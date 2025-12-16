На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новая книга о ведьмаке стала одним из самых увлекающих произведений 2025 года

Книга Анджея Сапковского «Перекресток воронов» попала в список самых увлекающих произведений 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Яндекс Книги.

На сервисе появился специальный знак ЛУЧ. Такой знак получили книги, которые вскоре после выхода начали активно читать и дочитали до конца десятки тысяч подписчиков. В 2025-м пользователи портала предпочли работы в жанре детектив, филгуд-книги, смешные и романтические истории, а также произведения про сильных женщин.

Самыми увлекающими книгами 2025 года стали: «Дочери Колыбели» Александра Яковлева; «Перекресток воронов» Анджея Сапковского; «Голодный мир» Андрея Подшибякина; «Мой первый круиз» и «Перевоспитать тихоню» Аси Лавринович; «Дела Тайной канцелярии» Виктора Дашкевича; «Снег» Джона Бэнвилла; «Как вести список задач, чтобы они выполнялись сами собой» Деймон Захариадис; «Я иду искать: Подлинные истории о российских маньяках» Евы Меркачевой; «Сто способов сбежать» Ирины Лейк; «Луна 84. Цена свободы» Ислама Ханипаева; «Женщины» Кристин Ханны; «Птенчик» Кэтрин Чиджи; «Жатва» Лоры Кейли; «Моя жизнь с СДВГ. Как помочь детям, как справиться взрослым» Леонида Чутко и Михаила Лабковского; «Исповедь скучной тетки» Мари-Рене Лавуа; «За спиной» Майка Омера; «Главное — не уработаться! Дневник легкой жизни» Прохора Шаляпина; «Ониксовый шторм» Ребекки Яррос; сборник рассказов «Atomic Heart. Далекое светлое будущее»; «Святые печенюшки» Чарльза Ларкина; «Балерина из Аушвица» Эдиты Евы Эгер, «Моя соседка фрау Морман» Эльке Хайденрайх.

Ранее сообщалось, что россияне принялись читать книги о жилищном праве на фоне «эффекта Долиной».

