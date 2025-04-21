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Умер папа Римский Франциск

Reuters: на 89-м году жизни умер папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) умер 21 апреля, сообщило агентство Reuters. Понтифику, в последнее время испытывавшему проблемы со здоровьем, было 88 лет.

14 февраля 2025 года Франциска экстренно госпитализировали с бронхитом, врачи продлили его пребывание в римской клинике из-за необходимости лечения клинических осложнений, вызванных полимикробной инфекцией дыхательных путей. 22 февраля здоровье понтифика ухудшилось, на следующий день у него диагностировали начальную стадию почечной недостаточности.

В начале марта в окружении Франциска сообщили, что он идет на поправку, поэтому больше не нуждается в аппарате ИВЛ. 7 марта понтифик записал видеоприветствие на родном испанском языке, а 19 марта врачи сообщили, что взяли под контроль легочную инфекцию и вскоре Франциска выписали из больницы.

20 апреля Франциск провел личную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Затемпапа отправился на пасхальную мессу и поприветствовал людей на площади Святого Петра.

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