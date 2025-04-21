Названы кандидаты на пост папы Римского

На пост папы Римского в настоящее время претендуют четыре кардинала. Об этом пишет британская газета The Daily Mail (DM).

По данным издания, одним из кандидатов является архиепископ столицы Филиппин Манилы Луис Антонио Тагле. Журналисты отметили, что в случае избрания он может стать первым в истории Католической церкви понтификом азиатского происхождения, а также «самым либеральным папой».

Газета добавила, что также на пост папы Римского рассматривается государственный секретарь Святого престола Пьетро Паролин. Он неоднократно принимал участие в урегулировании международных конфликтов, за что получил репутацию «непревзойденного дипломата Ватикана», подчеркнули авторы материала.

Помимо этого, преемником папы Римского Франциска может стать архиепископ Эстергом-Будапештский Петер Эрдё. Журналисты обратили внимание, что его семья бежала из Венгрии в 1956 году во время подавления советскими войсками восстания в Будапеште. В случае избрания Эрдё станет вторым папой из стран бывшего социалистического блока.

Четвертым кандидатом на пост понтифика, по информации DM, является бывший епископ Кейп-Коста и посланник мира в Южном Судане Питер Турксон. Он может стать первым в истории чернокожим папой, отметили журналисты.

Утром 21 апреля не стало папы Римского Франциска. Возможной причиной его смерти мог стать инсульт. В феврале понтифика госпитализировали с инфекцией дыхательных путей, на время его даже подключали к искусственной вентиляции легких.

Ранее в РПЦ рассказали о роли Франциска в развитии контактов католиков с московским патриархатом.