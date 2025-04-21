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Cтатуя Девы Марии плакала за несколько дней до смерти папы Римского

В Колумбии статуя Девы Марии замироточила перед смертью папы Римского

На церковной службе в Колумбии в католическую Страстную пятницу (18 апреля) плакала статуя Девы Марии. О случае, произошедшем за несколько дней до смерти папы Римского, пишет Metro.

Инцидент произошел во время «Проповеди семи слов» в приходе Святого Иоанна Эудеса в Агуас-Кларас.

«Проповедь семи слов» была посвящена семи словам Иисуса Христа на Кресте — коротким евангельским фразам, произнесенных Христом во время распятия. Фразы употребляются в христианском богослужении в Великую пятницу, когда в церквях говорят о распятии Христа.

Папа Римский Франциск скончался после продолжительной болезни утром 21 апреля, ему было 88 лет. Возможной причиной смерти понтифика назвали инсульт.

Свои соболезнования в связи с уходом Франциска выразил президент США Дональд Трамп. В соцсети Truth Social он обратился к папе Римскому, пожелав ему «покоиться с миром». Российский президент Владимир Путин заявил, что папа Римский Франциск в высшей степени положительно относился к России.

Ранее были названы кандидаты на пост папы Римского.

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