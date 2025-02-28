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Звезда Bad Boys Blue даст концерт в России, но не будет пить со зрителями

В райдере певца Кевина Маккоя нашли отказ от комплексных обедов и алкоголя
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В райдере звезды немецкой группы Bad Boys Blue Кевина Маккоя нашли необычные пункты о питании и напитках. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, 27 февраля исполнитель песни «You're a woman» прилетел в Россию и пробудет в стране до середины марта. Здесь у Маккоя должны пройти два концерта, один из которых — на частном мероприятии.

Экс-участник евродиско-коллектива готов выступить на частном мероприятии в России за €15 тысяч, говорится в райдере. Известно, что концертный коллектив Кевина Маккоя состоит из 6 человек, которым заказчик должен оплатить визы, перелет, а также проживание и трансфер.

В райдере указано, что музыкантов нельзя кормить комплексными обедами — они предпочитают получать суточные.

«Просьба ограничить артиста от алкоголевозлияния со всеми жителями города и гостями мероприятия», — говорится в райдере.

Представитель певца Юрий Борисов объяснил, что многие гости пытаются споить артиста.

«Кевин у нас артист, а не друг-собутыльник. Он приходит, дает шоу, люди кайфуют. Он при этом фанат русской кухни и уважает водку», — прокомментировал этот пункт Борисов.

Накануне американского рэпера DaBaby (настоящее имя Джонатан Линдейл Кирк) встретили в Москве песней «Валенки».

Ранее сообщалось, что DaBaby потребовал 15 пачек мармеладных мишек от организаторов концерта в Москве.

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