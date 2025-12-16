На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Анна Семенович назвала Светлану Дружинину примером для подражания

Анна Семенович заявила, что Михаил Боярский беспрекословно слушается Дружинину
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Анна Семенович в беседе с «Газетой.Ru» поздравила Светлану Дружинину с 90-летием и рассказала о съемках в последней части «Гардемаринов». Экс-солистка «Блестящих» поделилась, что Дружинина — это тот самый режиссер, которого беспрекословно слушается даже Михаил Боярский.

Семенович считает большой удачей то, что ей удалось попасть в фильм Светланы Дружининой. На площадке она встретилась со многими профессиональными актерами, которые снимались в десятках различных проектов.

«Мне посчастливилось сниматься у Светланы Сергеевны в последней части ее легендарной саги «Гардемарины». Работать с ней — огромная актерская удача. Светлана Сергеевна — режиссер строгий, но справедливый. У нее на площадке не забалуешь. Даже все именитые актеры, такие как Михаил Боярский, Александр Панкратов-Черный, Настя Макеева, слушаются ее беспрекословно», — рассказала Анна Семенович.

Светлану Дружинину певица считает женщиной, на которую стоит равняться. Семенович отметила, что режиссер повлияла на российский кинематограф.

«Светлана Дружинина для меня пример для подражания и восхищения. Очень сильная и талантливая, энергичная и очень красивая женщина, которая внесла огромный вклад в отечественное кино и как актриса, и как режиссер. Она создала потрясающую счастливую семью. На нее хочется равняться и ей соответствовать», — заявила артистка.

Ранее актриса Анна Терехова рассказала, как попала в фильм Светланы Дружининой.

