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Offset перенес концерт в Москве за двое суток до шоу

Рэпер Offset перенес концерт в Москве с апреля на июнь
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Wikimedia Commons

Американский рэпер Offset (настоящее имя Киари Кендрелл Сифус) перенес концерт в Москве за двое суток до мероприятия. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам организаторов, по личным обстоятельствам шоу пройдет 14 июня — на длинных выходных после Дня России.

Канал добавил, что организаторы уже ведут переговоры с другим крупным американским артистом, который мог бы также выступить в этот день.

Рэпер уже переносил выступление с 18 на 26 апреля.

Offset уже выступал в России в 2019 году. Переговоры о новом концерте шли с осени 2024 года.

В райдере артиста, уточняет Mash, много кукурузных хлопьев российского производства. В плане шоу — «особая программа» и рэпер Toxi$ на разогреве.

Помимо своего творчества, Offset известен своими бурными отношениями с рэпершей Карди Би, от которой у него трое детей, и проблемами с законом.

В марте DaBaby стал вторым известным американским исполнителем, который выступил в России после начала специальной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что звезда Bad Boys Blue даст концерт в России, но не будет пить со зрителями.

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