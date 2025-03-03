Выставку «Виктор Цой. Легенда» в Санкт-Петербурге продлили до конца сентября

Проект для фанатов группы «Кино» в «Севкабель Порте» продлили до 30 сентября

Культурное пространство «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге будет принимать гостей выставки-байопика «Виктор Цой. Легенда» от бюро Planet9 до 30 сентября. Об этом сообщили в компании «Афиша», при поддержке которой проходит выставка.

Выставка занимает почти 3 тыс. квадратных метров и включает 13 залов, каждый из которых рассказывает о жизни и творчестве Виктора Цоя.

Среди представленных экспонатов — личные вещи музыканта: гитары, костюмы, черновики текстов, фотографии и даже удочка, с которой Цой отправился на рыбалку в августе 1990 года.

Кроме того, на выставке можно увидеть двойной кулон с сердцем и ключом, который музыкант приобрел во время поездки в США, а также другие впервые представленные публике предметы.

В пространстве «Севкабель Порт» работает отдельный детский зал, созданный на основе книги «Цой. История рок-звезды в буквах и картинках».

Выставка не только рассказывает исторические факты, но и развлекает посетителей иммерсивными пространствами. Так, зал «Камчатка» погружает в атмосферу кочегарки с ее специфическими запахами, а в караоке «Попробуй спеть вместе со мной» можно подпевать хитам Цоя.

Напомним, проект, посвященный лидеру группы «Кино», стартовал в октябре прошлого года.