Как отмечается, октябре, через три дня после ограбления Лувра, де Кар дала показания в Сенате, верхней палате французского парламента. Тогда она сообщила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и нуждается в срочной модернизации.

7 ноября де Кар провела внеплановое совещание руководства музея и, подводя итоги обсуждения, заявила, что полностью осознает масштабы проблем в сфере безопасности учреждения. По ее словам, руководство Лувра разработало стратегический план, включающий, в частности, реформы системы видеонаблюдения. Де Кар подчеркнула, что видеонаблюдение является одним из наиболее уязвимых аспектов системы безопасности музея. Пока эта система не модернизирована, и Лувр, по ее словам, нельзя считать музеем уровня XXI века.

Ранее Лувр упустил возможность вернуть украденные драгоценности.