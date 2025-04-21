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Путин оценил отношение папы Римского Франциска к России

Путин: папа Римский Франциск в высшей степени положительно относился к России
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Alexei Druzhinin/AP

Папа Римский Франциск в высшей степени положительно относился к России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Это человек, который относился к России в высшей степени положительно. Это я могу точно сказать. Мы с ним неоднократно встречались лично и поддерживали отношения через различные каналы», — сказал глава государства.

Также Путин отметил, что Франциск сделал много для своей паствы и для мира в целом. Российский президент назвал особым знаком уход папы Римского в пасхальные дни.

Папа Римский Франциск скончался после продолжительной болезни утром 21 апреля, ему было 88 лет. Возможной причиной смерти понтифика назвали инсульт.

Свои соболезнования в связи с уходом Франциска выразил президент США Дональд Трамп. В соцсети Truth Social он обратился к папе Римскому, пожелав ему «покоиться с миром».

Ранее в посольстве РФ заявили, что папа Римский Франциск не поддался антироссийской истерии.

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