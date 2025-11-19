Лувр к 2026 году добавит 100 новых камер

Парижский музей Лувр установит 100 внешних камер видеонаблюдения до конца 2026 года в рамках усиления мер безопасности после громкого ограбления в октябре. Об этом директор учреждения Лоранс де Кар заявила на слушаниях в Национальном собрании Франции, передает Reuters.

Дополнительной мерой безопасности станет размещение на территории музея современного полицейского участка для тесного взаимодействия с правоохранительными органами. Решение принято после инцидента, когда четверо грабителей похитили ювелирные изделия на $102 млн.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр за нескольких минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге. Часть украденных в Лувре драгоценностей пытались продать через даркнет.

Ранее дирекция Лувра закрыла доступ в часть помещений из-за риска обрушения перекрытий.